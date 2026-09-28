Нетаняху посети ОАЕ, Израел удари членове на "Хамас"

Израел отне дипломатическия статут на нидерландските дипломати в представителството на Нидерландия в Рамала заради забраната на Нидерландия за внос на продукти от израелски селища на окупирания Западен бряг. Решението е на израелското външно министерство, а дипломатическите привилегии и имунитети на представителите ще бъдат прекратени след седем дни.

Нидерландските дипломати трябва да върнат дипломатическите си документи в посочения срок. Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че след изтичането му „предоставените им от държавата Израел дипломатически привилегии и имунитети ще бъдат прекратени“. Забраната за внос беше обявена от Нидерландия през юли, а влизането ѝ в сила доведе до ответната мярка на Израел.

Израел съобщи за удари срещу членове на „Хамас“

На фона на дипломатическото напрежение израелската армия съобщи, че е ликвидирала Сахер Сакр, жител на Газа, за когото твърди, че е участвал в отвличането на двама израелци при нападението на 7 октомври 2023 г. Сакр е загинал при въздушен удар в централната част на ивицата Газа. От болницата „Ал Акса“ потвърдиха смъртта му и съобщиха за още трима ранени.

Представители на „Хамас“ също са потвърдили, че Сакр е участвал в отвличането на заложници. Израелската армия заяви, че той е участвал и в планирането на нови атаки и е бил неутрализиран заради заплахата, която според военните е представлявал.

При отделен удар в северната част на анклава израелската армия и службата за вътрешно разузнаване „Шин Бет“ съобщиха за ликвидиран командир на „Хамас“. Според израелската страна той е участвал в държането на деветима заложници по време на войната в Газа.

Твърдение за среща на Нетаняху с президента на ОАЕ

Високопоставен израелски представител твърди, че премиерът Бенямин Нетаняху е посетил Абу Даби в неделя, 27 септември, и се е срещнал с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян. Информацията не е потвърдена от кабинета на Нетаняху или от външното министерство на ОАЕ.

Предполагаемото посещение идва след публикация на „Аарец“, според която президентът на ОАЕ е предупредил Нетаняху за планирана мащабна атака на „Хамас“ около седмица и половина преди 7 октомври 2023 г. Нетаняху отрече твърдението и заплаши вестника със съдебни действия.

При нападението на 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ и други въоръжени групировки убиха около 1200 души в Израел и отвлякоха над 250 души. То постави началото на войната в Газа, а въпреки обявеното прекратяване на огъня израелските удари в анклава продължават.

Източници: БТА, Ройтерс, ДПА