Протест в Скопие заради присъдите на бивши командири на АОК

Протестен марш срещу присъдите на четирима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК) се проведе в Скопие. Демонстрацията започна от площад „Скендербег“, а в нея участва и Али Ахмети, председател на Демократичния съюз за интеграция (ДСИ).

Организаторите призоваха към марша граждани, ветерани, семейства на загинали, военноинвалиди, бивши политически затворници, студенти, преподаватели, интелектуалци и представители на албански политически партии. Призивът беше отправен чрез организационен комитет в социалните мрежи.

Партиите се разделиха в оценките си

Албанските политически партии в Северна Македония реагираха остро срещу решенията на Специалния съд за Косово в Хага. ВЛЕН, която е част от управляващото мнозинство, заяви, че позицията ѝ към АОК остава непроменена и определи борбата ѝ като „справедлива и освободителна“.

В същото време ВЛЕН обвини ДСИ, че използва чувствителната тема за политически цели. Според партията маршът е организирано от ДСИ събитие, което е представено като надпартийно.

Четиримата получиха общо 81 години затвор

На 16 септември Специалният съд за Косово произнесе присъди срещу Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи по обвинения във военни престъпления, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г.

Бившият президент на Косово Хашим Тачи и Якуп Красничи бяха осъдени на по 25 години затвор. Кадри Весели получи 18 години, а Реджеп Селими – 13 години. Така общият размер на наказанията достигна 81 години затвор.

Защитата на четиримата официално откри процедура за обжалване на присъдите. Следващото развитие по случая зависи от хода на апелативното производство.

Източници: БТА