Лондон и Осло приветстваха сделката за сигурността на Гренландия

Премиерите на Великобритания и Норвегия Анди Бърнам и Юнас Гар Стьоре приветстваха споразумението между Дания, Гренландия и САЩ за сигурността на арктическия остров. Двамата разговаряха в Ливърпул в неделя, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на „Даунинг стрийт“ 10.

Споразумението беше подписано на 22 септември 2026 г. на среща на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. То предвижда разширени правомощия за САЩ при осигуряването на сигурността на Гренландия, като едновременно с това зачита суверенитета на Дания и правото на самоопределение на населението на острова. Документът трябва да влезе в сила след приключването на необходимите национални парламентарни процедури.

В изявлението на британското правителство се посочва, че двамата лидери са приветствали договора и свързаната с него сигурност в Далечния север. Датското правителство определи споразумението като документ, който укрепва общата отбрана и сигурност и уважава териториалната цялост на Кралство Дания и правото на самоопределение на Гренландия.

Лондон и Осло задълбочават военното сътрудничество

По време на срещата Бърнам и Стьоре са обсъдили и стратегическото отбранително споразумение между Великобритания и Норвегия. Луна хаус споразумението беше сключено през декември 2025 г. и е насочено към по-тясно сътрудничество между британските и норвежките военноморски сили в Северния Атлантик.

Планът предвижда съвместно управление на флотилия от фрегати, предназначена за „проследяването на руски подводници“. Корабите ще патрулират в района между Гренландия, Исландия и Великобритания.

Освен наблюдението на руската подводна активност, флотилията ще има задача да защитава критична инфраструктура в Северния Атлантик. Сред нея са подводните комуникационни кабели, електропроводите и газопроводите, които са важни за сигурността на Европа.

Британското правителство определи Великобритания и Норвегия като ключови партньори в противодействието на руската хибридна активност, включително в морската сфера. Двете страни заявяват, че ще продължат да развиват сътрудничеството си чрез НАТО и Съвместните експедиционни сили.

Източници: БТА, Ройтерс