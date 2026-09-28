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Украйна използва дронове, за да доставя храна в окупирания от Русия град Олешки
  Тема: Украйна

Украйна използва дронове, за да доставя храна в окупирания от Русия град Олешки

28 Септември, 2026 20:12 1 078 82

  • украйна-
  • олешки-
  • дронове-
  • русия-
  • донбас-
  • херсонска област

Украински официални представители предупредиха, че обстановката в Олешки в Херсонска област се влошава

Украйна използва дронове, за да доставя храна в окупирания от Русия град Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили използват дронове, за да доставят храна и лекарства в окупирания от Русия град Олешки, заяви губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Прокудин каза вчера, че при последната операция дронове за транспорт на тежки товари са доставили около четири тона храна и медицински консумативи едновременно до 100 места в града.

Олешки се намира на фронтовата линия по брега на река Днепър, която разделя руските от украинските сили. Той е окупиран от руснаците от 2022 г. насам. Прокудин заяви, че близо 2000 души, включително около 50 деца, са държани като „заложници“ без храна, ток и вода и обвини силите на Москва, че им пречат да избягат от града.

Украински официални представители предупредиха, че обстановката в Олешки се влошава.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна каза, че жителите на града от месеци страдат от недостиг на храна и „изключително ограничен“ достъп до продукти от първа необходимост.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец този месец заяви пред украински медии, че Русия не е приела украинско предложение да позволи на цивилните да се евакуират от Олешки.

„Хората във временно окупирания Олешки са лишени от основни средства за оцеляване. Русия носи цялата отговорност за тази хуманитарна катастрофа и нейните последствия“, каза вчера украинският външен министър Андрий Сибига. Кремъл миналата седмица заяви, че в Олешки има сериозни проблеми с доставките на храна и медицински консумативи, но руските въоръжени сили работят за тяхното разрешаване.

Междувременно украинската гранична охрана публикува видео във Фейсбук, на кадри от което се вижда как нейни служители освобождават селището Карпивка в Донецка област, в направлението към Лиман, предаде Укринформ.

„В направлението към Лиман освобождаваме украински села от окупаторите. Рамо до рамо с Трета щурмова бригада, служителите на подразделение „Сребро три“ изтласкаха врага от украински селища в рамките на операция „Вивалди“, пише под публикацията.

По-рано Трети армейски корпус заяви, че са били освободени селищата Нове, Редкодуб и Катериновка и че е бил възстановен и контрол над Карпивка и Новомихайливка, припомня Укринформ. В рамките на настъпателните операции корпусът е отвоювал украинска територия с площ 176 квадратни километра.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    29 6 Отговор
    От умрял писмо и от дрон храна.

    Коментиран от #8

    20:13 28.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Днес Росен Миленов и Антон направиха граждански арест на камионите на фирмата от ДПС и спасиха паметника Шипка.Това са истински герои.

    Коментиран от #13

    20:14 28.09.2026

  • 3 Някой

    30 2 Отговор
    Хаха!
    Да не повярва човек какво милосърдие. С пред това ги тормозеха тези хора. Че и немалко избиха.
    А руснаците не доставят храна? Хайде бе!
    Плоскоземна пропаганда!

    20:15 28.09.2026

  • 4 хихи

    14 3 Отговор
    Хитлер пробва със самолети!? Не става!!

    20:15 28.09.2026

  • 5 Кина

    22 2 Отговор
    Наркотиците държат все още на власт зеления и армията му..! Без амфетамини на фронта наркоманите нямат стимул да воюват..!

    20:16 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да се чете:

    14 2 Отговор
    Умиргат от глад.

    20:17 28.09.2026

  • 8 Сами вярват ли си?

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха":

    Украинските дронове минират пътищата за доставка и същите доставяли храни. Не може ли да, спрат да минират и хората сами ще си доставят каквото им е необходимо?

    Коментиран от #40

    20:17 28.09.2026

  • 9 Така е

    7 16 Отговор
    рашите избягаха от градчето и изоставиха гладни населението, избягаха с кокошките и овцете им от кошарите ...взеха им дори пералните и тоалетните чинии...бягаха с тях през полета и гори

    Коментиран от #49, #61, #72

    20:17 28.09.2026

  • 10 ЩЕ УМРА ОТ СМЯХ

    20 4 Отговор
    Големи глупости пишете. Дронове доставят - това да не е Шанхай бе???

    Коментиран от #45

    20:18 28.09.2026

  • 11 Гробар

    12 2 Отговор
    И презервативи за зелената хлебарка да я лющи кирчо будаланов.

    20:18 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гробар

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да почват да отстрелват еврофеодали тогава ги признавам.

    20:19 28.09.2026

  • 14 РЕСПЕКТ

    4 14 Отговор
    Спасяват рускоговорящите Украинци от глад!
    Дойде ли педофилския М И Р,.. идват глада, мизерията, дръвените КЕН ефи!
    Спира Тока,водата, Интернета,бензина и солярката! И ставаш роб на Фашагите в кремля
    Хихихихи

    Коментиран от #18

    20:19 28.09.2026

  • 15 Гробар

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Танцувал си у Факултето на черните питони.

    20:20 28.09.2026

  • 16 Точен сте

    2 17 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Искахте Киев за 3 дни. Как се случи така, че Москва гори 5 години по-късно?
    24 септември 2026, 0:02 часа
    Снимка: president
    Думите от заглавието са на украинския външен министър Андрий Сибиха, който ги зададе задочно на руския си колега Сергей Лавров. Всъщност това е въпрос към Лавров от общо три, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН - Сибиха уточни, че Лавров не може да отговори (откровено) на нито един.

    Коментиран от #26

    20:20 28.09.2026

  • 17 Зеленски

    15 1 Отговор
    Аз отделям от залъка си да пращам храна на тия хора. Даже някой път не ям и дажбата си от 200 грама черен хляб я изпращам всичката. Само дронове да има. Моля, дайте ни 200 милиарда за дрове на месец.

    20:21 28.09.2026

  • 18 Гробар

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "РЕСПЕКТ":

    Абе не сички са на дворни нужници като у ваше село.

    20:22 28.09.2026

  • 19 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    14 2 Отговор
    Ядохте ли от дроновете тази вечер?

    20:22 28.09.2026

  • 20 Гробар

    2 16 Отговор
    Колеги копейки от бунища и сметища!
    Да ви зарадвам с нова прекрасна новина!
    39- ти рашистки генерал е пратен солист на концерта на Кобзон!
    Най много убити генерали в една война в световната история!
    Украйна ликвидира генерал Милчаков, командващ 51-ва армия на Русия

    Въоръжените сили на Украйна ликвидираха пореден  руски генерал. Това е генерал-лейтенант Сергей Милчаков, командир на 51-ва комбинирана армия на Южния военен окръг, съобщават руски и украински Телеграм канали.

    До момента е известно, че високопоставеният офицер е бил убит от Украински командоси пред щаба на руската армия в Донецк.

    Една от известните руски пропагандистки Анастасия Кашеварова пише:

    "Фронтът загуби един от своите герои. Няма да разкрия нищо, докато не получим официална информация. Врагът се е прицелил целенасочено, което означава, че изтичането на информация за местоположението трябва да е дошло от наша страна".

    Коментиран от #25

    20:23 28.09.2026

  • 21 Зеленски

    8 2 Отговор
    Аз отделям от залъка си да пращам храна на тия хора. Даже някой път не ям и дажбата си от 200 грама черен хляб я изпращам цялата. Ако трябва, по цяла седмица гладен ще стоя, само дронове да има. Моля, давайте ни 200 милиарда за дронове на месец.

    20:23 28.09.2026

  • 22 НА БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА

    12 2 Отговор
    Денацификацията иде. Ще боли, но е за ваше добро.

    20:24 28.09.2026

  • 23 Гробар

    3 15 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Някой вярвaл ли е преди 4 години и 8 месеца, когато пyтин нaxлy в суверенна Украйна ,че лидeр Зеленски ще ги подxвaне здраво ,ще преxвърли войната в първобитна раша,ще им спре бензин,ще ги докара до купони за храна,ще избиe 20% от руските мъже между 20 и 49 години и ще покаже на цял свят колко безпомощна,разгромена и на колeнe е фашистка русия 😂🤣😅

    Коментиран от #28, #34

    20:24 28.09.2026

  • 24 Още има видо сики Как

    4 12 Отговор
    Монгольята бегаха от Харков, спринтираха като козички из нивята и полята без оръжие но... със Тоалетни чинии на гърба!
    Еееееееехехе

    Коментиран от #29

    20:24 28.09.2026

  • 25 Как си, раковоболен?

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гробар":

    Хубав никнейм имаш. Рака те яде и скоро ще идеш в гроба. Ха ха ха

    20:25 28.09.2026

  • 26 Гробар

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Точен сте":

    Укронацитата можеха да имат най-проспериращата държава в Европа. Но и те са умни като Ганю, и те знаят най-добре.

    20:25 28.09.2026

  • 27 Град ошанки

    0 8 Отговор
    Требе се свиква ..

    20:26 28.09.2026

  • 28 Точен сте пропадняк от сметището

    3 15 Отговор

    До коментар #23 от "Гробар":

    Русия губи 20% от мъжете до 49 г.: Никога във война не е имало такива загуби
    27 септември 2026, 19:26 часа
    Снимка: kremlin
    Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.

    Коментиран от #32

    20:26 28.09.2026

  • 29 Хе хе хе

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Още има видо сики Как":

    Рака те яде и скоро ще идеш в гроба. Ха ха ха

    20:26 28.09.2026

  • 30 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦

    5 13 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
    БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    Коментиран от #33, #37, #41

    20:27 28.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Раковоболен, как си?

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Точен сте пропадняк от сметището":

    Раковоболен укротрол, как си? Имаш ли силни болки днес? Разсейки имаш ли още?

    20:28 28.09.2026

  • 33 Онкоболен, как си?

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Раковоболен укротрол, как си? Имаш ли силни болки днес? Разсейки имаш ли още?

    20:29 28.09.2026

  • 34 Гробар

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гробар":

    Какво ти пука за Русия. Ти гласувай за еврашистите да ти вдигат цените и да те крадат, това е най-важното за едноклетъчното бгстанско балканско говедо.

    Коментиран от #44

    20:29 28.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Раковоболния укротрол

    3 5 Отговор
    Раковоболния укротрол вие от болка, че рака го яде жестоко.

    Коментиран от #46

    20:30 28.09.2026

  • 37 Музика за моите уши

    5 10 Отговор

    До коментар #30 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Само яко бомбене по мизерна раша,никаква милост за тази и3мет.Слава на Украйна която освобождава обикновените руснаци от антинародния, антируски и античовешки кремълски режим 🇺🇦
    Без горива в смазана раша,без храна и купони, без рафинерии и флот 🇺🇦
    2,8 милиона нещастни раши убити от техния фашистки кремълски режим!
    СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА💯 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    Коментиран от #39

    20:31 28.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 И вие сте точен

    2 11 Отговор

    До коментар #37 от "Музика за моите уши":

    След като Украйна спря бензина в раша ,рижия го спря в Иран. А двете псевдо империи са едни от най големите производители на петрол -

    Цените на горивата в Иран скачат двойно от утре

    Иранското правителство вдига цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.
    Повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.
    В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ.

    20:32 28.09.2026

  • 40 Наистина

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "Сами вярват ли си?":

    Руснаците са царе на лъжите. За всичко имат обяснение.

    20:33 28.09.2026

  • 41 Слава

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Фашисткия кремълски режим в раша приключи! Само за 5 години Зеленски освободи руснаците от него! Слава Украйна✌️👌

    20:33 28.09.2026

  • 42 Гробар

    5 8 Отговор
    СТРАШНО И ЗЛОВЕЩО Е!
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    Коментиран от #50, #52, #67

    20:35 28.09.2026

  • 43 Аре... Ко пейки де .. Билни

    6 3 Отговор
    Е рот тични поЗдрави за целата ви рода по женска линия
    Ааааахахаха
    Це лиот
    Ааааахахаха

    20:36 28.09.2026

  • 44 бгстанско балканско говедо

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Гробар":

    си ти.

    20:38 28.09.2026

  • 45 Тов. ЧЛЕНИН

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "ЩЕ УМРА ОТ СМЯХ":

    Не омирай , таеаришч ... ЩЕ има още ..😁

    20:39 28.09.2026

  • 46 Ицо

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Раковоболния укротрол":

    Неска ръган ли си в чофката?

    20:39 28.09.2026

  • 47 Ами

    6 1 Отговор
    Това да не е по програмата "Да нахраним гладните"?
    Анджелина Джоли и Шон Пен там си са?
    Човек изяжда между 1,5 и 2 килограма храна на ден.
    4 тона храна ще стигнат на 2 000 човека за ден. Айде нека да са два.
    Пита се в задачата, с какво са се хранили тези хора четери години?
    С пропаганда от Ройтерс :)

    20:39 28.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И вие сте точен

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    20:40 28.09.2026

  • 50 Руски Z блогър

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Гробар":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избиват през 1941 година.

    20:42 28.09.2026

  • 51 БАНДЕРИТЕ ДА ИЗЛИЗАТ ОТ МЕТРОТО

    5 2 Отговор
    Идат дроновете с манджата. Хахахаааааа.

    Коментиран от #55

    20:42 28.09.2026

  • 52 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Гробар":

    Кажи на хакерите да отворят сайта на министерството на отбраната на Русия.
    Там пише, че от началото на СВО за взели участие близо 800 000 души.

    20:43 28.09.2026

  • 53 Браво на Украйна

    2 7 Отговор
    Русия не бърза защото дава в пъти повече жертви и ако бърза ще й свършат войниците. Русия не бърза защото Путин иска да отложи провала във времето. От повече от 4 години фронтовата линия реално не е мръднала и Русия не е взела и 1% земя. Украйна спаси 80% от територията си и ресурси за 20 трилиона евро ще влязат в ЕС. Разбрахте ли сега защо й дадохме 200 милиарда евро? Това е доста изгодна инвестиция в бъдещето.

    Коментиран от #60

    20:44 28.09.2026

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "У ДРИ БАЦЕЕ":

    Точен сте господине✌️ !Удри по клепарите!✌️✌️✌️

    20:45 28.09.2026

  • 55 Чиба мръшо нефелна!

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "БАНДЕРИТЕ ДА ИЗЛИЗАТ ОТ МЕТРОТО":

    Замърсяваш медийното пространство.Чиба!

    20:50 28.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ЦAРЯ НA BСИЧКИ ЦАРE ПYТИН

    1 1 Отговор
    марuя aтaнаcoва e cтoян георruев повтаря MoтамоT дyмuте мy от снощu , ecтествено nълен byлшuT e това

    Коментиран от #65

    21:09 28.09.2026

  • 60 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Браво на Украйна":

    За сега в Европа единствените ресурси
    които влязоха от окраина са окраинците.
    Въпреки че е доста спорно дали
    окраинците са ресурси или бреме.

    21:11 28.09.2026

  • 61 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Тоалетните чинии в укра както знаем са златни. Обикновени руснаците си имат.

    21:15 28.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 РУСКИТЕ ЗИГАНУТИ

    1 2 Отговор
    СА БЕСНИ .

    250 РУСКИ МУСОРИ

    СА РЕШИЛИ ДА НЕ УМИРАТ ЗА ПУТИН

    И ГЕРОЙСКИ СА СЕ ПРЕДАЛИ НА
    УКРАИНСКИТЕ ВОЙСКИ.....

    КАК МОЖЕ ДА НЕ УМРЕШ ЗА ПУТИН
    КАК МОЖЕ ДА СА ПРЕДАТЕЛИ
    ТЕЗИ 250 РУСКИ МУСОРИ

    И ДА ПРОЯВЯТ ТАКЪВ ЖЕСТ НА ДОБРА ВОЛЯ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:19 28.09.2026

  • 65 ЦАР ПЛЪХ

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "ЦAРЯ НA BСИЧКИ ЦАРE ПYТИН":

    ТОВА Е ПУТИН

    ЕПИЛИРАН БУНКЕРЕН ЦАР.

    21:21 28.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 САМО ДНЕС

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Гробар":

    НАД 2000
    ЗАНУЛЕНИ
    БЛАТНИ УРОДИ.

    ДОБРЕ ВЪРВИ ДВИЖУХАТА.

    21:22 28.09.2026

  • 68 Лицемерие с пропагандно-медийна цел

    1 1 Отговор
    Първо обстрелват града и логистиката му като се бият по гърдите с "победите" си, а после пращат хуманитарна помощ, която всъщност им е пратена от Европа. И леят крокодилски сълзи за населението там.
    Но не са се сетили сами, това са нагличански трикове.

    21:22 28.09.2026

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  • 75 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    0 0 Отговор
    Aльошкu
    4 тoнa зa eднa нoщ - cметкu kouто нe uзлuзaT

    Haчалнukът нa XеpcонскоTo командвaне зa cnециалнu операцuu зaявu чe дронoвe ca доставuлu okoло 4 тoнa xpана дo 100 мста в Альoшкu Звyчu хумаHHо .
    Дokато нe заnoчнете дa броuтe
    Взexме xapakтеристиките нa дронoвете, дeйствuтелната зонa на пораженuе u нощнoто вpеме - u ето какво получихме. Bампир известен още като Бaба Яrа Преобразувана селскостопанска платформа .
    Спецификациите са известни: полезен товар - до 15 кг, обхват - до 20 км (с по-малко товар), време на полет - 23 минути с 10 кг на борда, експлоатационен жuвот - 10-15 полета, след което биват свалени или се повредят.

    Коментиран от #76, #78

    21:39 28.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН":

    Старлинк премахва ограничението на канала за управление.
    Операторът може да управлява дрона от всяка точка.
    Но Старлинк не добавя батерии.

    Коментиран от #79, #81

    21:44 28.09.2026

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  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

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