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„Леко напред-назад и неуверено“: Журналисти анализираха позицията на България за Украйна в ООН

„Леко напред-назад и неуверено“: Журналисти анализираха позицията на България за Украйна в ООН

27 Септември, 2026 18:21 633 21

  • илияна йотова-
  • ружа райчева-
  • веселин стойнев-
  • българия-
  • украйна-
  • оон

Ружа Райчева и Веселин Стойнев коментираха защо МВнР и Илияна Йотова се наложи да правят доуточнения след общото изявление в Ню Йорк

„Леко напред-назад и неуверено“: Журналисти анализираха позицията на България за Украйна в ООН - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се присъедини към общо изявление за Украйна в Ню Йорк, а след това МВнР се наложи да уточнява, че националната ни позиция не е отразена в пълнота.

„Правителството продължава същата външна политика, каквато имаше досега всяко предишно правителство, но с различен тон и с различни окраски. Но когато се прави обяснение за собствената ти позиция, изглежда леко напред-назад и неуверено. Това отваря и линията на опозицията, че говорят едно вътре, а друго – навън“, коментира в „120 минути“ журналистката Ружа Райчева.

„Президентът Илияна Йотова каза, че е имало редакция и несъгласие с декларацията, но след като е казала „А“, да каже и „Б“ и да покаже какви са били тези несъгласия. Според мен ще ѝ е много трудно да го направи“, каза от своя страна журналистът Веселин Стойнев.

„В това изявление се поддържа украинската позиция от март миналата година за безусловно и всеобхватно спиране на огъня като първа стъпка за съдържателни преговори. Това подкрепят и тези 51 страни, които Йотова редуцира до 40“, каза още той.

„В речта си пред Общото събрание на ООН тя говореше за мир с едни банализми, че в преговорите трябва да участват и двете страни. Въпросът е дали България се разграничава от тази украинска позиция, зад която застава ЕС, и се приближава до руската, която казва, че Русия няма да прекратява огъня, защото това ще позволи на Украйна да се въоръжава още, да ѝ помагат западните съюзници. Тя ще иска преговори за мир по време на военни действия и с условието да получи съгласи за завзетите от нея четири области“, обясни Стойнев.

„Доуточняването от страна на Илияна Йотова е да не загуби по-русофилски настроения вот, на който в момента му се отваря една друга възможност, доста по-твърда, и тя е в лицето на кандидатите на „Възраждане“. Според мен тя се опитва, подобна на Румен Радев, да лавира и хем да бъде със Запада, хем да има по-мека позиция с Русия“, смята Ружа Райчева.

Според нея фалшиво се внася темата „запад-изток“ в кандидатпрезидентската кампания, сякаш тепърва трябва да се брани западният избор на България.

„Такова нещо няма. По-скоро има една нюансирана позиция, но нюанс не значи лошо и не значи, че България няма позиция. Значи, че геополитиката не е черно-бяла и управляващите го осъзнават. Темата за това България да избира къде е е изкуствено привнесена, за да мобилизира електорат“, смята Райчева.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 позицията е

    11 5 Отговор
    на колене пред гундзяев

    18:22 27.09.2026

  • 2 тагаренко продажника

    12 10 Отговор
    каза че сме длъжни да помагаме

    длъжни сме и да храним укритее по морето

    не знам защо така сме длъжни ама сме им били длъжни каза тагаренко

    и по една заплата да превеждате всеки месец , да не посочвам

    18:24 27.09.2026

  • 3 киро каза че сме длъжни, гуро също

    9 6 Отговор
    киро къде уж имал ама се оказа че нямал хардварска диплома и той така ни лъга че трябва да превеждаме на клоуна по една месечна заплата да има пари да си ги харчи

    и генератори им бяхме длъжни да изпращаме ама те ги продадоха ха ха ха

    18:25 27.09.2026

  • 4 Адрес 4000

    13 0 Отговор
    Бели Ружи от сутрин до вечер ,навсякъде е положението
    Прогресираме към мутренските години от 90те и надолу

    18:25 27.09.2026

  • 5 Има

    13 0 Отговор
    факти , има видеа , има и свидетели - няма какво да анализират !

    18:27 27.09.2026

  • 6 маке

    8 5 Отговор
    как са бай ганьовците? не сте ли станали още 16-та република?

    18:27 27.09.2026

  • 7 Ддд

    10 0 Отговор
    какво става на тези медии, платиха на няколко маймуни ( журналисти, анализатори и социолози) и са им пънали походни легла в студиата си ли?

    18:28 27.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тая работа

    4 1 Отговор
    Като оная работа.

    18:38 27.09.2026

  • 10 Хмм

    9 0 Отговор
    Йотова нямаше място там, България се представяше от външния ни министър, всичките глупости ги направи в желанието си да покаже че знае френски и объркването че говори пред празна зала, как Радев може да каже потърсете приините за тази война, а тя да подкрепя срещу "руския агресор", САЩ не подкрепиха декларацията

    18:38 27.09.2026

  • 11 Хаха

    2 4 Отговор
    Какво каза Иво Христов за тези нпо-джии? С отпаднала необхосимост и нулев рейтинг, но силно крякащи по всички медии, щото има кой още да им плаща!
    Май не разбраха и не искат да разберат позицията на мнозинството българи, дали мандат на 131 радеви депутати!? А тя те съвпада с тази на урсуладжиите и педроханците за войната в Украйна!
    Ами техен проблем, нека крякат по казионните медии! Ако Радев и Илияна започнат да се съобразяват с тях, а не с избирателити си, бързо ще се озоват там, откъдето се пръкнаха...

    18:40 27.09.2026

  • 12 пффф

    5 1 Отговор
    Таз Ружа Райчева да и се чуди човек , пари имаш да се метнеш да защитаваш или не разни политически отреппки. Хвани си един мъж , отиди на почивка , гледай си живота ..

    18:41 27.09.2026

  • 13 Горски

    4 1 Отговор
    Имам особено предчувствие – реденият мач на Йотова за изборите може да се окаже не толкова гарантиран. Лицемерието, аматьорщината прозират отвсякъде. И този срам не може да бъде изтрит от наведените медии и „инициативните комитети“. Кутев обяснява, че това било само на Евросъюза. Декларацията в ООН е от 51 държави, а в ЕС сме 26. Пак смях. Накрая не стана ясно изтеглят ли подкрепа, която не е подписана, но нямало и нужда, защото е подкрепена без подкрепа, а и не се знае кой е подкрепил, защото не е разисквал подкрепата, а и плюс-минус 20-30 държави какво са, а и не им е за първи път да подкрепят-неподкрепят, защото не подкрепят, дори, когато подкрепят, но всъщност това е тънка работа и не подкрепят подкрепата на декларация, която не е документ. Соросоидката-тамплиурка-президент стана за смях, ама да се смееш до пръсване, ако не става въпрос за висша институция, която би трябвало да е лицето на България. Пълна гавра с интелекта на народа, който не е голям щом го изигра Гюров и договорът с 404 пак не бил подписан, Гюров дали е законен пак не знаела, за наркотрафиканта също, а бе бивша журналистка си бе госпожа президент, така ли проверяваше фактите и тогава?

    18:41 27.09.2026

  • 14 Цвете

    4 0 Отговор
    ДА БЯХТЕ ВИДЕЛИ БИВШИЯ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР ПРИ ИВАН КОСТОВ, ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ. КАКВА " ЗАВЛАДЯВАЩА " ЗАЩИТА.ОТ СДС В БСП ОТНОВО?! ВЪЛКЪТ СИ МЕНИ КОЖАТА, НО НРАВЪТ НЕ И НЕ. 🚔🇧🇬😂

    18:44 27.09.2026

  • 15 Горски

    5 0 Отговор
    Имам особено предчувствие – реденият мач на Йотова за изборите може да се окаже не толкова гарантиран. Лицемерието, аматьорщината прозират отвсякъде. И този срам не може да бъде изтрит от наведените медии и „инициативните комитети“. Кутев обяснява, че това било само на Евросъюза. Декларацията в ООН е от 51 държави, а в ЕС сме 26. Пак смях. Накрая не стана ясно изтеглят ли подкрепа, която не е подписана, но нямало и нужда, защото е подкрепена без подкрепа, а и не се знае кой е подкрепил, защото не е разисквал подкрепата, а и плюс-минус 20-30 държави какво са, а и не им е за първи път да подкрепят-неподкрепят, защото не подкрепят, дори, когато подкрепят, но всъщност това е тънка работа и не подкрепят подкрепата на декларация, която не е документ.

    18:45 27.09.2026

  • 16 Цвете

    3 0 Отговор
    ДА БЯХТЕ ВИДЕЛИ БИВШИЯ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР ПРИ ИВАН КОСТОВ, ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ. КАКВА " ЗАВЛАДЯВАЩА " ЗАЩИТА.ОТ СДС В БСП ОТНОВО?! ВЪЛКЪТ СИ МЕНИ КОЖАТА, НО НРАВЪТ НЕ И НЕ. 🚔🇧🇬😂СТАВА ВЪПРОС ЗА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ. 😁🤦‍♂️🤔

    18:47 27.09.2026

  • 17 Миньоро

    4 0 Отговор
    Когато се зададат избори дежурните ла...мети се активират рязко. От сутрин до вечер хвърлят яко в ефира.

    18:48 27.09.2026

  • 18 Цвете

    3 0 Отговор
    ДА БЯХТЕ ВИДЕЛИ БИВШИЯ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР ПРИ ИВАН КОСТОВ, ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ. КАКВА " ЗАВЛАДЯВАЩА " ЗАЩИТА.ОТ СДС В БСП ОТНОВО?! ВЪЛКЪТ СИ МЕНИ КОЖАТА, НО НРАВЪТ НЕ И НЕ. 🚔🇧🇬😂СТАВА ВЪПРОС ЗА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ. 😁🤦‍♂️🤔

    18:49 27.09.2026

  • 19 Дежурните МИСИРКИ не са никакви

    4 0 Отговор
    Журналисти

    18:55 27.09.2026

  • 20 Хи хи

    2 2 Отговор
    Президентът Йотова се грижи за НАШИТЕ български проблеми , не за урковските !!! урките си имат президентче, което трябва да се грижи за ТЕХНИТЕ проблеми !! То трябва да решава урковските проблеми, и за да ги реши трябва да заминава за Москва, и да преговаря там за мир !! Ако не може да договори мир, значи е некадърно, и трябва да бъде сменено !! И без тва мандата му е изтекъл ?!

    18:56 27.09.2026

  • 21 ТЕЗИ ОТ СНИМКАТА

    1 0 Отговор
    Вчера бяха експерти, днес са журналисти. НПО развитието е бързо.

    19:03 27.09.2026

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