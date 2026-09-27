Руския порази централата на водещия украински мобилен оператор "Киевстар“ ВИДЕО

Руски удар е поразил централния офис на най-големия мобилен оператор в Украйна – „Киевстар“, в Киев. Компанията е съобщила пред „Интерфакс-Украйна“, че сградата е била засегната, но няма жертви. Информацията беше цитирана от Ройтерс.
Руското министерство на отбраната заяви, че е поразен център за обработка на данни на „Киевстар“. Ведомството твърди, че операторът предоставя мобилни услуги и високоскоростен интернет на украинските въоръжени сили.
Москва съобщи и за удар по център за данни на „Водафон Украйна“ – втория по големина мобилен оператор в страната. От компанията не са коментирали публично твърдението, посочи Ройтерс.
Съобщени са ранени при удар по център за данни
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия два пъти е нанесла удар по център за данни в Киев. По думите му при атаките са ранени две деца и един възрастен. Това съобщение се отнася до център за данни, а не до информацията за пораженията по централния офис на „Киевстар“.
Атаките срещу комуникационната инфраструктура продължават от дни. През последната седмица са били поразени центрове за данни на украински интернет доставчици. Украинското Министерство на цифровата трансформация съобщи, че вследствие на предишните удари са прекъснати услугите за около 100 000 домакинства в Киев и района.
Киев предупреждава за риск за информационния поток
Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Русия е насочила удари към големи украински центрове за данни с цел да наруши информационния поток.„Бързото предупреждаване за ракетни и безпилотни заплахи е жизненоважно, то спасява живота на хората“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“.
Към момента са потвърдени пораженията по централния офис на „Киевстар“ и руското съобщение за удар по център за данни на „Водафон Украйна“. Няма независимо потвърждение на всички подробности, посочени от руското министерство на отбраната.
Източници: БТА, Ройтерс, Интерфакс-Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава
18:56 27.09.2026
2 Шорт
Коментиран от #13, #16
18:58 27.09.2026
3 КиевСТАР
18:58 27.09.2026
4 зИленски
НЕ МИ ДРЕМЕ ЗА КИиВ
18:58 27.09.2026
5 ти да видиш
18:59 27.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Световният лидер Зеленски пред ООН
"Представете си за миг велики държави например като САЩ ,Великобритания или Франция да са бити на тяхна територия така,както ние бием руснаците. Ще си помислите че е фантазия"
Коментиран от #20, #22, #25, #38
19:12 27.09.2026
15 Путин
19:14 27.09.2026
16 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Шорт":Може да съм смешен и мега страхлив, но копейките по строежите си ме обичат
19:15 27.09.2026
17 Ха,ха
19:15 27.09.2026
18 Коментиращ
19:16 27.09.2026
19 СПРАВЕДЛИВ
19:16 27.09.2026
20 10101
До коментар #14 от "Световният лидер Зеленски пред ООН":Тоя зеленски по принцип си е математик,нали е ковчежникона курабийката
19:17 27.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 И КОГА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН
До коментар #14 от "Световният лидер Зеленски пред ООН":Стана световен лидер!?! Много си захлупен.
19:19 27.09.2026
23 Бай той Толстой
19:20 27.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мишел
До коментар #14 от "Световният лидер Зеленски пред ООН":Заменянето на над 500 тела на загинали украински военни за двайсетина руски продължава. Зеленски да си приказва, това не пречи на разширяване на военните гробища в Украйна.
Коментиран от #29
19:25 27.09.2026
26 Не нам...
Еееееееехехе
19:25 27.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Киив
19:27 27.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Том
Коментиран от #35
19:32 27.09.2026
32 Соломон Котарака 🐱
19:36 27.09.2026
33 Кеф
19:36 27.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пугин
До коментар #14 от "Световният лидер Зеленски пред ООН":Как го искаш, мит или с повечко сирене?
19:48 27.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мусорчик
19:51 27.09.2026
41 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
19:51 27.09.2026
42 Говорит Москва
19:52 27.09.2026