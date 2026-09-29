Аржентина поиска от Лондон спиране на петролния добив край Фолкландските острови

Аржентина даде на Обединеното кралство срок от две седмици да спре дейностите по проекта Sea Lion за добив на петрол край Фолкландските острови. Ако Лондон не изпълни искането, Буенос Айрес ще поиска временни мерки от Международния трибунал по морско право в Хамбург.

Решението е разпоредено от президента Хавиер Милей. Аржентинското президентство съобщи, че започва арбитражна процедура по Анекс VII на Конвенцията на ООН по морско право с цел да бъде блокирана експлоатацията на въглеводороди в Северния Малвински басейн.

„Аржентина няма да стои безучастно“, заяви президентството, като обвини Обединеното кралство, че причинява „необратими и непоправими“ вреди.

Проектът Sea Lion се разработва от израелската Navitas Petroleum и британската Rockhopper Exploration. По данни на агенция ЕФЕ партньорите планират да започнат добив през март 2028 г., а лицензите им са били подновени през септември с още пет години.

Буенос Айрес се позовава на резолюции на ООН

Аржентинското правителство твърди, че едностранната експлоатация на природни ресурси около островите нарушава международното право. В официалното си съобщение то се позовава на резолюция 2065 на Общото събрание на ООН, която признава съществуването на спор за суверенитета между Аржентина и Обединеното кралство и призовава двете страни да преговарят.

Буенос Айрес цитира и резолюция 31/49, призоваваща страните да не предприемат едностранни действия, които променят положението, докато спорът продължава. Според аржентинската позиция добивът на петрол е именно такава промяна.

„Всеки, който проучва или експлоатира природните ни ресурси в Малвините без разрешение от Аржентина, трябва да понесе последствията“, написа Милей, цитиран от Асошиейтед прес. По-рано той предупреди и че компании, работещи около островите, може да бъдат ограничени да участват в аржентинския петролен и минен сектор.

Спорът за суверенитета отново се изостря

Обединеното кралство отхвърля претенциите на Аржентина и защитава правото на жителите на Фолкландските острови сами да определят бъдещето си и да разработват природните си ресурси. Островите са под британско управление от 1833 г., а през 2013 г. местните жители гласуваха с голямо мнозинство да останат британска отвъдморска територия.

Международният трибунал по морско право може да издава правно обвързващи временни разпореждания, но няма механизъм, с който да принуди държава да ги изпълни, отбелязва Асошиейтед прес.

Аржентински съд вече разпореди временно спиране на работата по Sea Lion до извършването на екологична оценка. Новата процедура ще прехвърли спора на международно равнище и може да се превърне в поредния фронт в продължаващия конфликт за суверенитета над архипелага.

Източници: ЕФЕ