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Седем души загинаха при катастрофа с автобус в Турция

Седем души загинаха при катастрофа с автобус в Турция

27 Септември, 2026 20:32, обновена 27 Септември, 2026 21:24 1 109 4

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Пътнически микробус и автомобил са се сблъскали край Газиантеп. Ранени са 13 души, съобщиха турски медии.

Седем души загинаха при катастрофа с автобус в Турция - 1
Снимка: YouTube-илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем души загинаха, а 13 бяха ранени при катастрофа между пътнически микробус и лек автомобил в югоизточната турска провинция Газиантеп. Инцидентът е станал край селския район Аджароба, на пътя между Газиантеп и Нурдаъ.

Микробусът е извършвал курс между Хатай и Газиантеп и е превозвал местни граждани. Според турските медии първоначално е съобщено за 11 ранени, но по-късно броят им е актуализиран на 13. Пострадалите са откарани в болници в Газиантеп.

Заместник-губернаторът на Газиантеп Илкер Екер заяви: „При първоначалните данни седем наши граждани са загинали, а 13 са ранени. Няма тежко ранени.“ По думите му сред загиналите има две деца и петима възрастни, като всички жертви са били в лекия автомобил. Екер посочи неправилно изпреварване от страна на автомобила като предварителна причина за сблъсъка.

На мястото са изпратени екипи на полицията, жандармерията, пожарната, турската служба за управление при бедствия и извънредни ситуации AFAD, медицинският екип UMKE и спешна помощ. Установяването на самоличността на загиналите продължава.

Източници: NTV, Дюня, Йени Бирлик


Турция
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