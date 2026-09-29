82 души са задържани на протест за Palestine Action в Ливърпул

82 души са задържани в Ливърпул по време на протест срещу забраната на Palestine Action, съобщи Мърсисайдската полиция. Още 79 души са получили призовки за явяване пред съда, а всички задържани са освободени под гаранция.

Демонстрацията се е състояла в неделя край атракциона The Wheel of Liverpool, в близост до мястото, където се провежда конференцията на Лейбъристката партия. Протестът е организиран от Defend Our Juries. По данни на полицията около 180 души са присъствали на проявата, като общо 161 души са били задържани или докладвани за последващи призовки.

Полицията посочва, че част от участниците са показвали материали в подкрепа на Palestine Action. Задържанията са извършени по подозрение за носене или показване на предмет, изразяващ подкрепа за забранена организация. Твърдението за извършено нарушение е предмет на последващо производство и не представлява установена вина.

Полицията: Ще бъдат предприемани пропорционални действия

Мърсисайдската полиция заяви, че уважава правото на гражданите да протестират мирно, но ще се намесва при данни за нарушения. „Мърсисайдската полиция уважава правото на протест, но когато бъдат извършени нарушения, ще бъдат предприемани пропорционални действия“, каза суперинтендантът Питър Кларк.

Първоначално полицията съобщи за повече от 50 ареста по време на демонстрацията. На следващия ден беше обявен окончателният брой от 82 задържани и 79 души, докладвани за призовки. От полицията подчертаха, че не всеки присъстващ на протеста е извършвал престъпление.

Как се стигна до задържанията

Великобритания забрани Palestine Action като терористична организация на 5 юли 2025 г. по силата на Закона за тероризма от 2000 г. Забраната криминализира членството, поканата за подкрепа и публичното показване на материали, които могат да създадат основателно подозрение за подкрепа на организацията.

Правният статут на забраната беше оспорен в съда. През февруари 2026 г. Висшият съд определи решението като незаконосъобразно, но през юни Апелативният съд отмени тази преценка и потвърди, че забраната е законосъобразна. Делото е внесено и във Върховния съд на Обединеното кралство.

За задържаните в Ливърпул следва разглеждане на случаите по реда, посочен от полицията. Към момента не е обявена дата за съдебните производства.

Източници: Гардиън