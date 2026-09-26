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Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

26 Септември, 2026 18:54 552 15

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Иран предложи да отвори отново протока и да възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни

Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщиха световните агенции, предаде БТА.

През седмицата Иран предложи да отвори отново протока и да възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни. В замяна Техеран поиска САЩ да вдигнат морската блокада на иранските пристанища, да отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и да спазват споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан.

Пред журналисти в Белия дом днес Тръмп каза също, че през седмицата е разговарял с временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес относно провеждането на избори в страната.

Родригес се срещна за кратко с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН и го похвали за възобновяването на диалога с Венецуела.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Тръмп и Родригес са обсъждали преструктурирането на венецуелския държавен дълг, възлизащ на милиарди долари. Рубио също така отбеляза, че Вашингтон е настоявал за политическа промяна.

Относно напрежението с Куба американският президент прогнозира, че Вашингтон и Хавана ще постигнат споразумение, като добави, че не смята, че ще се наложи използването на военна сила.

"Бих казал, че ще сключим сделка с Куба", заяви Тръмп.

По отношението на срещата си с китайския лидер Си Цзинпин президентът на САЩ посочи, че "въпросът за Тайван е бил обсъден" и че Си е "разбрал" позицията му.

Тръмп подчерта, че със Си Цзинпин са имали "голям разговор" за изкуствения интелект, но САЩ не трябва да обединяват усилията си с Китай в тази област. "Те искат да спрат напредъка ни, защото изпреварваме Китай значително. Възнамеряваме да запазим това положение", каза той.

Американският президент заяви още, че не желае да обединява инициативите на САЩ в областта на изкуствения интелект с тези на Китай. "Предпочитам да не се интегрираме, тъй като имаме голяма преднина. Когато си лидер, не споделяш технологиите си с другите", добави той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    8 2 Отговор
    На рижавиу пуяк всеки ден му е първи април

    Коментиран от #12

    18:56 26.09.2026

  • 2 Той

    4 0 Отговор
    Какво стана с Нобела, кога ще му я дават тази награда, много се забавиха.

    18:59 26.09.2026

  • 3 Айтолата

    3 3 Отговор
    Много просто ,пак ще бомбят Иран ,и пак ще реват после

    19:00 26.09.2026

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    2 4 Отговор
    Няма за какво да го отваря. Пълни бюджета на САЩ на макс. Американците ще потърпят още малко на високите за тях цени на горивата. За ИИ е абсолютно прав. САЩ са абсолютен лидер и наистина няма смисъл да се кооперира с тях.

    19:01 26.09.2026

  • 5 То такъв

    0 0 Отговор
    няма!Има ,Тръмп!

    19:08 26.09.2026

  • 6 Трябваше

    3 0 Отговор
    да поискат отваряне на протока Тръмп!Уж били големи дипломати!

    19:10 26.09.2026

  • 7 ОЩЕ МАЛКО ТИ

    0 0 Отговор
    Остава и като змията опитва се и хапе най много когато умира. И нищо там не МОИШ да занесеш. САМО ГРЕХОВЕТЕ СИ КАКТО И МНОГО ДРУГИ. А ТУК КОЙТО СЕ ДОКОСНЕ ДО ЗАГРАБЕНОТО ТИ ОТ УБИЙСТВА И ДАЛАВЕРИ ЩЕ СТРАДА ДО СЕДМО ПОКОЛЕНИЕ. СМИРИ, СМИРЕТЕ СЕ БРЕ ХОРА И ПОМИСЛЕТЕ ЧЕ ОТ ТОВА ЩО ПРАВИТЕ ДРУГИ МИЛИАРДИ СТРАДАТ.

    19:10 26.09.2026

  • 8 Ето на

    2 2 Отговор
    Ормузкия проток е затворен точно заради Тръмп

    19:11 26.09.2026

  • 9 Мнение

    1 2 Отговор
    Тръмп е нанесал повече вреди на целия свят /и то директни/, отколкото Путин за 4 години.
    Всъщност Путин не е навредил на никого освен на Украйна, а света сам си навреди за да го санкционира и то безуспешно.

    19:11 26.09.2026

  • 10 Човек без интелект бил провел

    1 0 Отговор
    "голям разговор" за изкуствения интелект..

    19:13 26.09.2026

  • 11 Сергей

    0 1 Отговор
    Как може да затваря нещо чуждо?

    Коментиран от #14

    19:15 26.09.2026

  • 12 Плешивия пътпъдък

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    връзва ли се?

    19:16 26.09.2026

  • 13 Тва е ясно

    1 0 Отговор
    Амуджистан... уйде.
    Само със ... 3 човешки загуби,.. МИРОТВОРЕЦА ги приключи.
    Не като оная неговата Братушка с 2.5 милиона монголяк фира и още клим бари у Донбас

    19:17 26.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.