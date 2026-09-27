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Швейцарският външен министър изключи отказ от неутралитет след референдума

Швейцарският външен министър изключи отказ от неутралитет след референдума

27 Септември, 2026 20:18, обновена 27 Септември, 2026 20:24 521 4

  • швейцария-
  • неутралитет-
  • референдум-
  • игнацио касис

Над 70% гласуваха против промени, които щяха да ограничат военното сътрудничество и санкционната политика на страната.

Швейцарският външен министър изключи отказ от неутралитет след референдума - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Швейцарските избиратели отхвърлиха с голямо мнозинство инициативата за по-строго определение на неутралитета в Конституцията. Против са гласували 70,15% от участниците във федералния референдум, а 29,85% са подкрепили предложението. Инициативата не е получила мнозинство в нито един от 26-те кантона. Избирателната активност е 47,06%.

Предложението предвиждаше в основния закон да бъде записано, че неутралитетът на Швейцария е „вечен и въоръжен“. То щеше да ограничи участието на страната във военно сътрудничество и в дейности с военни съюзи, освен при нападение или непосредствена заплаха срещу Швейцария. Инициативата предвиждаше и по-тесни рамки за налагане на санкции срещу воюващи държави.

Касис: Това не е вот срещу неутралитета

Министърът на външните работи Игнацио Касис заяви, че резултатът не означава отказ от неутралитета.

„Този резултат не е гласуване срещу неутралитета. Швейцария беше неутрална вчера, неутрална е днес и ще остане неутрална и в бъдеще“, каза Касис.

Той посочи, че практиката на швейцарския неутралитет се е развивала в продължение на около 180 години и е била прилагана по-строго или по-гъвкаво според обстоятелствата. По думите му способността на страната да преценява всяка ситуация поотделно е ключова за политиката ѝ.

Какво остава непроменено

Отхвърлянето на инициативата запазва възможността Швейцария да съчетава неутралитета с международно сътрудничество в областта на сигурността. Страната не е член на НАТО, но работи с алианса от 30 години. Швейцария също така е приела в голяма степен санкциите на Европейския съюз срещу Русия след началото на войната в Украйна.

Федералният съвет и парламентът се противопоставиха на инициативата с аргумента, че тя би ограничила дипломатическата и отбранителната маневреност на страната. Поддръжниците ѝ твърдяха, че по-строгата конституционна рамка е необходима, за да се запази независимостта на Швейцария и ролята ѝ на посредник в международни конфликти.

Първоначалните данни, цитирани от РБК, сочеха 69,73% вот „против“ и 30,27% „за“. Окончателните резултати показаха още по-голямо отхвърляне на предложението.

Източници: SRF, Анадолска агенция


Швейцария
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  • 2 Ресторант Синият Лъв

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    20:32 27.09.2026

  • 3 Демократ

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    20:36 27.09.2026

  • 4 Овчар

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