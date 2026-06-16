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Как правилно да съхраняваме шоколада - в хладилник или в шкаф?

Как правилно да съхраняваме шоколада - в хладилник или в шкаф?

16 Юни, 2026 17:31 666 5

  • шоколад-
  • сладко-
  • консумация-
  • съхранение-
  • хладилник-
  • стайна температура

Мнозина смятат, че на стайна температура шоколадът има по-добър вкус

Как правилно да съхраняваме шоколада - в хладилник или в шкаф? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Един от най-старите спорове сред любителите на шоколада отново предизвика дискусии – трябва ли шоколадът да се съхранява в хладилник или в кухненски шкаф. Докато мнозина настояват, че той разкрива най-добре вкусовите си качества при стайна температура, други са убедени, че охлаждането му прави консумацията значително по-приятна.

Според проф. Чарлз Спенс, преподавател по експериментална психология в Оксфордския университет и специалист по възприятията, шоколадът всъщност предлага по-пълноценно сетивно изживяване, когато е охладен.

По думите му ниската температура подобрява не само текстурата, но и начина, по който продуктът се възприема от потребителите. Един от основните аргументи е характерното „щракване“, което се получава при разчупване на студен шоколад.

„Хората харесват храните, които издават приятен звук при консумация. Охладеният шоколад създава по-ясно усещане за свежест и осигурява по-добра текстура при разчупване“, обяснява специалистът.

Според него студеният шоколад се разтапя по-бавно в устата, което удължава вкусовото изживяване и позволява ароматите да се развиват постепенно. Освен това охлаждането омекотява прекомерно сладките или горчивите нотки и създава по-балансиран вкусов профил.

Психологическият ефект също играе роля. Храните, извадени от хладилник, често се възприемат като по-свежи и по-качествени, което влияе върху цялостното удоволствие от консумацията.

Проучване сред 2000 британци, проведено по поръчка на Cadbury, показва, че близо 80% от любителите на шоколада поставят продукта в хладилника през летните месеци. Основната причина е желанието да се предотврати прекалено бързото разтапяне, посочено от 69% от участниците. Над половината анкетирани признават, че предпочитат шоколада охладен заради по-хрупкавата текстура.

Освен кулинарните предпочитания, шоколадът продължава да привлича вниманието и на учените. През последните десетилетия редица изследвания анализират потенциалните му ползи за здравето. Черният шоколад съдържа над 300 различни химични съединения, включително антиоксиданти, минерали и вещества, които влияят върху нервната система.

Изследване на учени от Харвардския университет сред над 8000 мъже на възраст над 65 години установява връзка между умерената консумация на шоколад и по-дългата продължителност на живота. Други проучвания показват, че ароматът на шоколада стимулира мозъчната активност и може да допринася за повишаване на настроението.

Черният шоколад е източник на желязо и магнезий, докато белият шоколад съдържа основно какаово масло и значително по-високи количества мазнини и калории. Въпреки съдържанието на захар, стоматолози отбелязват, че шоколадът може да бъде по-малко вреден за зъбите в сравнение с много други сладкарски изделия, тъй като обикновено се консумира по-бързо и съдържа естествени танини, които ограничават развитието на зъбна плака.

Шоколадът съдържа и фенилетиламин – съединение, което организмът произвежда естествено и което се свързва с отделянето на серотонин и ендорфини. Именно тези вещества стоят зад доброто настроение и приятните емоции, които много хора изпитват след консумацията му.

Специалистите обаче напомнят, че независимо дали шоколадът се съхранява в хладилник или на стайна температура, най-важен остава умереният прием. Така могат да се запазят както вкусовите му качества, така и потенциалните ползи за здравето.


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  • 1 Новичок

    8 0 Отговор
    В стомаха е най-добре.Пфу...

    17:41 16.06.2026

  • 2 Нека някой кулинар

    3 0 Отговор
    да каже защо в хладилника шоколадът побелява, това некачествен шоколад ли е?

    Коментиран от #5

    17:52 16.06.2026

  • 3 Езвенете

    2 0 Отговор
    Мъ ас къто по недуучил, къту си купя шукулад, гу изяждам! Чи кът ни съм чел, че то тува шукуладъ бил зъ хладилникъ, как съм бъркал цел живот?

    17:55 16.06.2026

  • 4 Най-сигурно е

    2 0 Отговор
    В сейфа.

    17:55 16.06.2026

  • 5 Това

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нека някой кулинар":

    Е стар шоколад. Качествен и пресен шоколад не побелява. Но дори качествен, ако е стар, преоакетиран например с нова дата примерно, побелява.

    17:57 16.06.2026