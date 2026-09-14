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Лидерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия искат независимост от Великобритания

Лидерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия искат независимост от Великобритания

14 Септември, 2026 18:35 1 241 33

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  • уелс-
  • шотландия

За първи път от началото на процеса на децентрализация на властта Уелс, Шотландия и Северна Ирландия имат първи министри, които искат страните им да напуснат Обединеното кралство

Лидерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия искат независимост от Великобритания - 1
Снимка: Shutterstock.
BBC BBC

Първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия обявиха, че "времето на Уестминстър изтича" и че британското правителство трябва да се "подготви" за конституционни промени, съобщава Би Би Си.

Националистическите лидери от "Плайд Камри", "Шин Фейн" и Шотландската национална партия (ШНП) — които искат страните им да напуснат Обединеното кралство — днес подписаха споразумение, в което се посочва, че никое правителство в Уестминстър няма право да "блокира демокрацията".

Докато обаче лидерът на Шотландия Джон Суини и този на Северна Ирландия Мишел О'Нийл призоваха за референдуми на съвместна пресконференция, лидерът на Уелс Рун ап Иорует отказа да посочи срок за провеждането на подобно допитване в страната си.

На срещата присъства и председателката на "Шин Фейн" Мери Лу Макдоналд.

Ап Иорует ще проведе допълнителни разговори със Суини следобед в качеството им на ръководители на правителства, като се очаква двамата да подпишат споразумение за "бъдещо сътрудничество в области от общ интерес".

За първи път от началото на процеса на децентрализация на властта Уелс, Шотландия и Северна Ирландия имат първи министри, които искат страните им да напуснат Обединеното кралство.

Тримата се срещнаха днес като представители на своите партии.

В меморандума за разбирателство пише: "За хората, които наблюдават от тези острови — и за хората, които наблюдават от целия свят — не би могло да има по-ясен знак, че времето на Уестминстър изтича.

Никое правителство в Уестминстър няма право да блокира демокрацията или да подкопава принципа, че нашите народи ще определят собственото си бъдеще.

Признаваме, че нашите партии имат различни конституционни позиции и че всяка нация ще определи собственото си бъдеще по свой начин и в свое време".

Говорител на "Плайд Камри" заяви преди срещата, че "променящата се политическа обстановка на тези острови" е силен аргумент за "практическо политическо сътрудничество" в области като енергетиката, икономиката и взаимодействието с Европа.

По думите му това включва и "по-широките политически и конституционни въпроси, пред които са изправени нашите нации, както и правото на самоопределение".

Ап Иорует отбеляза, че изборите за уелски парламент през май са били "повратна точка за Уелс" и че "нараства признанието, че моделът на управление от Уестминстър вече не работи".

По-рано "Плайд Камри" изключи провеждането на референдум за независимост преди следващите избори за Сенед през 2030 г.

Лидерът на ШНП Суини пък посочи, че това е "значим и повратен момент за Обединеното кралство" и че нещата са се "променили завинаги".

"Хората на Шотландия, Уелс и Ирландия имат право на самоопределение", изтъкна той. "Те имат право да решат собственото си бъдеще".

Заместник-председателката на "Шин Фейн" О'Нийл заяви, че интересите на хората на целия остров Ирландия "никога не са били защитавани от управляващите в Уестминстър".

"Но промяната се случва на всички тези острови и трябва да сме готови за конституционни промени, когато те настъпят", предупреди тя.

"Избирането за първи път на трима националистически първи министри на тези острови е ясен знак, че хората виждат, че Уестминстър не работи в интерес на хората в Северна Ирландия, Шотландия или Уелс".

Председателката на "Шин Фейн" Мери Лу Макдоналд пък отбеляза, че пътят на Уелс, Шотландия и Ирландия към самоопределение е различен, като определи настоящия период като "исторически момент".

"Очевидно имаме различни национални истории, но имаме едно изключително важно общо нещо — нашето категорично настояване, че именно народът на Ирландия трябва да реши бъдещето на Ирландия, народът на Шотландия — бъдещето на Шотландия, а народът на Уелс — бъдещето на Уелс", изтъкна тя.

Срещите се състояха само дни, след като въпросът за независимостта на Шотландия отново бе повдигнат в Камарата на общините.

По време на парламентарните въпроси към премиера Анди Бърнам посочи, че в Шотландия може да бъде проведен втори референдум, ако има ясно обществено подкрепа за подобно гласуване.

Той сравни ситуацията с условията за провеждане на референдум за границата в Северна Ирландия, като обясни, че Споразумението от Разпети петък ясно посочва, че допитване трябва да бъде "разгледано от министъра за Северна Ирландия, когато в страната има ясен консенсус, когато общественото мнение се е променило до степен, при която искането трябва да бъде разгледано".

"Бих казал, че ситуацията в Шотландия е абсолютно същата", добави той.

Привидното смекчаване на тона бе приветствано от Суини, преди Бърнам да уточни, че нов референдум за независимостта на Шотландия остава "изключен".

На референдума за независимост на Шотландия през септември 2014 г. страната гласува да остане част от Обединеното кралство с 55% срещу 45%.

Но политическата ситуация в Уелс е различна от тази в Шотландия.

Ап Иорует, който след изборите за Сенед през май стана първият лидер на Уелс, който не е от Лейбъристката партия, изключи възможността да настоява за референдум за независимост на Уелс по време на първия мандат на партията си в правителството. Той заяви, че иска да проведе "национален разговор" по въпроса.

Правителството му възнамерява да създаде национална комисия, която да "постави основите" за бъдещи планове за независимост на Уелс.

Междувременно уелските министри настояват за прехвърляне на допълнителни правомощия към Уелс, включително в областта на полицията и правосъдието за непълнолетни.

Бърнам заяви, че е "отворен" към тази идея.

Преди да стане премиер, Бърнам се застъпваше за промяна, но при неотдавнашното си посещение в Уелс той омаловажи перспективата за реформа.

Лидерите на децентрализираните администрации ще се срещнат с премиера следващия месец.

Британското правителство заяви: "Премиерът е ангажиран с осъществяването на промени във всичките четири нации на Обединеното кралство и твърдо вярва в съюза".


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    38 3 Отговор
    Ко стаа с целокупният запад?

    Коментиран от #5, #17

    18:37 14.09.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    39 5 Отговор
    и ингилизите се разпадат най сетне писна им на хората от крале кралици принцове принцеси

    18:38 14.09.2026

  • 3 кофти

    32 2 Отговор
    всичката паплач от индия пакистан украйна и ромите на България и румъния ша си останат в пакистанска англия кофти

    18:41 14.09.2026

  • 4 О, Морес

    28 3 Отговор
    Много радостна вест ! Интересно,кой ли им "нашепна" тази идея ? Отговор,може би има Джонсън Борис Борисович,който навремето "шепнеше" на ухо на Зеленски.Сага,ако този процес се задълбочи,на Лондон ще му се връща тъпкано 3 е 1.А ако зад тези идеи стои Москва,удоволствието е пълно !

    Коментиран от #26

    18:42 14.09.2026

  • 5 ИСТИНАТА

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
    Калушев също е убит на хижа Петрохан!

    По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
    С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
    (например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
    Кемперът не е летял по въздуха, нали?
    Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
    И да се докаже от международна експертиза
    дали не са манипулирани от службите!

    Коментиран от #27, #32

    18:42 14.09.2026

  • 6 Летописец

    29 1 Отговор
    Колониите се разбягват от Великомюсюлманската империя .

    18:43 14.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    22 2 Отговор
    Скоро и в обора отделните щати ще почнат да искат искат независимост ,та на кой политиката беше ,разделяй и владей ????

    18:43 14.09.2026

  • 8 не може да бъде

    30 0 Отговор
    Ами разбира се въпросът е -какво ще остане за Англия на острова без Шотландия и Уелс....индийци пакистанци и малко англичани!?

    18:43 14.09.2026

  • 9 Май,май

    30 0 Отговор
    Великата джамахирия върви към разпад.

    18:43 14.09.2026

  • 10 Вярно

    26 0 Отговор
    е. Днес се събраха в Кардиф и подписаха декларация за независимост, под формата на меморандум.
    Обратен път няма. Казаха го на пресконференцията.

    Коментиран от #30

    18:45 14.09.2026

  • 11 Овчар

    13 0 Отговор
    Това са новини от преди 3 г. Хитрите медии искат да се правят на справедливи и коректни , което няма как да стане..! Ще си получите дигиталния изстрел ..,!

    18:46 14.09.2026

  • 12 Един

    20 1 Отговор
    Няма ли Стармър да им обяснява, че са англичани и да им спретне една СВО?

    18:46 14.09.2026

  • 13 Путин е виновен

    16 1 Отговор
    Дедо Дони иска да ги види обединени, независими.

    18:47 14.09.2026

  • 14 Георги

    21 3 Отговор
    ааа не може така! За Каталония не може, за Донбас не може, за Луганск не може, за Крим не може! Защо за тях да може?

    18:49 14.09.2026

  • 15 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    УРААААС, ПОЧНА СЕЕЕМАМИЦАТАВИИИИ

    18:50 14.09.2026

  • 16 Разпад

    15 0 Отговор
    на великата Британия.
    Нарендра Моди става премиер министър на Англия.

    18:50 14.09.2026

  • 17 Орк

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Путин ги победил

    18:51 14.09.2026

  • 18 Каква стана тя?

    17 1 Отговор
    Искаха Русия да се разпадне, а изглежда ще се разпадне Обединеното кралство.

    18:53 14.09.2026

  • 19 САЩ

    10 2 Отговор
    подкрепя народите на Шотландия, Сев. Ирландия и Уелс в борбата им срещу диктата на Лондон. Руските посланици ще им носят блини и всички ще играят казачок по площадите и ще се прегръщат като братя.

    Коментиран от #24

    18:53 14.09.2026

  • 20 Тръмплин

    10 1 Отговор
    - Само да не чуят моите тексасци, че току-виж поискали и те независимост.

    Коментиран от #22

    18:53 14.09.2026

  • 21 Факт

    8 0 Отговор
    Още от римско време цикълът е:
    монархия -> република -:> демокрация -> автокрация -> разпад.

    18:55 14.09.2026

  • 22 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тръмплин":

    Аляска и Луизиана и те ще поискат. Но френска Луизиана - която обхваща седем-осем днешни щата.

    Коментиран от #25

    18:56 14.09.2026

  • 23 САЩ

    11 1 Отговор
    Подкрепя обединението на Ирландия и независимостта на Шотландия и Уелс. Руската федерация приветства подкрепата на САЩ, а Китай поздравява нововъзникващите държави с безмитна търговия.

    18:57 14.09.2026

  • 24 За прогресивните протестиращи

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "САЩ":

    Русия ще купи бъчви с бира и ще раздава вурсчета без пари. Няма да се ограничи с чай и курабийки. Свобода и независимост за народите от острова!

    19:00 14.09.2026

  • 25 тъй ли...

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Френска Луизиана, преди покупката й за 15 цента на акър, е обхващала над 2 млн км2. Засягала е парцели от 15 днешни щати, че дори и малка част от Канада. Това е било най-голямото териториално разширение на САЩ.

    19:00 14.09.2026

  • 26 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "О, Морес":

    Не е Москва! Вашингтон е!

    Коментиран от #29

    19:01 14.09.2026

  • 27 Факти

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТИНАТА":

    Статията е за разпада на кървавата власт в Лондон , която е един от съучастниците във всеки преврат и кражба по света . Мислиш ли че съдбата на няколко субекта със анормална полова ориентация и педофилия от евроатлантическия кръг на Кирчо и Кокорчи е по-важна тема ?

    19:01 14.09.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    Ледът тръгна!

    Срещите/разговорите между Тръмп, Путин, Си, Моди и Пезешкиан са били доста успешни. Решенията за голяма трансформация в света и за налагане на нов световен ред вече се изпълнява ....

    19:07 14.09.2026

  • 29 О, Морес

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Може би,да ! Не е в стила на Москва.Но пък Вашингтон? Нали се говори,че "короната" е истинският господар,а Ю ЕС ЕЙ-малкото подчинено братче.Нищо де,важното е,че някой подпали фитила !

    Коментиран от #31

    19:11 14.09.2026

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Вярно":

    Сега като се дръпнат Австралия и Нова Зеландия отиде коня в ряката Китай ще се облажи най много

    19:13 14.09.2026

  • 31 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "О, Морес":

    Вашингтон отдавна води тиха война с Англия за освобождаването си от хомота на Лондонсити..И единствен съюзник на САЩ сега е Русия..Защото единствен враг на Русия и САЩ е Англия!

    Коментиран от #33

    19:20 14.09.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТИНАТА":

    Объркал си статията, бе. Тук се коментира политика , а не педофили, като Калушев.

    19:37 14.09.2026

  • 33 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Когато се създаваха САЩ, Русия им помогна да се отърват от опекунството на метрополията Англия! Както бяха блокирани, измираха от глад, ако Русия не ги снабди с луканки и сланина, чрез Аляска!

    19:38 14.09.2026

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