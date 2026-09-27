Руския порази централата на водещия украински мобилен оператор "Киевстар“ ВИДЕО

Руски удар е поразил централния офис на най-големия мобилен оператор в Украйна – „Киевстар“, в Киев. Компанията е съобщила пред „Интерфакс-Украйна“, че сградата е била засегната, но няма жертви. Информацията беше цитирана от Ройтерс.

Руското министерство на отбраната заяви, че е поразен център за обработка на данни на „Киевстар“. Ведомството твърди, че операторът предоставя мобилни услуги и високоскоростен интернет на украинските въоръжени сили.

Москва съобщи и за удар по център за данни на „Водафон Украйна“ – втория по големина мобилен оператор в страната. От компанията не са коментирали публично твърдението, посочи Ройтерс.

Съобщени са ранени при удар по център за данни

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия два пъти е нанесла удар по център за данни в Киев. По думите му при атаките са ранени две деца и един възрастен. Това съобщение се отнася до център за данни, а не до информацията за пораженията по централния офис на „Киевстар“.

Атаките срещу комуникационната инфраструктура продължават от дни. През последната седмица са били поразени центрове за данни на украински интернет доставчици. Украинското Министерство на цифровата трансформация съобщи, че вследствие на предишните удари са прекъснати услугите за около 100 000 домакинства в Киев и района.

Киев предупреждава за риск за информационния поток

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Русия е насочила удари към големи украински центрове за данни с цел да наруши информационния поток.

„Бързото предупреждаване за ракетни и безпилотни заплахи е жизненоважно, то спасява живота на хората“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“.

Към момента са потвърдени пораженията по централния офис на „Киевстар“ и руското съобщение за удар по център за данни на „Водафон Украйна“. Няма независимо потвърждение на всички подробности, посочени от руското министерство на отбраната.

Източници: БТА, Ройтерс, Интерфакс-Украйна