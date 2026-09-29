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Изтекоха данни за близо 3 млн. души от база на Пентагона
  Тема: Киберсигурност

Изтекоха данни за близо 3 млн. души от база на Пентагона

29 Септември, 2026 04:32, обновена 29 Септември, 2026 04:35 608 1

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Пробивът е засегнал военнослужещи, цивилни служители, ветерани и други лица. Министерството на отбраната на САЩ не съобщава за доказана злоупотреба с информацията.

Изтекоха данни за близо 3 млн. души от база на Пентагона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лични данни на около 3,05 милиона души са били компрометирани при неразрешен достъп до кадрова информационна система на Министерството на отбраната на САЩ. Става дума за приблизително 2,76 милиона живи лица и още 294 000 починали, съобщи ABC News, позовавайки се на представител на американското военно ведомство.

Сред засегнатата информация са номера на социалното осигуряване и данни за длъжностите, заемани от военнослужещи и цивилни служители. Според източника на ABC News пробивът е обхванал информация за значителен брой лица, а подробностите за служебните им позиции могат да създадат опасения, свързани с националната сигурност.

Достъпът е продължил месеци

Представител на Министерството на отбраната е заявил пред ABC News, че неразрешеният достъп е бил установен в информационната система на Центъра за кадрови данни на отбранителния сектор. Той е продължил от октомври 2025 г. до юли 2026 г.

„В информационната система на Центъра за кадрови данни на Министерството на отбраната е имало неразрешен достъп до лични данни от страна на малък брой външни потребители. След установяването на инцидента Центърът незабавно отстрани уязвимостта“, е заявил представителят.

Центърът е едно от основните хранилища на кадрови документи на Пентагона. В него се пазят данни за военнослужещи на активна служба и резервисти, цивилни служители, контрактори, пенсионери, ветерани и членове на семейства на военнослужещи. Системата съдържа повече от 60 милиона лични досиета.

От Министерството на отбраната посочват, че към момента не са открити доказателства откраднатата информация да е била използвана неправомерно. Не се съобщава и кои са лицата или групата, получили достъп до системата.

Пробивът съвпадна с отделен случай във ФБР

Случаят с базата на Пентагона беше съобщен на фона на отделен пробив в портала за кандидатстване за работа на ФБР. Според източници на ABC News нападателят е заплашил да публикува имена на служители, домашни адреси, лични и служебни контакти, номера на социалното осигуряване, дати на раждане и данни за контакт при извънредни ситуации.

ФБР е действало при допускането, че личните данни на всички негови служители може да са били компрометирани. Впоследствие хакерската група ShinyHunters заяви, че няма да публикува данните, както е заплашвала по-рано.

Източници: ABC News


САЩ
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  • 1 Петричката леля

    0 0 Отговор
    Има предсказание по въпроса.

    05:29 29.09.2026