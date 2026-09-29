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Голям пожар обхвана газопровод в Сирия ВИДЕО
  Тема: Сирия

Голям пожар обхвана газопровод в Сирия ВИДЕО

29 Септември, 2026 04:30, обновена 29 Септември, 2026 04:31 498 0

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  • енергетика

Пламъците са избухнали между Шола и Дейр ез Зор. Подаването на газ към електроцентралите е спряно, а причината се изяснява.

Голям пожар обхвана газопровод в Сирия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голям пожар избухна на газопровод между района на Шола и град Дейр ез Зор в Североизточна Сирия. Пламъците са се издигали високо над пустинния район и са били видими от голямо разстояние, съобщи сирийската телевизия.

Пожарът е започнал в понеделник вечерта, 28 септември. В първите сведения причината не е била известна. На мястото са изпратени пожарни екипи, но заради силното горене те не са успели веднага да овладеят огъня. Според сирийската телевизия за пълното потушаване е необходимо първо да бъде прекъснат потокът на газ и да спадне налягането в тръбата.

По-късно сирийската новинарска агенция САНА цитира Хишам ас-Салех, отговорник за газовия сектор в Сирийската петролна компания. По думите му пожарът е бил предизвикан от взрив на секционен клапан, който компанията определя като резултат от „саботажен акт“. Твърдението не е потвърдено с независимо разследване.

„Пожарът доведе до спиране на подаването на газ от завод „Ал Джабса“ към електроцентралите“, заяви Хишам ас-Салех, цитиран от САНА.

Екипите са изолирали участъка преди и след мястото на пожара и продължават работата по гасенето, докато налягането в газопровода намалява. Към последните съобщения няма данни за пострадали, а размерът на щетите по съоръжението все още не е уточнен.

Инцидентът засяга важен район от сирийската газова инфраструктура. В зоната между Шола и Дейр ез Зор се намират съоръжения и тръбопроводи, свързани с добива и преноса на газ. Спирането на подаването към електроцентралите може да засегне работата на енергийната система, но към момента няма официално съобщение за мащаба или продължителността на последиците.

Източници: Телевизия Сирия, САНА


Сирия
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