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Радостин Василев: Една сериозна партия не може да пропусне президентския вот

Радостин Василев: Една сериозна партия не може да пропусне президентския вот

27 Септември, 2026 18:26 461 12

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Един президент трябва да е истински независим, каза той

Радостин Василев: Една сериозна партия не може да пропусне президентския вот - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Една сериозна партия не може да пропусне президентския вот. Това заяви в предаването „На фокус” кандидатът за президент Радостин Василев, който е лидер на партия МЕЧ.

Той се явява на вота с кандидат за вицепрезидент Красимир Манов. Предизборната им кампания стартира в събота от парк-хотел Москва в София.

Не сме проруска партия, за да търсим символика. Това беше един от най-евтините варианти за нас, каза Василев.

По думите му за вота могат да разчитат на голяма периферия. „Ние сме умерено консервативен, центристки проект и може да събираме избиратели отляво, отдясно, либерали, дори консерватори”, каза Василев.

Той отправи критики към основните партии за това, че не издигнаха кандидати за президент и вицепрезидент.

Едни граждански движения ги издигат, инициативни комитети се крият зад тях. Това е една некоректна работа спрямо избирателите”, коментира Василев.

Според него нито Гюров, нито Йотова са били независими във функциите, които са изпълнявали. „Единият като служебен премиер, другата като вицепрезидент – винаги са изпълнявали поръчки”, каза Василев. „Аз съм човек, който не може да изпълнява поръчки и не би се противопоставил на интереса на своя народ, независимо от политическата цена”, допълни той.

Василев посочи, че МЕЧ е шеста по големина партия, но в нея има сериозни експерти.

Ние имаме 10 човека, които са на 10 пъти по-високо ниво от управляващата партия „Прогресивна България” в момента, която претендира да управлява България и то по начин, по който да се различава от ГЕРБ и „Ново начало” и Пеевски. А пък то се получава точно същото”, каза Василев.

Даде пример със земеделието. „Притежаваме двама експерти, които са на национално ниво”, каза Василев.

Един президент трябва да се противопоставя на несправедливостите, които вижда в изпълнителната власт”, коментира Василев. „Мога да бъда обединител на хората – не само на недоволните от грабежите и измамите, не само на реакционно настроените срещу несправедливостите, но и на интелектуалците. Аз не възприемам кандидатите, първите двама, за които говорихме, за моя конкуренция. Те са безпардонно посредствени”, коментира Василев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър Волгин

    6 8 Отговор
    "България има необходимост от национален идеал. От нещо, в което да вярваме и към чието постигане да насочим усилията си. Имайки предвид днешното състояние на държавата ни, можем без уговорки да кажем, че този национален идеал трябва да бъде постигането на истинска независимост.
    За огромно съжаление днес България не е независима държава. Управлявалите страната ни през последните десетилетия направиха така, че да гледат на нас като хора, винаги изпълняващи чужди нареждания.
    Крайно време е това да бъде спряно. Крайно време е България да стане независима държава.
    Това е и основната причина, за да се включа в настоящата предизборна кампания. Нека с избора, който направим на 25 октомври с номер 11, да приближим постигането на този идеал."

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #3, #6

    18:28 27.09.2026

  • 2 А ако е лидера е

    6 2 Отговор
    Голям страхлив дебел Генерал?

    18:30 27.09.2026

  • 3 маке

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин":

    как са бай ганьовците? не сте ли станали още 16-та република?

    Коментиран от #8

    18:32 27.09.2026

  • 4 избирател

    5 2 Отговор
    ех няма за кого да гласувам няма ги моите кандидат президенти луна и йоло делев затова отивам на 25 10 за гъби или риболов голяма трагедия сме куцо и съкато иска да е на власт

    18:33 27.09.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Един ГА мен да говори за сериозна партия 🤣🤣🤣

    18:35 27.09.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин":

    Товариш ЛОПАТАР - ЯСНО - ти си този който е позирал за статуята на отвра. щението !

    18:40 27.09.2026

  • 7 ТОЗИ ТРОШИ МИВКИ!!!

    3 0 Отговор
    “Притежаваме двама експерти…” !!! Аз пък драги притежавам две котки, а ти как притежаваш експерти е проблем, който ако не беше тъжен и жалък, щеше да е смешен!!!

    18:42 27.09.2026

  • 8 ЦК на БКП

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "маке":

    Вече граничим с ИСТОЧНА АЛБАНИЯ , а ти изпълваш сапунарника в банята !

    18:44 27.09.2026

  • 9 Мазник,

    1 0 Отговор
    парламента и президенството на снимка.

    18:45 27.09.2026

  • 10 Гост

    1 0 Отговор
    Вие сте тарикати и знаете всички схеми и далавери и ни сте в дясно, ни в лява, ни у средата. Тия посоки за вас са все тая, важното е да пада далавера

    18:45 27.09.2026

  • 11 3.14К

    0 0 Отговор
    Кога ще попитат адвоката на мафията, който се кандидатира за президент, още ли е на същото мнение изказано в Ток Ток за Лили Иванова и Мая Манолова?

    18:57 27.09.2026

  • 12 Палячо и

    1 1 Отговор
    Плюнчо

    18:59 27.09.2026

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