Новини
Свят »
Аржентина »
Аржентина поиска от Лондон спиране на петролния добив край Фолкландските острови
  Тема: Икономика

Аржентина поиска от Лондон спиране на петролния добив край Фолкландските острови

29 Септември, 2026 04:13, обновена 29 Септември, 2026 04:16 602 1

  • фолкландски острови-
  • аржентина-
  • обединеното кралство-
  • петрол-
  • хавиер милей

Буенос Айрес даде на Великобритания две седмици да прекрати проекта Sea Lion, преди да поиска временни мерки от Международния трибунал по морско право.

Аржентина поиска от Лондон спиране на петролния добив край Фолкландските острови - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аржентина даде на Обединеното кралство срок от две седмици да спре дейностите по проекта Sea Lion за добив на петрол край Фолкландските острови. Ако Лондон не изпълни искането, Буенос Айрес ще поиска временни мерки от Международния трибунал по морско право в Хамбург.

Решението е разпоредено от президента Хавиер Милей. Аржентинското президентство съобщи, че започва арбитражна процедура по Анекс VII на Конвенцията на ООН по морско право с цел да бъде блокирана експлоатацията на въглеводороди в Северния Малвински басейн.

„Аржентина няма да стои безучастно“, заяви президентството, като обвини Обединеното кралство, че причинява „необратими и непоправими“ вреди.

Проектът Sea Lion се разработва от израелската Navitas Petroleum и британската Rockhopper Exploration. По данни на агенция ЕФЕ партньорите планират да започнат добив през март 2028 г., а лицензите им са били подновени през септември с още пет години.

Буенос Айрес се позовава на резолюции на ООН

Аржентинското правителство твърди, че едностранната експлоатация на природни ресурси около островите нарушава международното право. В официалното си съобщение то се позовава на резолюция 2065 на Общото събрание на ООН, която признава съществуването на спор за суверенитета между Аржентина и Обединеното кралство и призовава двете страни да преговарят.

Буенос Айрес цитира и резолюция 31/49, призоваваща страните да не предприемат едностранни действия, които променят положението, докато спорът продължава. Според аржентинската позиция добивът на петрол е именно такава промяна.

„Всеки, който проучва или експлоатира природните ни ресурси в Малвините без разрешение от Аржентина, трябва да понесе последствията“, написа Милей, цитиран от Асошиейтед прес. По-рано той предупреди и че компании, работещи около островите, може да бъдат ограничени да участват в аржентинския петролен и минен сектор.

Спорът за суверенитета отново се изостря

Обединеното кралство отхвърля претенциите на Аржентина и защитава правото на жителите на Фолкландските острови сами да определят бъдещето си и да разработват природните си ресурси. Островите са под британско управление от 1833 г., а през 2013 г. местните жители гласуваха с голямо мнозинство да останат британска отвъдморска територия.

Международният трибунал по морско право може да издава правно обвързващи временни разпореждания, но няма механизъм, с който да принуди държава да ги изпълни, отбелязва Асошиейтед прес.

Аржентински съд вече разпореди временно спиране на работата по Sea Lion до извършването на екологична оценка. Новата процедура ще прехвърли спора на международно равнище и може да се превърне в поредния фронт в продължаващия конфликт за суверенитета над архипелага.

Източници: ЕФЕ


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Херодот

    1 0 Отговор
    Браво на Милей! Неговите предшественици освободиха Малвинските остров и дадоха на аржентинския народ надежда! Сега и Милей ще повтори този опит!

    04:24 29.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания