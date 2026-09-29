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Сеул заплаши Пхенян с ответни мерки заради взрив край границата
  Тема: Украйна

Сеул заплаши Пхенян с ответни мерки заради взрив край границата

29 Септември, 2026 04:36, обновена 29 Септември, 2026 04:38 473 1

  • южна корея-
  • северна корея-
  • демилитаризирана зона-
  • мини

Южна Корея подозира, че севернокорейска мина е ранила трима военнослужещи в демилитаризираната зона. Окончателните резултати от разследването все още не са обявени.

Сеул заплаши Пхенян с ответни мерки заради взрив край границата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Корея предупреди Северна Корея, че може да предприеме „съответни мерки“, ако разследването потвърди, че севернокорейска мина е причинила взрив в демилитаризираната зона. При инцидента са ранени трима южнокорейски военнослужещи.

Заместник-председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант Квон Девон заяви, че наличните следи насочват към мина, поставена от севернокорейски войски. „Като се има предвид воронката от взрива, характерът на следите от огъня и мащабът на щетите, доказателствата убедително сочат към севернокорейски мини“, каза той.

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Две мини са се взривили

Взривът е станал на 21 септември, на около 10 метра южно от военно-демаркационната линия. Южнокорейски военнослужещи и Командването на ООН са извършвали съвместна инспекция за разчистване на маршрути.

Целта на проверката е била да се установи дали Северна Корея е минирала незаконно територията на Южна Корея. Съмненията в Сеул са възникнали след промени в релефа в близост до линията на разграничение.

На мястото са били открити три мини. Две от тях са се взривили, а третата е била намерена невзривена на около един метър от мястото на експлозията, докато военнослужещите са се оттегляли.

Двама от южнокорейските военнослужещи са получили сериозни ранения, а трети е бил леко ранен. И тримата са били настанени в болница.

Сеул ще изчака окончателното разследване

Квон заяви, че ако бъде доказано, че взривът е причинен от мини, поставени от севернокорейските сили, инцидентът ще бъде определен като „явно нападение“. По думите му южнокорейските военнослужещи са изпълнявали законни задачи южно от военно-демаркационната линия.

Ако окончателното разследване потвърди, че това е било причинено от мини, поставени от севернокорейските войски, отговорността изцяло ще бъде на Северна Корея. Нашите военни ще предприемат подходящи и съответни мерки.

Окончателните резултати от съвместното разследване на Южна Корея и Командването на ООН ще бъдат обявени по-късно. Южнокорейските военни са посочили, че ще обсъдят възможните действия срещу Пхенян след приключването на проверката.

Към момента участието на Северна Корея не е окончателно установено. Южнокорейската позиция се основава на анализа на воронката, следите от огъня, мащаба на разрушенията и откритите мини.

Източници: Йонхап, NK News


Южна Корея
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