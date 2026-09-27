„Леко напред-назад и неуверено“: Журналисти анализираха позицията на България за Украйна в ООН

България се присъедини към общо изявление за Украйна в Ню Йорк, а след това МВнР се наложи да уточнява, че националната ни позиция не е отразена в пълнота.

„Правителството продължава същата външна политика, каквато имаше досега всяко предишно правителство, но с различен тон и с различни окраски. Но когато се прави обяснение за собствената ти позиция, изглежда леко напред-назад и неуверено. Това отваря и линията на опозицията, че говорят едно вътре, а друго – навън“, коментира в „120 минути“ журналистката Ружа Райчева.

„Президентът Илияна Йотова каза, че е имало редакция и несъгласие с декларацията, но след като е казала „А“, да каже и „Б“ и да покаже какви са били тези несъгласия. Според мен ще ѝ е много трудно да го направи“, каза от своя страна журналистът Веселин Стойнев.

„В това изявление се поддържа украинската позиция от март миналата година за безусловно и всеобхватно спиране на огъня като първа стъпка за съдържателни преговори. Това подкрепят и тези 51 страни, които Йотова редуцира до 40“, каза още той.

„В речта си пред Общото събрание на ООН тя говореше за мир с едни банализми, че в преговорите трябва да участват и двете страни. Въпросът е дали България се разграничава от тази украинска позиция, зад която застава ЕС, и се приближава до руската, която казва, че Русия няма да прекратява огъня, защото това ще позволи на Украйна да се въоръжава още, да ѝ помагат западните съюзници. Тя ще иска преговори за мир по време на военни действия и с условието да получи съгласи за завзетите от нея четири области“, обясни Стойнев.

„Доуточняването от страна на Илияна Йотова е да не загуби по-русофилски настроения вот, на който в момента му се отваря една друга възможност, доста по-твърда, и тя е в лицето на кандидатите на „Възраждане“. Според мен тя се опитва, подобна на Румен Радев, да лавира и хем да бъде със Запада, хем да има по-мека позиция с Русия“, смята Ружа Райчева.

Според нея фалшиво се внася темата „запад-изток“ в кандидатпрезидентската кампания, сякаш тепърва трябва да се брани западният избор на България.

„Такова нещо няма. По-скоро има една нюансирана позиция, но нюанс не значи лошо и не значи, че България няма позиция. Значи, че геополитиката не е черно-бяла и управляващите го осъзнават. Темата за това България да избира къде е е изкуствено привнесена, за да мобилизира електорат“, смята Райчева.