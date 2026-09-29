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Манчестър Юнайтед вади 95 млн. евро за Нико Уилямс

Манчестър Юнайтед вади 95 млн. евро за Нико Уилямс

29 Септември, 2026 06:17 360 0

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„Червените дяволи“ планират сериозно подсилване на състава си

Манчестър Юнайтед вади 95 млн. евро за Нико Уилямс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед обмисля привличането на крилото на Атлетик Билбао Нико Уилямс през лятото на 2027 година, съобщава The Telegraph.

„Червените дяволи“ планират сериозно подсилване на състава си и 24-годишният испански национал е попаднал сред приоритетните трансферни цели на клуба. Според информацията Юнайтед е готов да активира освобождаващата клауза в договора на Уилямс, която възлиза на 95 милиона евро.

Ситуацията около футболиста в Билбао също е фактор за евентуалното му бъдеще. Баските не участват в европейските клубни турнири през настоящия сезон, докато Уилямс беше обект на критики заради контузии и непостоянни изяви.

Според информацията клубът има и финансови съображения, свързани с възнаграждението на испанеца, което е около 10 милиона евро годишно, особено при положение че отборът не успее да се класира за европейските турнири.

През сезон 2026/27 Нико Уилямс има шест участия в Ла Лига, като е отбелязал един гол.


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