Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху посети ОАЕ, Израел удари членове на "Хамас"
  Тема: Бъдещето на Газа

Нетаняху посети ОАЕ, Израел удари членове на "Хамас"

28 Септември, 2026 03:53, обновена 28 Септември, 2026 03:58 408 1

  • израел-
  • нидерландия-
  • ивицата газа-
  • хамас-
  • нетаняху

Тел Авив отне статута на нидерландски дипломати .

Нетаняху посети ОАЕ, Израел удари членове на "Хамас" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел отне дипломатическия статут на нидерландските дипломати в представителството на Нидерландия в Рамала заради забраната на Нидерландия за внос на продукти от израелски селища на окупирания Западен бряг. Решението е на израелското външно министерство, а дипломатическите привилегии и имунитети на представителите ще бъдат прекратени след седем дни.

Нидерландските дипломати трябва да върнат дипломатическите си документи в посочения срок. Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че след изтичането му „предоставените им от държавата Израел дипломатически привилегии и имунитети ще бъдат прекратени“. Забраната за внос беше обявена от Нидерландия през юли, а влизането ѝ в сила доведе до ответната мярка на Израел.

Израел съобщи за удари срещу членове на „Хамас“

На фона на дипломатическото напрежение израелската армия съобщи, че е ликвидирала Сахер Сакр, жител на Газа, за когото твърди, че е участвал в отвличането на двама израелци при нападението на 7 октомври 2023 г. Сакр е загинал при въздушен удар в централната част на ивицата Газа. От болницата „Ал Акса“ потвърдиха смъртта му и съобщиха за още трима ранени.

Представители на „Хамас“ също са потвърдили, че Сакр е участвал в отвличането на заложници. Израелската армия заяви, че той е участвал и в планирането на нови атаки и е бил неутрализиран заради заплахата, която според военните е представлявал.

При отделен удар в северната част на анклава израелската армия и службата за вътрешно разузнаване „Шин Бет“ съобщиха за ликвидиран командир на „Хамас“. Според израелската страна той е участвал в държането на деветима заложници по време на войната в Газа.

Твърдение за среща на Нетаняху с президента на ОАЕ

Високопоставен израелски представител твърди, че премиерът Бенямин Нетаняху е посетил Абу Даби в неделя, 27 септември, и се е срещнал с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян. Информацията не е потвърдена от кабинета на Нетаняху или от външното министерство на ОАЕ.

Предполагаемото посещение идва след публикация на „Аарец“, според която президентът на ОАЕ е предупредил Нетаняху за планирана мащабна атака на „Хамас“ около седмица и половина преди 7 октомври 2023 г. Нетаняху отрече твърдението и заплаши вестника със съдебни действия.

При нападението на 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ и други въоръжени групировки убиха около 1200 души в Израел и отвлякоха над 250 души. То постави началото на войната в Газа, а въпреки обявеното прекратяване на огъня израелските удари в анклава продължават.

Източници: БТА, Ройтерс, ДПА


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя кръвопиец

    0 1 Отговор
    Защо не го арестуваха в САЩ?

    04:05 28.09.2026