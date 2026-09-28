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Крайната десница за първи път с група във френския Сенат
  Тема: Избори

Крайната десница за първи път с група във френския Сенат

28 Септември, 2026 04:05, обновена 28 Септември, 2026 04:07 346 1

  • френски сенат-
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  • марин льо пен-
  • жордан бардела-
  • избори във франция

„Националното обединение“ спечели 14 места и планира обща парламентарна група със свои десни съюзници.

Крайната десница за първи път с група във френския Сенат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крайнодясното „Национално обединение“ за първи път в историята си получава достатъчно места за създаване на парламентарна група във френския Сенат. Партията спечели 14 от общо 348 места на изборите за горната камара, проведени на 27 септември.

Според „Франс 24“ резултатът означава, че формацията за първи път е преминала прага от 10 сенатори, необходим за създаване на група. Медията определи резултата като получаване на „достатъчно места в Сената, за да бъде формирана парламентарна група в горната камара“.

Лидерът на „Националното обединение“ Жордан Бардела заяви, че ще създаде обща група със „Съюза на десните за републиката“, който печели две места. Така двете формации ще разполагат с общо 16 сенатори, ако планът за обединение бъде реализиран.

Бившата лидерка на партията Марин льо Пен определи резултата като „историческа победа“. Това е първото присъствие на „Националното обединение“ в Сената в мащаб, който му позволява да участва самостоятелно или чрез съюз в парламентарната организация на горната камара.

Левицата също печели историческо място

За първи път място във френския Сенат получава и левицата „Непокорена Франция“. Въпреки новите присъствия предварителните резултати показват, че десните, центристите и социалистите ще останат трите основни политически сили в горната камара.

Преди изборите консервативните „Републиканци“ са най-голямата група със 131 места. „Възраждане“ на президента Еманюел Макрон разполага с 19 сенатори, а „Националното обединение“ има три места.

Вотът беше непряк

На изборите са подновени 178 от общо 348 места в Сената. Сенаторите не се избират чрез общонационално гласуване, а от колегия от повече от 93 000 представители, предимно общински съветници.

Гласуването се проведе в 58 департамента на континентална Франция, в два департамента на Корсика, във Френска Гвиана и в четири отвъдморски територии. Избрани са и шестима представители на французите, живеещи в чужбина.

Сенатът се обновява наполовина на всеки три години, а мандатът на сенаторите е шест години. Вотът на 27 септември е последният национален избор във Франция преди президентските избори през пролетта на 2027 г.

Източници: Франс 24


Франция
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