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Руски дронове удариха Киев, Суми и Новгород-Северски, има убити
  Тема: Украйна

Руски дронове удариха Киев, Суми и Новгород-Северски, има убити

28 Септември, 2026 04:00, обновена 28 Септември, 2026 04:05 402 4

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Атаките причиниха жертви, ранени и щети по жилищни сгради. В Киев въздушната тревога продължи повече от девет часа.

Руски дронове удариха Киев, Суми и Новгород-Северски, има убити - 1
Снимка: Киевска полиция
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски атаки с ударни дронове и управляеми авиационни бомби причиниха жертви и разрушения в Киев, Киевска област, Суми и Новгород-Северски. В столицата въздушната тревога продължи 9 часа и 10 минути – от 15:46 ч. на 27 септември до 00:56 ч. на 28 септември.

В Киев дрон е попаднал в 16-етажен жилищен блок в Подолския район на нивото на седмия етаж. Преди това останки от безпилотен апарат са предизвикали пожар и са разрушили офисна сграда. В Печерския район е горял покривът на складова сграда.

По данни, цитирани от „Украинска правда“, при атаките в различни райони на Киев през деня са пострадали най-малко девет души. В Соломенския район е загинал мъж, а са възникнали пожари в две нежилищни сгради. В Шевченковския район са ранени трима души, сред които две 16-годишни деца. Повредени са още административна сграда, жилищни блокове, два детски градини, две училища, складове и обекти на комуникационната инфраструктура.

Удар по пазар край Киев

В Софиевска Боршчаговка, в Бучанския район, ударен дрон е попаднал на територията на пазар. За броя на жертвите и ранените бяха съобщени различни първоначални данни. Киевската областна прокуратура посочи един загинал и около 10 ранени. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за двама загинали и четирима пострадали, а Киевската областна военна администрация и полицията по-късно потвърдиха двама загинали и трима ранени.

„В резултат на руския удар с безпилотен апарат по жилищен район на град Новгород-Северски са пострадали четирима души, сред тях – две деца на 15 и 17 години“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Жертви и нови удари по Суми

В Суми три управляеми авиационни бомби са поразили града. Загинали са две жени, сред които 16-годишно момиче, а шестима души са пострадали. Един от ударите е бил в близост до център за подкрепа на семейства и деца, чиято сграда е повредена. По данни на Сумската областна администрация сред ранените има 12-годишно дете, а 66-годишен мъж е бил хоспитализиран.

По-късно през нощта дронове тип „Мълния“ са ударили два многоетажни жилищни блока в Суми. Една жена е ранена при попадение в покрива на сграда в Ковпаковския район. Друг дрон е ударил стената на 10-етажен блок в жилищен квартал, без да се съобщава за нови пострадали.

В Новгород-Северски руски дрон е атакувал жилищен район около 19:00 ч. на 27 септември. Ранените са четирима – двама възрастни мъже и две деца. Те са били откарани в болница. Повредени или разрушени са частни домове, а пожар в жилищна сграда с площ 50 квадратни метра е бил потушен от спасителите.

Източници: Украинска правда


Украйна
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