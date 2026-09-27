„Леко напред-назад и неуверено“: Журналисти анализираха позицията на България за Украйна в ООН

България се присъедини към общо изявление за Украйна в Ню Йорк, а след това МВнР се наложи да уточнява, че националната ни позиция не е отразена в пълнота.
„Правителството продължава същата външна политика, каквато имаше досега всяко предишно правителство, но с различен тон и с различни окраски. Но когато се прави обяснение за собствената ти позиция, изглежда леко напред-назад и неуверено. Това отваря и линията на опозицията, че говорят едно вътре, а друго – навън“, коментира в „120 минути“ журналистката Ружа Райчева.
„Президентът Илияна Йотова каза, че е имало редакция и несъгласие с декларацията, но след като е казала „А“, да каже и „Б“ и да покаже какви са били тези несъгласия. Според мен ще ѝ е много трудно да го направи“, каза от своя страна журналистът Веселин Стойнев.
„В това изявление се поддържа украинската позиция от март миналата година за безусловно и всеобхватно спиране на огъня като първа стъпка за съдържателни преговори. Това подкрепят и тези 51 страни, които Йотова редуцира до 40“, каза още той.
„В речта си пред Общото събрание на ООН тя говореше за мир с едни банализми, че в преговорите трябва да участват и двете страни. Въпросът е дали България се разграничава от тази украинска позиция, зад която застава ЕС, и се приближава до руската, която казва, че Русия няма да прекратява огъня, защото това ще позволи на Украйна да се въоръжава още, да ѝ помагат западните съюзници. Тя ще иска преговори за мир по време на военни действия и с условието да получи съгласи за завзетите от нея четири области“, обясни Стойнев.
„Доуточняването от страна на Илияна Йотова е да не загуби по-русофилски настроения вот, на който в момента му се отваря една друга възможност, доста по-твърда, и тя е в лицето на кандидатите на „Възраждане“. Според мен тя се опитва, подобна на Румен Радев, да лавира и хем да бъде със Запада, хем да има по-мека позиция с Русия“, смята Ружа Райчева.
Според нея фалшиво се внася темата „запад-изток“ в кандидатпрезидентската кампания, сякаш тепърва трябва да се брани западният избор на България.
„Такова нещо няма. По-скоро има една нюансирана позиция, но нюанс не значи лошо и не значи, че България няма позиция. Значи, че геополитиката не е черно-бяла и управляващите го осъзнават. Темата за това България да избира къде е е изкуствено привнесена, за да мобилизира електорат“, смята Райчева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 позицията е
18:22 27.09.2026
2 тагаренко продажника
длъжни сме и да храним укритее по морето
не знам защо така сме длъжни ама сме им били длъжни каза тагаренко
и по една заплата да превеждате всеки месец , да не посочвам
18:24 27.09.2026
3 киро каза че сме длъжни, гуро също
и генератори им бяхме длъжни да изпращаме ама те ги продадоха ха ха ха
18:25 27.09.2026
4 Адрес 4000
Прогресираме към мутренските години от 90те и надолу
18:25 27.09.2026
5 Има
18:27 27.09.2026
6 маке
18:27 27.09.2026
7 Ддд
18:28 27.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тая работа
18:38 27.09.2026
10 Хмм
18:38 27.09.2026
11 Хаха
Май не разбраха и не искат да разберат позицията на мнозинството българи, дали мандат на 131 радеви депутати!? А тя те съвпада с тази на урсуладжиите и педроханците за войната в Украйна!
Ами техен проблем, нека крякат по казионните медии! Ако Радев и Илияна започнат да се съобразяват с тях, а не с избирателити си, бързо ще се озоват там, откъдето се пръкнаха...
18:40 27.09.2026
12 пффф
18:41 27.09.2026
13 Горски
18:41 27.09.2026
14 Цвете
18:44 27.09.2026
15 Горски
18:45 27.09.2026
16 Цвете
18:47 27.09.2026
17 Миньоро
18:48 27.09.2026
18 Цвете
18:49 27.09.2026
19 Дежурните МИСИРКИ не са никакви
18:55 27.09.2026
20 Хи хи
18:56 27.09.2026
21 ТЕЗИ ОТ СНИМКАТА
19:03 27.09.2026