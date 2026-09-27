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Руския порази централата на водещия украински мобилен оператор "Киевстар“ ВИДЕО
  Тема: Украйна

Руския порази централата на водещия украински мобилен оператор "Киевстар“ ВИДЕО

27 Септември, 2026 18:51, обновена 27 Септември, 2026 18:55 1 243 42

  • кievстар-
  • водафон украйна-
  • киев-
  • центрове за данни-
  • руски удари

Компанията съобщи, че няма жертви. Русия заяви, че е поразила и център за данни на „Водафон Украйна“.

Руския порази централата на водещия украински мобилен оператор "Киевстар“ ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски удар е поразил централния офис на най-големия мобилен оператор в Украйна – „Киевстар“, в Киев. Компанията е съобщила пред „Интерфакс-Украйна“, че сградата е била засегната, но няма жертви. Информацията беше цитирана от Ройтерс.

Руското министерство на отбраната заяви, че е поразен център за обработка на данни на „Киевстар“. Ведомството твърди, че операторът предоставя мобилни услуги и високоскоростен интернет на украинските въоръжени сили.

Москва съобщи и за удар по център за данни на „Водафон Украйна“ – втория по големина мобилен оператор в страната. От компанията не са коментирали публично твърдението, посочи Ройтерс.

Съобщени са ранени при удар по център за данни

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия два пъти е нанесла удар по център за данни в Киев. По думите му при атаките са ранени две деца и един възрастен. Това съобщение се отнася до център за данни, а не до информацията за пораженията по централния офис на „Киевстар“.

Атаките срещу комуникационната инфраструктура продължават от дни. През последната седмица са били поразени центрове за данни на украински интернет доставчици. Украинското Министерство на цифровата трансформация съобщи, че вследствие на предишните удари са прекъснати услугите за около 100 000 домакинства в Киев и района.

Киев предупреждава за риск за информационния поток

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Русия е насочила удари към големи украински центрове за данни с цел да наруши информационния поток.

„Бързото предупреждаване за ракетни и безпилотни заплахи е жизненоважно, то спасява живота на хората“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“.

Към момента са потвърдени пораженията по централния офис на „Киевстар“ и руското съобщение за удар по център за данни на „Водафон Украйна“. Няма независимо потвърждение на всички подробности, посочени от руското министерство на отбраната.

Източници: БТА, Ройтерс, Интерфакс-Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава

    40 5 Отговор
    Браво.

    18:56 27.09.2026

  • 2 Шорт

    41 7 Отговор
    Путин се събуди най после!

    Коментиран от #13, #16

    18:58 27.09.2026

  • 3 КиевСТАР

    36 4 Отговор
    стана КиевФАЛ

    18:58 27.09.2026

  • 4 зИленски

    38 2 Отговор
    В ХАМЕРИКА СЪМ
    НЕ МИ ДРЕМЕ ЗА КИиВ

    18:58 27.09.2026

  • 5 ти да видиш

    31 3 Отговор
    зеленияпор се мисли за много хитър, амааа!

    18:59 27.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Световният лидер Зеленски пред ООН

    5 27 Отговор
    Само тази година, от януари до август, руската армия загуби 348 964 войници на бойното поле в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски от трибуната на ООН. Според него населението на 31 държави в света е по-малко от броя на руските военни, загубени през последните осем месеца.
    "Представете си за миг велики държави например като САЩ ,Великобритания или Франция да са бити на тяхна територия така,както ние бием руснаците. Ще си помислите че е фантазия"

    Коментиран от #20, #22, #25, #38

    19:12 27.09.2026

  • 15 Путин

    3 15 Отговор
    Може да съм.смешен и мега страхлив, но копейките по строежите си ме обичат

    19:14 27.09.2026

  • 16 Путин многоходовия

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Може да съм смешен и мега страхлив, но копейките по строежите си ме обичат

    19:15 27.09.2026

  • 17 Ха,ха

    1 5 Отговор
    Пипалцата на техната😂🤣🤣

    19:15 27.09.2026

  • 18 Коментиращ

    8 20 Отговор
    Това са "пабедите" на фашистите . Вече се чудят по какво да стрелят в Украйна .

    19:16 27.09.2026

  • 19 СПРАВЕДЛИВ

    24 7 Отговор
    Русия знае какво да прави и къде да удря. Нейната СВО е много точна и прецизна, за да има възможно най-малко жертви, но затова е бавна.

    19:16 27.09.2026

  • 20 10101

    8 9 Отговор

    До коментар #14 от "Световният лидер Зеленски пред ООН":

    Тоя зеленски по принцип си е математик,нали е ковчежникона курабийката

    19:17 27.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И КОГА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    17 4 Отговор

    До коментар #14 от "Световният лидер Зеленски пред ООН":

    Стана световен лидер!?! Много си захлупен.

    19:19 27.09.2026

  • 23 Бай той Толстой

    9 1 Отговор
    Пускайте пощенските гълъби.

    19:20 27.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    16 6 Отговор

    До коментар #14 от "Световният лидер Зеленски пред ООН":

    Заменянето на над 500 тела на загинали украински военни за двайсетина руски продължава. Зеленски да си приказва, това не пречи на разширяване на военните гробища в Украйна.

    Коментиран от #29

    19:25 27.09.2026

  • 26 Не нам...

    4 8 Отговор
    Ама додек монгольята У Йло пен ДЕЛА и Ким Газо .. превземат селата Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка... целиот дръвен кен ЕФ... изгоре
    Еееееееехехе

    19:25 27.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Киив

    7 1 Отговор
    Що сополи точи!

    19:27 27.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Том

    1 9 Отговор
    Пета година седя на брега на Дунава чакам.братушките да ме освободят,пугачите мухлясаха зелето вкисна и нямя и няма а те горките маат крачоли в Донбас на 30км от границата Слава Украине

    Коментиран от #35

    19:32 27.09.2026

  • 32 Соломон Котарака 🐱

    6 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    19:36 27.09.2026

  • 33 Кеф

    5 1 Отговор
    Голям кеф ми е.

    19:36 27.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пугин

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Световният лидер Зеленски пред ООН":

    Как го искаш, мит или с повечко сирене?

    19:48 27.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мусорчик

    4 0 Отговор
    Това не е тероризъм, защото в централата се бяха скрили 50 генерала и 70 полковника от НАТО. Имаше и майори, но тях не ги броим.

    19:51 27.09.2026

  • 41 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    4 0 Отговор
    Браво,само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от жалкия ес и мижавото нато,които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    19:51 27.09.2026

  • 42 Говорит Москва

    1 0 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ

    19:52 27.09.2026

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