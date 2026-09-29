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Иран предупреди САЩ: Ако сигурността ни не е гарантирана, няма да има безопасна инфраструктура

Иран предупреди САЩ: Ако сигурността ни не е гарантирана, няма да има безопасна инфраструктура

29 Септември, 2026 12:37 905 4

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Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви, че Техеран ще отговори твърдо на всяка агресия, докато Вашингтон и Техеран продължават непреките преговори

Иран предупреди САЩ: Ако сигурността ни не е гарантирана, няма да има безопасна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф отправи остро предупреждение към САЩ и други държави на фона на напрежението около Ормузкия проток и продължаващите дипломатически опити за постигане на споразумение между Вашингтон и Техеран, предава News.bg.

По време на публична видеоконференция Галибаф заяви, че ако сигурността на Иран не бъде гарантирана, няма да има сигурна инфраструктура в региона. Той направи коментара във връзка с последните изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп за Ормузкия проток и движението на корабите през него.

„В регион, в който ние не продаваме петрол, никой няма да продава петрол, а ако нашата сигурност не бъде гарантирана, няма да има безопасна инфраструктура“, заяви Галибаф.

Той подчерта, че Иран няма да бъде сплашен от заплахи, дипломатически натиск или блокада. По думите му всяка агресия или „авантюризъм“ срещу страната ще получи „твърд, болезнен, прецизен и бърз“ отговор.

Изявлението на Галибаф идва след отпътуването на иранския външен министър Абас Арагчи от Ню Йорк, където той проведе серия от дипломатически консултации.

Паралелно с това Вашингтон и Техеран продължават непреките разговори чрез посредници. Американски представител заяви, че президентът Доналд Тръмп е готов да обсъди облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански средства като част от евентуално споразумение, но при условие че Иран постигне конкретен напредък по ядрения въпрос.

От американска страна разговорите се водят от специалния пратеник Стив Уиткоф, Джаред Къшнър, вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Според американския представител Иран е показал готовност за известна гъвкавост по ядрените въпроси, но остава разминаване относно сроковете за изпълнение на евентуалните ангажименти.

Самият Тръмп заяви в неделя, че очаква нови разговори с Иран през тази седмица. Той обаче определи последното иранско предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток като „неприемливо“.

Арагчи от своя страна съобщи, че Техеран е провел допълнителни непреки разговори с Вашингтон чрез катарски посредници в Ню Йорк. Иранският външен министър заяви, че очаква официален отговор от американската страна.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Радев и ДПС унищожават Шипка а народа спи.

    Коментиран от #3

    12:37 29.09.2026

  • 2 Хихихихиииии

    7 2 Отговор
    Иран за 24 часа.
    Краварите първата армия в света.🤭🤑🤭

    13:02 29.09.2026

  • 3 незнайко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По какъв начин унищожават Шипка ? Дай примери !

    13:29 29.09.2026

  • 4 Скоро

    3 0 Отговор
    няма да има мир в този залив. Някой държави ще побързат да гарантират сигурността на доставките си на ключови суровини и горива. Тези страни ще са бъдат добре защитени при очертаващия се глобален недостиг на горива и торове
    Разбира се всичко това ще се отрази трайно и на цените и инфлацията в глобален план.
    Политическо разрешение е невъзможно дори и при смяна на правителството в Израел.

    13:43 29.09.2026

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