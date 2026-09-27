Удар на ВСУ по завод в Ростовска област повредил поне пет цеха

Най-малко пет цеха са повредени при атаката срещу Азовския оптико-механичен завод в Ростовска област, Русия. Сателитни кадри, публикувани от OSINT проекта „Абсолютно надежден източник“, показват щети по производствени сгради, свързани с изработката на компоненти за руското въоръжение.

Ударът е нанесен през нощта на 26 септември. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че в операцията са участвали нейният Център за специални операции „Алфа“ и Военноморските сили на Украйна. Поразяването е извършено с крилати ракети „Нептун“ и реактивни ракети-дронове „Рута“, „Паляница“ и „Барс“.

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Щети по пет производствени цеха

Най-сериозни са пораженията по леярския цех 022, който се състои от две сгради. В основната постройка са отчетени следи от горене и значителни повреди в дясната и източната част. По-високата сграда също е засегната, като са разрушени част от покрива и стената.

„В долната сграда, основната за леярския цех, е установено горене и сериозни повреди както в дясната, така и в източната част. Горната сграда също е пострадала, но са разрушени само част от покрива и стената“, съобщи OSINT проектът.

В оптичния цех 008 са установени две попадения от югозападната страна, а част от фасадата се е срутила. В монтажния цех 009 са отчетени най-малко три попадения. Едно попадение е засегнало и цеха за галванични покрития 010.

Още две попадения са установени в механично-обработващия цех 024. Едното е довело до срутване на покрива. В съседство се намира каркасо-щамповъчният цех, край който са видими отломки и вероятна повреда на стена, но тази информация не е потвърдена окончателно.

Предприятието произвежда компоненти за оръжия

СБУ съобщи предварително, че са повредени обекти от оптичното и леярското производство, монтажен участък, галваничен цех и цех за печатни платки. Според службата заводът е един от ключовите оптико-електронни производствени центрове на корпорацията „Тактическо ракетно въоръжение“.

В предприятието се произвеждат радиолокационни и инфрачервени глави за самонасочване на управляеми ракети, топловизионни прибори, електронни системи за високоточна артилерия, както и оптико-механични и оптико-електронни изделия. Тези данни са посочени в базата „War&Sanctions“ на Главното разузнавателно управление на Украйна.

СБУ съобщи още за попадения по железопътни цистерни с гориво в Азов и за поразен руски зенитен ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С2“ в Ростовска област. Публикуваните материали не съдържат данни за жертви, точния размер на щетите или за това дали производството в завода е прекратено.

Източници: Оборонка