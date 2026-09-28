Украинските въоръжени сили използват дронове, за да доставят храна и лекарства в окупирания от Русия град Олешки, заяви губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Прокудин каза вчера, че при последната операция дронове за транспорт на тежки товари са доставили около четири тона храна и медицински консумативи едновременно до 100 места в града.
Олешки се намира на фронтовата линия по брега на река Днепър, която разделя руските от украинските сили. Той е окупиран от руснаците от 2022 г. насам. Прокудин заяви, че близо 2000 души, включително около 50 деца, са държани като „заложници“ без храна, ток и вода и обвини силите на Москва, че им пречат да избягат от града.
Украински официални представители предупредиха, че обстановката в Олешки се влошава.
Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна каза, че жителите на града от месеци страдат от недостиг на храна и „изключително ограничен“ достъп до продукти от първа необходимост.
Украинският омбудсман Дмитро Лубинец този месец заяви пред украински медии, че Русия не е приела украинско предложение да позволи на цивилните да се евакуират от Олешки.
„Хората във временно окупирания Олешки са лишени от основни средства за оцеляване. Русия носи цялата отговорност за тази хуманитарна катастрофа и нейните последствия“, каза вчера украинският външен министър Андрий Сибига. Кремъл миналата седмица заяви, че в Олешки има сериозни проблеми с доставките на храна и медицински консумативи, но руските въоръжени сили работят за тяхното разрешаване.
Междувременно украинската гранична охрана публикува видео във Фейсбук, на кадри от което се вижда как нейни служители освобождават селището Карпивка в Донецка област, в направлението към Лиман, предаде Укринформ.
„В направлението към Лиман освобождаваме украински села от окупаторите. Рамо до рамо с Трета щурмова бригада, служителите на подразделение „Сребро три“ изтласкаха врага от украински селища в рамките на операция „Вивалди“, пише под публикацията.
По-рано Трети армейски корпус заяви, че са били освободени селищата Нове, Редкодуб и Катериновка и че е бил възстановен и контрол над Карпивка и Новомихайливка, припомня Укринформ. В рамките на настъпателните операции корпусът е отвоювал украинска територия с площ 176 квадратни километра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
Коментиран от #8
20:13 28.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13
20:14 28.09.2026
3 Някой
Да не повярва човек какво милосърдие. С пред това ги тормозеха тези хора. Че и немалко избиха.
А руснаците не доставят храна? Хайде бе!
Плоскоземна пропаганда!
20:15 28.09.2026
4 хихи
20:15 28.09.2026
5 Кина
20:16 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да се чете:
20:17 28.09.2026
8 Сами вярват ли си?
До коментар #1 от "Ха ха ха":Украинските дронове минират пътищата за доставка и същите доставяли храни. Не може ли да, спрат да минират и хората сами ще си доставят каквото им е необходимо?
Коментиран от #40
20:17 28.09.2026
9 Така е
Коментиран от #49, #61, #72
20:17 28.09.2026
10 ЩЕ УМРА ОТ СМЯХ
Коментиран от #45
20:18 28.09.2026
11 Гробар
20:18 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гробар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да почват да отстрелват еврофеодали тогава ги признавам.
20:19 28.09.2026
14 РЕСПЕКТ
Дойде ли педофилския М И Р,.. идват глада, мизерията, дръвените КЕН ефи!
Спира Тока,водата, Интернета,бензина и солярката! И ставаш роб на Фашагите в кремля
Хихихихи
Коментиран от #18
20:19 28.09.2026
15 Гробар
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Танцувал си у Факултето на черните питони.
20:20 28.09.2026
16 Точен сте
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Искахте Киев за 3 дни. Как се случи така, че Москва гори 5 години по-късно?
24 септември 2026, 0:02 часа
Снимка: president
Думите от заглавието са на украинския външен министър Андрий Сибиха, който ги зададе задочно на руския си колега Сергей Лавров. Всъщност това е въпрос към Лавров от общо три, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН - Сибиха уточни, че Лавров не може да отговори (откровено) на нито един.
Коментиран от #26
20:20 28.09.2026
17 Зеленски
20:21 28.09.2026
18 Гробар
До коментар #14 от "РЕСПЕКТ":Абе не сички са на дворни нужници като у ваше село.
20:22 28.09.2026
19 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
20:22 28.09.2026
20 Гробар
Да ви зарадвам с нова прекрасна новина!
39- ти рашистки генерал е пратен солист на концерта на Кобзон!
Най много убити генерали в една война в световната история!
Украйна ликвидира генерал Милчаков, командващ 51-ва армия на Русия
Въоръжените сили на Украйна ликвидираха пореден руски генерал. Това е генерал-лейтенант Сергей Милчаков, командир на 51-ва комбинирана армия на Южния военен окръг, съобщават руски и украински Телеграм канали.
До момента е известно, че високопоставеният офицер е бил убит от Украински командоси пред щаба на руската армия в Донецк.
Една от известните руски пропагандистки Анастасия Кашеварова пише:
"Фронтът загуби един от своите герои. Няма да разкрия нищо, докато не получим официална информация. Врагът се е прицелил целенасочено, което означава, че изтичането на информация за местоположението трябва да е дошло от наша страна".
Коментиран от #25
20:23 28.09.2026
21 Зеленски
20:23 28.09.2026
22 НА БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА
20:24 28.09.2026
23 Гробар
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Някой вярвaл ли е преди 4 години и 8 месеца, когато пyтин нaxлy в суверенна Украйна ,че лидeр Зеленски ще ги подxвaне здраво ,ще преxвърли войната в първобитна раша,ще им спре бензин,ще ги докара до купони за храна,ще избиe 20% от руските мъже между 20 и 49 години и ще покаже на цял свят колко безпомощна,разгромена и на колeнe е фашистка русия 😂🤣😅
Коментиран от #28, #34
20:24 28.09.2026
24 Още има видо сики Как
Еееееееехехе
Коментиран от #29
20:24 28.09.2026
25 Как си, раковоболен?
До коментар #20 от "Гробар":Хубав никнейм имаш. Рака те яде и скоро ще идеш в гроба. Ха ха ха
20:25 28.09.2026
26 Гробар
До коментар #16 от "Точен сте":Укронацитата можеха да имат най-проспериращата държава в Европа. Но и те са умни като Ганю, и те знаят най-добре.
20:25 28.09.2026
27 Град ошанки
20:26 28.09.2026
28 Точен сте пропадняк от сметището
До коментар #23 от "Гробар":Русия губи 20% от мъжете до 49 г.: Никога във война не е имало такива загуби
27 септември 2026, 19:26 часа
Снимка: kremlin
Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени), 2.4 млн.убити руснаци. Войниците им естествено намаляват на фронта а ние продължаваме да ги ликвидираме с бързи темпове.
Коментиран от #32
20:26 28.09.2026
29 Хе хе хе
До коментар #24 от "Още има видо сики Как":Рака те яде и скоро ще идеш в гроба. Ха ха ха
20:26 28.09.2026
30 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Коментиран от #33, #37, #41
20:27 28.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Раковоболен, как си?
До коментар #28 от "Точен сте пропадняк от сметището":Раковоболен укротрол, как си? Имаш ли силни болки днес? Разсейки имаш ли още?
20:28 28.09.2026
33 Онкоболен, как си?
До коментар #30 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Раковоболен укротрол, как си? Имаш ли силни болки днес? Разсейки имаш ли още?
20:29 28.09.2026
34 Гробар
До коментар #23 от "Гробар":Какво ти пука за Русия. Ти гласувай за еврашистите да ти вдигат цените и да те крадат, това е най-важното за едноклетъчното бгстанско балканско говедо.
Коментиран от #44
20:29 28.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Раковоболния укротрол
Коментиран от #46
20:30 28.09.2026
37 Музика за моите уши
До коментар #30 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Само яко бомбене по мизерна раша,никаква милост за тази и3мет.Слава на Украйна която освобождава обикновените руснаци от антинародния, антируски и античовешки кремълски режим 🇺🇦
Без горива в смазана раша,без храна и купони, без рафинерии и флот 🇺🇦
2,8 милиона нещастни раши убити от техния фашистки кремълски режим!
СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА💯 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Коментиран от #39
20:31 28.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 И вие сте точен
До коментар #37 от "Музика за моите уши":След като Украйна спря бензина в раша ,рижия го спря в Иран. А двете псевдо империи са едни от най големите производители на петрол -
Цените на горивата в Иран скачат двойно от утре
Иранското правителство вдига цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.
Повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.
В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ.
20:32 28.09.2026
40 Наистина
До коментар #8 от "Сами вярват ли си?":Руснаците са царе на лъжите. За всичко имат обяснение.
20:33 28.09.2026
41 Слава
До коментар #30 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Фашисткия кремълски режим в раша приключи! Само за 5 години Зеленски освободи руснаците от него! Слава Украйна✌️👌
20:33 28.09.2026
42 Гробар
Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥
Коментиран от #50, #52, #67
20:35 28.09.2026
43 Аре... Ко пейки де .. Билни
Ааааахахаха
Це лиот
Ааааахахаха
20:36 28.09.2026
44 бгстанско балканско говедо
До коментар #34 от "Гробар":си ти.
20:38 28.09.2026
45 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #10 от "ЩЕ УМРА ОТ СМЯХ":Не омирай , таеаришч ... ЩЕ има още ..😁
20:39 28.09.2026
46 Ицо
До коментар #36 от "Раковоболния укротрол":Неска ръган ли си в чофката?
20:39 28.09.2026
47 Ами
Анджелина Джоли и Шон Пен там си са?
Човек изяжда между 1,5 и 2 килограма храна на ден.
4 тона храна ще стигнат на 2 000 човека за ден. Айде нека да са два.
Пита се в задачата, с какво са се хранили тези хора четери години?
С пропаганда от Ройтерс :)
20:39 28.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 И вие сте точен
До коментар #9 от "Така е":Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
20:40 28.09.2026
50 Руски Z блогър
До коментар #42 от "Гробар":Украинците ни избиват така както немците не са ни избиват през 1941 година.
20:42 28.09.2026
51 БАНДЕРИТЕ ДА ИЗЛИЗАТ ОТ МЕТРОТО
Коментиран от #55
20:42 28.09.2026
52 Ами
До коментар #42 от "Гробар":Кажи на хакерите да отворят сайта на министерството на отбраната на Русия.
Там пише, че от началото на СВО за взели участие близо 800 000 души.
20:43 28.09.2026
53 Браво на Украйна
Коментиран от #60
20:44 28.09.2026
54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #48 от "У ДРИ БАЦЕЕ":Точен сте господине✌️ !Удри по клепарите!✌️✌️✌️
20:45 28.09.2026
55 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #51 от "БАНДЕРИТЕ ДА ИЗЛИЗАТ ОТ МЕТРОТО":Замърсяваш медийното пространство.Чиба!
20:50 28.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ЦAРЯ НA BСИЧКИ ЦАРE ПYТИН
Коментиран от #65
21:09 28.09.2026
60 Ами
До коментар #53 от "Браво на Украйна":За сега в Европа единствените ресурси
които влязоха от окраина са окраинците.
Въпреки че е доста спорно дали
окраинците са ресурси или бреме.
21:11 28.09.2026
61 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #9 от "Така е":Тоалетните чинии в укра както знаем са златни. Обикновени руснаците си имат.
21:15 28.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 РУСКИТЕ ЗИГАНУТИ
250 РУСКИ МУСОРИ
СА РЕШИЛИ ДА НЕ УМИРАТ ЗА ПУТИН
И ГЕРОЙСКИ СА СЕ ПРЕДАЛИ НА
УКРАИНСКИТЕ ВОЙСКИ.....
КАК МОЖЕ ДА НЕ УМРЕШ ЗА ПУТИН
КАК МОЖЕ ДА СА ПРЕДАТЕЛИ
ТЕЗИ 250 РУСКИ МУСОРИ
И ДА ПРОЯВЯТ ТАКЪВ ЖЕСТ НА ДОБРА ВОЛЯ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:19 28.09.2026
65 ЦАР ПЛЪХ
До коментар #59 от "ЦAРЯ НA BСИЧКИ ЦАРE ПYТИН":ТОВА Е ПУТИН
ЕПИЛИРАН БУНКЕРЕН ЦАР.
21:21 28.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 САМО ДНЕС
До коментар #42 от "Гробар":НАД 2000
ЗАНУЛЕНИ
БЛАТНИ УРОДИ.
ДОБРЕ ВЪРВИ ДВИЖУХАТА.
21:22 28.09.2026
68 Лицемерие с пропагандно-медийна цел
Но не са се сетили сами, това са нагличански трикове.
21:22 28.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
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75 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН
4 тoнa зa eднa нoщ - cметкu kouто нe uзлuзaT
Haчалнukът нa XеpcонскоTo командвaне зa cnециалнu операцuu зaявu чe дронoвe ca доставuлu okoло 4 тoнa xpана дo 100 мста в Альoшкu Звyчu хумаHHо .
Дokато нe заnoчнете дa броuтe
Взexме xapakтеристиките нa дронoвете, дeйствuтелната зонa на пораженuе u нощнoто вpеме - u ето какво получихме. Bампир известен още като Бaба Яrа Преобразувана селскостопанска платформа .
Спецификациите са известни: полезен товар - до 15 кг, обхват - до 20 км (с по-малко товар), време на полет - 23 минути с 10 кг на борда, експлоатационен жuвот - 10-15 полета, след което биват свалени или се повредят.
Коментиран от #76, #78
21:39 28.09.2026
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78 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН
До коментар #75 от "ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН":Старлинк премахва ограничението на канала за управление.
Операторът може да управлява дрона от всяка точка.
Но Старлинк не добавя батерии.
Коментиран от #79, #81
21:44 28.09.2026
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