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Тръмп: Задържаните във Великобритания планирали големи щети по авиобазата ни

Тръмп: Задържаните във Великобритания планирали големи щети по авиобазата ни

27 Септември, 2026 20:11 1 271 10

  • доналд тръмп-
  • авиобаза феърфорд-
  • великобритания-
  • контратерористична полиция-
  • тероризъм

Няма потвърдена връзка с Иран

Тръмп: Задържаните във Великобритания планирали големи щети по авиобазата ни - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Задържаните във Великобритания по подозрение за подготовка на терористичен акт са планирали да нанесат „големи щети“ на авиобазата Феърфорд, използвана от американските военни. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти в щата Илинойс.

По думите му заподозрените са били наблюдавани продължително време, преди да бъдат задържани. „Ние разследвахме дейността им. Те планираха да нанесат големи щети на нашата база“, каза Тръмп. Той добави: „Отдавна ги следяхме и ги заловихме“.

Контратерористичната полиция води разследването

На 27 септември във Великобритания са били задържани няколко души във връзка с инцидент в близост до авиобазата Феърфорд в графство Глостършър. Задържанията са извършени по подозрения за престъпления по Закона за взривните вещества, а впоследствие е станало известно, че по случая работи контратерористичната полиция.

Според информацията, цитирана от „Европейская правда“ и ABC News, задържаните са заподозрени в подготовка на терористичен акт. На този етап няма съобщения за повдигнати обвинения или за съдебно решение по случая.

Няма потвърдена връзка с Иран

Феърфорд е използвана от американските военни за операции срещу Иран. Британските власти обаче не са потвърдили и не са установили връзка между задържаните и Иран. Тръмп също не посочи предполагаем мотив за планираното престъпление.

Американският президент определи сътрудничеството с британските власти като много добро и заяви, че задържането е било „фантастично“. През юли Великобритания обяви, че въоръжените ѝ сили са готови да защитят страната от всяко нападение, след като Корпусът на стражите на ислямската революция предупреди, че американските бомбардировачи не трябва да излитат от Феърфорд.

Разследването продължава, като британските служби трябва да изяснят какви са били намеренията на задържаните, дали са разполагали с взривни вещества и имат ли връзка с други лица или организации.

Източници: ABC News


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асам кандидато за президентГюрю

    12 6 Отговор
    Сигуренсъм ,че това са : Чапай, Петка ,Ленин, Путтин и Георги Димитров.

    Коментиран от #3

    20:19 27.09.2026

  • 2 не пак, а отново

    13 6 Отговор
    сами ги пращат, сами си ги хващат ..

    20:20 27.09.2026

  • 3 може пък.

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Асам кандидато за президентГюрю":

    да е Ръдърфорд, той е счупил атома

    Коментиран от #6

    20:21 27.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    7 4 Отговор
    ДАНО СКОРО ДА ИМА УСПЕХ!

    20:24 27.09.2026

  • 5 3.14К

    14 4 Отговор
    Това ще е поредния случай "разкрит и предотвратен благодарение" на Христо Грозев!

    20:24 27.09.2026

  • 6 Дзак

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "може пък.":

    Мръсника пък с манията да следи чужди хора!

    Коментиран от #7

    20:54 27.09.2026

  • 7 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Като ученик писах едно есе по физика.

    20:56 27.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То е ясно

    1 3 Отговор
    Българи са били 100%.

    21:15 27.09.2026

  • 10 СЪЧИНЕНИЯ

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    С КОИТО ОПРАВДАВАТЕ ГАДОСТИТЕ СИ.

    21:24 27.09.2026

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