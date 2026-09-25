Зеленски: Индия, Турция и Египет участват в преговори за корабоплаването в Черно море

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Индия, Турция, Египет и други държави от Близкия изток участват в разговори за възобновяване на корабоплаването в Черно море, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Зеленски уточни, че лично е разговарял с лидерите на някои от тези държави, докато украинското външно министерство е поддържало дипломатически контакти с техни представители. Основната тема на разговорите е възстановяването на корабоплаването и осигуряването на условия за безопасно движение на търговски кораби.

„Освен тези държави, и други страни са отправили предложения за възстановяване на корабоплаването в Черно море“, заяви украинският президент.

Черно море остава ключов маршрут за износа на зърно, петрол и други стоки, но военните действия между Русия и Украйна увеличиха рисковете за търговското корабоплаване. Заради зачестилите атаки през последните месеци застрахователният пазар в Лондон разшири зоната, определяна като високорискова, до цялото Черно море.