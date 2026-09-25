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Зеленски: Индия, Турция и Египет участват в преговори за корабоплаването в Черно море

Зеленски: Индия, Турция и Египет участват в преговори за корабоплаването в Черно море

25 Септември, 2026 12:39, обновена 25 Септември, 2026 12:38 365 12

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  • турция-
  • египет-
  • преговори-
  • корабоплаване-
  • черно море

Киев води разговори с редица държави за възстановяване на безопасното корабоплаване в региона

Зеленски: Индия, Турция и Египет участват в преговори за корабоплаването в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Индия, Турция, Египет и други държави от Близкия изток участват в разговори за възобновяване на корабоплаването в Черно море, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Зеленски уточни, че лично е разговарял с лидерите на някои от тези държави, докато украинското външно министерство е поддържало дипломатически контакти с техни представители. Основната тема на разговорите е възстановяването на корабоплаването и осигуряването на условия за безопасно движение на търговски кораби.

„Освен тези държави, и други страни са отправили предложения за възстановяване на корабоплаването в Черно море“, заяви украинският президент.

Черно море остава ключов маршрут за износа на зърно, петрол и други стоки, но военните действия между Русия и Украйна увеличиха рисковете за търговското корабоплаване. Заради зачестилите атаки през последните месеци застрахователният пазар в Лондон разшири зоната, определяна като високорискова, до цялото Черно море.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Западът ще търси пряка конфронтация. Трябва да действа бързо и ще направи всичко възможно, за да доведе нещата до война с Русия. Провокациите ще ескалират, за да принудят Русия да отвърне на удара. Наскоро 1600 дрона, закупени с европейски средства, прелетяха над Москва

    12:43 25.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Европа не може да търпи всичко това дълго. Без достъп до руски ресурси, скоро ще дойде краят.

    ЕС се нуждае от война и ще се опита да я разгърне на всяка цена

    12:44 25.09.2026

  • 4 Путин

    6 0 Отговор
    rнom, първи си изгаси пожарите на складовете с натовско оръжие, които горят вече втора седмица, пък тогава мисли за черно море, до което укроroвegaта няма да имате никога достъп.🤭🤭🤣

    12:45 25.09.2026

  • 5 Росен

    7 0 Отговор
    Зеленски май му ната, скача по трибуната вика и крещи - дайте ми пари

    12:46 25.09.2026

  • 6 малкият maлоумник

    7 0 Отговор
    Започваме перемогата над черно море.

    12:48 25.09.2026

  • 7 Зельонска

    4 0 Отговор
    - Ах, скатьiна, а при меня никой не участва?
    Ай, какая беда...

    12:48 25.09.2026

  • 8 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    Тоя съвсем се взе за Тръмп само че от другата страна на континента, единия е к...у с власт и възможности другия е просяк с изтекъл мандат до кога ще му се гледа сеира ?

    12:50 25.09.2026

  • 9 Фейк - либераст

    3 0 Отговор
    Наркомана се поохрани, наду бузки и ако го проверят кой знае колко стотин милиона е укрил тук-таме, като неговите "хранени хора"!

    12:53 25.09.2026

  • 10 ПРОВАЛЕНИТЕ ЕВРОПОЛИТИЦИ

    3 0 Отговор
    Могат да останат на власт само при война и отмяна на изборите.

    12:54 25.09.2026

  • 11 Нона

    2 0 Отговор
    Възстановяването на корабоплаването в Черно море ще е огромна грешка,Защото ще съсипе туристическия бизнес в България. Киев става нахален в инициативата си.Но не само това, Черно море и корабите в него ще бъдат подложени на различни диверсионни актове.Ще рече ли, че Зеленски е на принципа, ако Украйна е зле то това трябва да се почувства и от другите, за да ни помагат.Крайно време е да седне на масата на преговорите, защото тази война не е на Европа.

    12:56 25.09.2026

  • 12 Слуга на народа

    0 0 Отговор
    Този мърляв наркоман вече е толкова изхабен и вреден за всичко живо. За чеп за зеле не става, само го разнасят насам-натам като куфар.

    13:00 25.09.2026

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