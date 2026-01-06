Новини
Защо Великобритания забрани рекламите на тези храни

6 Януари, 2026 09:33 1 429 18

  • храна-
  • великобритания-
  • шоколад-
  • здраве-
  • затлъстяване-
  • реклама-
  • захар

Във Великобритания отдавна има данък върху захарта и захарните изделия, а сега влезе в сила и нова мярка за борба срещу затлъстяването

Защо Великобритания забрани рекламите на тези храни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

По Коледа рекламите по медиите стават особено „сладки“ - шоколади, бонбони и всякакви захарни изделия се продават ударно. Така е било винаги и във Великобритания, но тази година рекламните агенции трябваше да станат много по-изобретателни от обичайното, защото рекламата на всички нездравословни хранителни продукти вече е забранена. Така вместо коледен пудинг и сладкиши с фъстъчено масло камерите показваха брюкселско зеле и различни видове сирена, пише АРД.

Без реклами за твърде сладки, твърде солени или много мазни храни

Забраната за рекламиране на нездравословни храни, като например сладолед, шоколади и подсладени млека, официално трябваше да важи от януари, но браншът доброволно се задължи да я спазва още от октомври миналата година. Това означава, че по телевизията не могат да се появяват вече никакви реклами на твърде сладки, прекалено солени или много мазни храни преди 21 часа. А в интернет – те са изцяло забранени.

Има, разбира се, и недоволни – например един водещ на онлайн медията Talk TV. „Държавата си позволява прекалено много. Типичен социализъм е това, щом започнеш всичко да контролираш“, недоволства той.

Мерки срещу затлъстяването

Забраната за реклами на определени храни всъщност е само една от мерките, с които британското правителство се бори срещу нездравословния начин на живот. Още през 2018 г. тогавашното правителство на консерваторите въведе т.нар. „захарен данък“, с който се облагат подсладените напитки. Сегашното лейбъристко правителство наскоро разшири действието на данъка, с което той обхвана млечните шейкове, готовите напитки от кафе, както и всички оферти за сладки и мазни храни от типа „плащаш две, получаваш три“.

Новите забрани са насочени най-вече към това да не се оказва вредно влияние над децата в избора им на храни. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг обясни в парламента, че затлъстяването лишава децата от полагащия им се най-добър старт в живота, удря най-силно тъкмо по най-бедните, като ги обрича на живот, изпълнен със здравословни проблеми, а и струва много милиарди на бездруго претовареното държавно здравеопазване.

Каква полза се очаква

В здравното министерство на Великобритания са пресметнали, че с новите мерки могат да бъдат избегнати поне 20 000 случая на затлъстяване, което би реализирало икономии от два милиарда евро на системата в здравеопазването. Как точно са били изчислени тези неща, не е ясно, отбелязва германската обществена медия, но подчертава, че много здравни експерти поздравяват мерките. И това не е случайно: всяко десето дете, навършило 4 години, страда от затлъстяване, а всяко пето дете на пет години вече има кариеси.

Забраните за реклами на нездравословни храни трябваше да влязат в сила още през 2023 година, но съпротивата на браншовете, които произвеждат такива продукти, го осуети. Реакциите сред населението са смесени – включително и поради това, че нездравословните храни обикновено са и най-евтините в супермаркета, без значение дали ги има в рекламите или не.

Автор: Франциска Хопен ARD


Великобритания
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И както казва Путин

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Да ги ядът Руснаците":

    Няма нищо та това е просто Измет!
    Да мрът на Фронта или от алкохолизъм

    09:37 06.01.2026

  • 3 Опааа

    12 3 Отговор
    Каква полза? Тия дебелаци заедно с тия в 🇺🇸 плюскат като ненормални!

    09:37 06.01.2026

  • 4 Не,че нещо,ама...

    24 1 Отговор
    В чуждите страни,рекламите са за храна,стоки за дома,, автомобили и почивки. Тук,в България, рекламите са само на лекарства, пърхот,вагинална сухота, и превръзки за о6илен мен3ис

    Коментиран от #10, #18

    09:38 06.01.2026

  • 5 Айде нема нужда

    9 8 Отговор
    Не е работа на държавата да забранява каквото и да е. Държавата е нещо като администратор, няма право да регулира всеки аспект на живота, особено храненето, дишането, вирусите, войната в украйна. Никой не ги е избирал да правят това.

    Коментиран от #9

    09:38 06.01.2026

  • 6 Трол

    7 1 Отговор
    В скоро време ще ги забранят и накрая няма да допускат дебелите в заведенията.

    09:39 06.01.2026

  • 7 Руски колхозник

    9 3 Отговор
    Защото са бритиш хомо секшуъл

    09:39 06.01.2026

  • 8 населението е застаряло

    7 2 Отговор
    а децата им са затлъстяли . сладкиши е имало винаги . но са различни . баварски крем , бисквитена торта , а другите са боклуци . югорт , сладолет или козунак с локуми , халва , бадеми , шоколад , ананаси , сладко от смокини . голямото лапане е целогодишно . захарта е отровата на века . пушенето , алкохола, наркотиците, райския газ , сладкочите докарват недоразвития организъм до атрофиране и натлъстяване . свързано е със затъпяването и липсата на съвети от доктори .

    09:41 06.01.2026

  • 9 Ко каза, ко?

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Айде нема нужда":

    По-голяма тъпотия, не бях чувал. Дай да рекламират как се правят 6ом6и в домашни условия,а?...Саше,Сашеее.

    09:42 06.01.2026

  • 10 ХхХхХх

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не,че нещо,ама...":

    Пепи, какъв е тоя пробиотик маааа..???

    Коментиран от #13

    09:48 06.01.2026

  • 11 Хе!

    7 1 Отговор
    Храните не са виновни, напротив, много са вкусни! Вие сте се олежали, сетне храните ви виновни! Лежите в служебните си кабинети, след това в хола пред монитора на канапето и фотьола и между клавишите и коментарите се храните ,,здравословно"! Чай, чубрица, мед, лимон с вода, джинжифил и треви!

    09:50 06.01.2026

  • 12 хихи

    9 1 Отговор
    Във България трябва да се въведе данък върху откраданатите Еврофондове.
    Водят до затлъстяване....

    09:51 06.01.2026

  • 13 Пепи

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ХхХхХх":

    Мии....пробиотик.....

    09:55 06.01.2026

  • 14 Всяка

    7 0 Отговор
    Жена която е любителка на музиката изяжда повече протеини , отколкото тези могат да забранят форевър ! И си изглеждат много добре жените...

    10:05 06.01.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    контрол тотален - ще ви казват какво да ядете кога, как да се обличате, да мислите
    всичко ще ви казват

    10:10 06.01.2026

  • 16 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Гьобелс Веле да си гледат затъпелите от набиване на вурстове немци,а не да наднича в паницата на Кралството.По затлъстяла нация от немската няма в Евро кочината.

    10:15 06.01.2026

  • 17 Изпаднал Германец

    2 1 Отговор
    Срещу един нездравословен шоколад Германките са сваляли гащите през 1945

    10:20 06.01.2026

  • 18 злодеида

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не,че нещо,ама...":

    Пропуснал си и бързите кредити

    10:35 06.01.2026

