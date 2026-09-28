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Протест в Скопие заради присъдите на бивши командири на АОК

Протест в Скопие заради присъдите на бивши командири на АОК

28 Септември, 2026 03:46 437 0

  • скопие-
  • армия за освобождение на косово-
  • хашим тачи-
  • специален съд за косово-
  • али ахмети

В марша участва лидерът на Демократичния съюз за интеграция Али Ахмети. ВЛЕН определи събитието като партийно организирано, макар да е представено като надпартийно.

Протест в Скопие заради присъдите на бивши командири на АОК - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестен марш срещу присъдите на четирима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК) се проведе в Скопие. Демонстрацията започна от площад „Скендербег“, а в нея участва и Али Ахмети, председател на Демократичния съюз за интеграция (ДСИ).

Организаторите призоваха към марша граждани, ветерани, семейства на загинали, военноинвалиди, бивши политически затворници, студенти, преподаватели, интелектуалци и представители на албански политически партии. Призивът беше отправен чрез организационен комитет в социалните мрежи.

Партиите се разделиха в оценките си

Албанските политически партии в Северна Македония реагираха остро срещу решенията на Специалния съд за Косово в Хага. ВЛЕН, която е част от управляващото мнозинство, заяви, че позицията ѝ към АОК остава непроменена и определи борбата ѝ като „справедлива и освободителна“.

В същото време ВЛЕН обвини ДСИ, че използва чувствителната тема за политически цели. Според партията маршът е организирано от ДСИ събитие, което е представено като надпартийно.

Четиримата получиха общо 81 години затвор

На 16 септември Специалният съд за Косово произнесе присъди срещу Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи по обвинения във военни престъпления, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г.

Бившият президент на Косово Хашим Тачи и Якуп Красничи бяха осъдени на по 25 години затвор. Кадри Весели получи 18 години, а Реджеп Селими – 13 години. Така общият размер на наказанията достигна 81 години затвор.

Защитата на четиримата официално откри процедура за обжалване на присъдите. Следващото развитие по случая зависи от хода на апелативното производство.

Източници: БТА


Северна Македония
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