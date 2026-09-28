Украйна търси $20 млрд. за отбраната и вдига ДДС

Украйна търси източници за покриване на още 20 млрд. долара недостиг в бюджета за отбрана. Общият дефицит е 27 млрд. долара, като правителството планира около 7 млрд. долара да бъдат осигурени чрез икономии, оптимизация на разходите и преразпределение на средства. Останалата сума е необходима за дронове, ракети, техника и други средства за Силите за отбрана.

Премиерът Сергей Корецки заяви, че Киев работи с международните партньори по механизми за финансиране на недостига. По думите му социалните разходи няма да бъдат намалявани. „Други източници, за съжаление, няма“, каза той по повод предложеното увеличение на данъците.

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Правителството се ангажира до 15 октомври да приеме 42 документа, свързани с получаването на обещаната международна финансова помощ. Корецки призова и депутатите да подкрепят законопроектите, от които зависи външното финансиране.

ДДС заради фонд за бизнеса

В проекта за държавния бюджет на Украйна за 2027 г. е заложено увеличение на ДДС с 1 процентен пункт. Корецки обясни, че средствата ще помогнат за създаването на специален фонд за застраховане на бизнеса срещу военни рискове.

Първоначалната вноска на Украйна трябва да бъде около 1 млрд. долара. Киев очаква международните партньори да увеличат сумата четири пъти, така че общият фонд да достигне 5 млрд. долара. Според премиера така застрахователите ще могат да предлагат полици на достъпни цени, без да се налага скъпо презастраховане в чужбина.

Корецки заяви, че действащото застраховане на военни рискове е трудно достъпно заради високата цена и бавното изплащане на обезщетенията. При предлагания механизъм бизнесът ще може да получава средства след проверка на щетите от спасителните служби.

Нови правила за международните пратки

Украинското правителство подкрепя и облагането с ДДС на международните пратки на стойност до 150 евро. Върховната рада одобри на първо четене на 16 септември законопроекти, които предвиждат промяната. Тя е условие за предоставяне на 700 млн. долара по програма на Международния валутен фонд и 3,7 млрд. евро по заем от Европейския съюз.

По думите на Корецки 80% от евтините пратки са били използвани за разделяне на стоки на малки партиди с цел избягване на данъчно облагане. Новите правила могат да влязат в сила не по-рано от 1 юли 2027 г. и след допълнително решение на правителството.

Латвия ограничи достъпа до оръжие

На този фон Латвия прие окончателно поправки, които забраняват издаването на разрешения за оръжие на граждани с двойно латвийско и руско или беларуско гражданство.

Забраната обхваща придобиването, съхранението и носенето на огнестрелно и мощно пневматично оръжие, както и колекционирането му. Законът създава и правна възможност за анулиране на вече издадени разрешения. Переходните правила позволяват използването на оръжията по стария режим до 1 декември 2026 г.

За спортните стрелци са въведени отделни условия. Лице над 21 години, което членува поне от година в стрелкова организация и има минимум втори спортен разряд, ще може да притежава до 15 единици огнестрелно или мощно пневматично оръжие.

Източници: ЛСМ, ЛЕТА