Украйна използва дронове, за да доставя храна в окупирания от Русия град Олешки

Украинските въоръжени сили използват дронове, за да доставят храна и лекарства в окупирания от Русия град Олешки, заяви губернаторът на Херсонска област Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Прокудин каза вчера, че при последната операция дронове за транспорт на тежки товари са доставили около четири тона храна и медицински консумативи едновременно до 100 места в града.

Олешки се намира на фронтовата линия по брега на река Днепър, която разделя руските от украинските сили. Той е окупиран от руснаците от 2022 г. насам. Прокудин заяви, че близо 2000 души, включително около 50 деца, са държани като „заложници“ без храна, ток и вода и обвини силите на Москва, че им пречат да избягат от града.

Украински официални представители предупредиха, че обстановката в Олешки се влошава.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна каза, че жителите на града от месеци страдат от недостиг на храна и „изключително ограничен“ достъп до продукти от първа необходимост.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец този месец заяви пред украински медии, че Русия не е приела украинско предложение да позволи на цивилните да се евакуират от Олешки.

„Хората във временно окупирания Олешки са лишени от основни средства за оцеляване. Русия носи цялата отговорност за тази хуманитарна катастрофа и нейните последствия“, каза вчера украинският външен министър Андрий Сибига. Кремъл миналата седмица заяви, че в Олешки има сериозни проблеми с доставките на храна и медицински консумативи, но руските въоръжени сили работят за тяхното разрешаване.

Междувременно украинската гранична охрана публикува видео във Фейсбук, на кадри от което се вижда как нейни служители освобождават селището Карпивка в Донецка област, в направлението към Лиман, предаде Укринформ.

„В направлението към Лиман освобождаваме украински села от окупаторите. Рамо до рамо с Трета щурмова бригада, служителите на подразделение „Сребро три“ изтласкаха врага от украински селища в рамките на операция „Вивалди“, пише под публикацията.

По-рано Трети армейски корпус заяви, че са били освободени селищата Нове, Редкодуб и Катериновка и че е бил възстановен и контрол над Карпивка и Новомихайливка, припомня Укринформ. В рамките на настъпателните операции корпусът е отвоювал украинска територия с площ 176 квадратни километра.