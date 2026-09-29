Гутериш се срещна с иранския външен министър в Ню Йорк

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш се срещна в Ню Йорк с иранския външен министър Абас Арагчи на фона на дипломатически усилия за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Кабинетът на Гутериш е приветствал дипломатическите инициативи от последната седмица и е призовал страните да продължат разговорите. Срещата се състоя, след като Арагчи остана в Ню Йорк след заседанията на Общото събрание на ООН.

Предложението на Техеран

Според Асошиейтед прес посредници работят по план, който предвижда първоначално отваряне на Ормузкия проток, последвано от отмяна на американската блокада и последващо облекчаване на санкциите.

Иранското предложение предвижда протокът да бъде отворен в рамките на седем дни, ако Вашингтон приеме условията на Техеран. Сред тях са прекратяване на блокадата на иранските пристанища, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху продажбите на ирански петрол.

Вашингтон настоява за ангажименти по ядрената програма

„Седемдневният срок ще започне, веднага щом Съединените щати приемат този план“, е заявил Абас Арагчи пред журналисти.

Американската страна обвързва евентуалното споразумение с конкретен напредък по ядрената програма на Иран. Сред обсъжданите условия е и възможност международни инспектори да получат достъп до Иран.

Двете страни остават на различни позиции по въпроса кога трябва да бъдат направени отстъпките и коя от тях трябва да предприеме първата стъпка. Според американски представители Вашингтон допуска облекчаване на санкциите и освобождаване на част от замразените средства, но очаква конкретни действия от Техеран.

Конфликтът навлиза в осмия си месец, а ограниченията върху корабоплаването през един от най-важните морски маршрути вече оказват влияние върху цените на петрола и световната икономика. Срещата между Гутериш и Арагчи не е довела до обявяване на постигнато споразумение.