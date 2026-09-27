Мъж и жена загинаха при руски атаки срещу автомобили край Харков

Двама души са загинали, а други двама са пострадали при две атаки с FPV дронове срещу автомобили в Харковска област, съобщи Харковската областна прокуратура. Ударите са извършени на 27 септември в Чугуевски и Купянски район.
През деня в село Шестаково FPV дрон е попаднал в автомобил ВАЗ 2106. 67-годишният водач е загинал на място. Неговата 65-годишна съпруга е получила остра стресова реакция.
По-късно е съобщено за още една атака срещу автомобил в селището Велики Бурлук. Около 15:35 часа руските военни са атакували колата с FPV дрон на оптично влакно, посочва прокуратурата.
При втория удар е загинала 41-годишна жена. 46-годишен мъж, който също е бил в автомобила, е получил ранения и е настанен в болница.
Украинската прокуратура разглежда двата случая като атаки срещу цивилни автомобили. Допълнителни подробности за състоянието на пострадалите и за хода на разследванията не са съобщени.
Източници: Украинска правда
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