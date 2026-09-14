Лидерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия искат независимост от Великобритания

Първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия обявиха, че "времето на Уестминстър изтича" и че британското правителство трябва да се "подготви" за конституционни промени, съобщава Би Би Си.

Националистическите лидери от "Плайд Камри", "Шин Фейн" и Шотландската национална партия (ШНП) — които искат страните им да напуснат Обединеното кралство — днес подписаха споразумение, в което се посочва, че никое правителство в Уестминстър няма право да "блокира демокрацията".

Докато обаче лидерът на Шотландия Джон Суини и този на Северна Ирландия Мишел О'Нийл призоваха за референдуми на съвместна пресконференция, лидерът на Уелс Рун ап Иорует отказа да посочи срок за провеждането на подобно допитване в страната си.

На срещата присъства и председателката на "Шин Фейн" Мери Лу Макдоналд.

Ап Иорует ще проведе допълнителни разговори със Суини следобед в качеството им на ръководители на правителства, като се очаква двамата да подпишат споразумение за "бъдещо сътрудничество в области от общ интерес".

За първи път от началото на процеса на децентрализация на властта Уелс, Шотландия и Северна Ирландия имат първи министри, които искат страните им да напуснат Обединеното кралство.

Тримата се срещнаха днес като представители на своите партии.

В меморандума за разбирателство пише: "За хората, които наблюдават от тези острови — и за хората, които наблюдават от целия свят — не би могло да има по-ясен знак, че времето на Уестминстър изтича.

Никое правителство в Уестминстър няма право да блокира демокрацията или да подкопава принципа, че нашите народи ще определят собственото си бъдеще.

Признаваме, че нашите партии имат различни конституционни позиции и че всяка нация ще определи собственото си бъдеще по свой начин и в свое време".

Говорител на "Плайд Камри" заяви преди срещата, че "променящата се политическа обстановка на тези острови" е силен аргумент за "практическо политическо сътрудничество" в области като енергетиката, икономиката и взаимодействието с Европа.

По думите му това включва и "по-широките политически и конституционни въпроси, пред които са изправени нашите нации, както и правото на самоопределение".

Ап Иорует отбеляза, че изборите за уелски парламент през май са били "повратна точка за Уелс" и че "нараства признанието, че моделът на управление от Уестминстър вече не работи".

По-рано "Плайд Камри" изключи провеждането на референдум за независимост преди следващите избори за Сенед през 2030 г.

Лидерът на ШНП Суини пък посочи, че това е "значим и повратен момент за Обединеното кралство" и че нещата са се "променили завинаги".

"Хората на Шотландия, Уелс и Ирландия имат право на самоопределение", изтъкна той. "Те имат право да решат собственото си бъдеще".

Заместник-председателката на "Шин Фейн" О'Нийл заяви, че интересите на хората на целия остров Ирландия "никога не са били защитавани от управляващите в Уестминстър".

"Но промяната се случва на всички тези острови и трябва да сме готови за конституционни промени, когато те настъпят", предупреди тя.

"Избирането за първи път на трима националистически първи министри на тези острови е ясен знак, че хората виждат, че Уестминстър не работи в интерес на хората в Северна Ирландия, Шотландия или Уелс".

Председателката на "Шин Фейн" Мери Лу Макдоналд пък отбеляза, че пътят на Уелс, Шотландия и Ирландия към самоопределение е различен, като определи настоящия период като "исторически момент".

"Очевидно имаме различни национални истории, но имаме едно изключително важно общо нещо — нашето категорично настояване, че именно народът на Ирландия трябва да реши бъдещето на Ирландия, народът на Шотландия — бъдещето на Шотландия, а народът на Уелс — бъдещето на Уелс", изтъкна тя.

Срещите се състояха само дни, след като въпросът за независимостта на Шотландия отново бе повдигнат в Камарата на общините.

По време на парламентарните въпроси към премиера Анди Бърнам посочи, че в Шотландия може да бъде проведен втори референдум, ако има ясно обществено подкрепа за подобно гласуване.

Той сравни ситуацията с условията за провеждане на референдум за границата в Северна Ирландия, като обясни, че Споразумението от Разпети петък ясно посочва, че допитване трябва да бъде "разгледано от министъра за Северна Ирландия, когато в страната има ясен консенсус, когато общественото мнение се е променило до степен, при която искането трябва да бъде разгледано".

"Бих казал, че ситуацията в Шотландия е абсолютно същата", добави той.

Привидното смекчаване на тона бе приветствано от Суини, преди Бърнам да уточни, че нов референдум за независимостта на Шотландия остава "изключен".

На референдума за независимост на Шотландия през септември 2014 г. страната гласува да остане част от Обединеното кралство с 55% срещу 45%.

Но политическата ситуация в Уелс е различна от тази в Шотландия.

Ап Иорует, който след изборите за Сенед през май стана първият лидер на Уелс, който не е от Лейбъристката партия, изключи възможността да настоява за референдум за независимост на Уелс по време на първия мандат на партията си в правителството. Той заяви, че иска да проведе "национален разговор" по въпроса.

Правителството му възнамерява да създаде национална комисия, която да "постави основите" за бъдещи планове за независимост на Уелс.

Междувременно уелските министри настояват за прехвърляне на допълнителни правомощия към Уелс, включително в областта на полицията и правосъдието за непълнолетни.

Бърнам заяви, че е "отворен" към тази идея.

Преди да стане премиер, Бърнам се застъпваше за промяна, но при неотдавнашното си посещение в Уелс той омаловажи перспективата за реформа.

Лидерите на децентрализираните администрации ще се срещнат с премиера следващия месец.

Британското правителство заяви: "Премиерът е ангажиран с осъществяването на промени във всичките четири нации на Обединеното кралство и твърдо вярва в съюза".