Зеленски: Индия, Турция и Египет участват в преговори за корабоплаването в Черно море

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Индия, Турция, Египет и други държави от Близкия изток участват в разговори за възобновяване на корабоплаването в Черно море, съобщи Ройтерс, предава БТА.
Зеленски уточни, че лично е разговарял с лидерите на някои от тези държави, докато украинското външно министерство е поддържало дипломатически контакти с техни представители. Основната тема на разговорите е възстановяването на корабоплаването и осигуряването на условия за безопасно движение на търговски кораби.
„Освен тези държави, и други страни са отправили предложения за възстановяване на корабоплаването в Черно море“, заяви украинският президент.
Черно море остава ключов маршрут за износа на зърно, петрол и други стоки, но военните действия между Русия и Украйна увеличиха рисковете за търговското корабоплаване. Заради зачестилите атаки през последните месеци застрахователният пазар в Лондон разшири зоната, определяна като високорискова, до цялото Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 И Киев е Руски
12:43 25.09.2026
3 И Киев е Руски
ЕС се нуждае от война и ще се опита да я разгърне на всяка цена
12:44 25.09.2026
4 Путин
12:45 25.09.2026
5 Росен
12:46 25.09.2026
6 малкият maлоумник
12:48 25.09.2026
7 Зельонска
Ай, какая беда...
12:48 25.09.2026
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