65-годишна баба "случайно" стана трикратна световна шампионка по силов трибой (СНИМКИ)

65-годишната британка Мартин Барънс спечели третата си световна титла по силов трибой, само няколко години след като започва да тренира с тежести по време на пандемията.

Преподавателката от Стратфорд на Ейвън, наричана „бабата на мъртвата тяга“, триумфира на Световното първенство на AWPC в категорията за състезатели между 65 и 85 години на 14 септември. В шестдневното състезание участват над 450 атлети от 16 държави.

Любопитното е, че Барънс открива силовите тренировки сравнително късно. По време на локдауна във Великобритания тя посещава семинар за женското здраве в менопаузата, на който чува препоръка жените да включват повече упражнения с тежести в тренировъчния си режим.

Неин колега от Университета на Уоруик, който работи и като персонален треньор, я учи как правилно да изпълнява мъртва тяга. Скоро след това тренировките се превръщат от хоби в състезателна страст.

„Виждам огромна промяна във физиката си и в това, което мога да правя. Убедена съм, че тялото ми е поне с 20 години по-младо“, казва Мартин Барънс пред BBC.

Едва две години след първия си досег с щангата британката участва в 16 състезания по силов трибой. Успехите ѝ постепенно я отвеждат до британски, европейски и световни първенства.

„Когато ме поканиха на британското и европейското първенство, си казах: „Щом са ме поканили, би било грубо да не отида“. Но кой би предположил, че всичко ще стигне дотук? Аз със сигурност не“, разказва тя.

За Мартин Барънс най-важният резултат не са единствено медалите. По думите ѝ тренировките са подобрили стойката, физическата ѝ самостоятелност и увереността в ежедневието.

„Ако трябва да преместя мебели вкъщи, мога да го направя. Мога да вдигам внуците си във въздуха и да играя с тях. Просто се чувствам по-способна и по-уверена“, казва трикратната световна шампионка.

Барънс насърчава и хората, които се притесняват да влязат във фитнес зала, да започнат постепенно у дома с ластици за съпротивление и подходяща тренировъчна програма.

За 65-годишната британка пътят от първата щанга до три световни титли се оказва неочаквано приключение: „Научих толкова много и срещнах хора от целия свят. Беше невероятно преживяване.“