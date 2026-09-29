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Лавров допусна Турция да прехвърли С-400 на друга приятелска държава

Лавров допусна Турция да прехвърли С-400 на друга приятелска държава

29 Септември, 2026 12:52 1 381 27

  • сергей лавров-
  • турция-
  • с-400-
  • москва-
  • сделка

Москва трябва да одобри евентуалната сделка, а получателят ще трябва да гарантира, че системите няма да бъдат предадени на трета страна

Лавров допусна Турция да прехвърли С-400 на друга приятелска държава - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия допуска възможността Турция да прехвърли закупените от Москва системи за противовъздушна отбрана С-400 на друга държава, но само при изрично руско одобрение. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк, съобщава „Катимерини“, пише News.bg.

По думите му евентуалният получател трябва да бъде „отговорна“ държава, която поддържа приятелски отношения с Русия. Москва настоява и за гаранции, че системите няма впоследствие да бъдат прехвърлени на друга страна.

„Има такава възможност, когато страната, в която ще бъдат преместени тези С-400, е отговорна и поддържа приятелски отношения с Руската федерация“, заяви Лавров.

Той уточни, че към момента няма конкретно искане от Анкара за прехвърляне на системите. „Когато постъпи искане, тогава ще разберем какво възнамеряват да направят турските ни колеги“, посочи руският външен министър.

В турските медии от месеци се появяват информации, че Анкара търси възможност да прехвърли С-400 на трета държава. Като възможен получател се посочват Обединените арабски емирства, но няма официално потвърждение за договорена сделка.

Турция придоби руските С-400 за милиарди долари, което доведе до изключването ѝ от американската програма за изтребители F-35 и до санкции от Вашингтон. Впоследствие разрешаването на спора около руските системи се превърна в един от въпросите около евентуалното връщане на Анкара в програмата F-35.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МДАМ

    10 14 Отговор
    Скъп отпадък.

    Коментиран от #6

    12:54 29.09.2026

  • 2 Иванов

    13 10 Отговор
    Да ги купим ние, макар че сме полуприятелска държава. Нали харизахме две С 300 на нацитата. Да ги плати Урсула!

    Коментиран от #4, #11

    12:57 29.09.2026

  • 3 Янко Видрарски

    4 15 Отговор
    Турция не може да ги продаде въпреки войната в Иран. Не изклччва да ги нарвже за скап само и само да - представете си какъв боклук са

    12:59 29.09.2026

  • 4 Хорейшио

    9 18 Отговор

    До коментар #2 от "Иванов":

    Защо ще ги купуваме тия отпадъци. Ако бяха много хубави Турция нямаше да се чуди какво да ги прави Виждал ли ,че никой не ги иска.Пейтриът са много по добри

    Коментиран от #8, #9, #10

    13:03 29.09.2026

  • 5 Има опит

    4 4 Отговор
    Най добре правитеството да преговаря за системите и да направи един договор,за 100г.

    13:04 29.09.2026

  • 6 Мдааа

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "МДАМ":

    Укрите не мислят така!

    Коментиран от #25

    13:05 29.09.2026

  • 7 плевен

    12 5 Отговор
    Турция гарантира, че пленниците от Азов нямаше да бъдат върнати в Украйна. А те сега са на свобода. За кой пореден път Путин и неговата администрация ще се правят на излъгани? Всички важни хора в ръководството на РФ са наследени от Елцин и Чубайс. Време е те , начело с Путин да бъдат отстранени, и на власт да дойдат хора ,които ще изтрият Украйна от лицето на Земята.

    13:06 29.09.2026

  • 8 Елементарно , бе Уотсън !

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хорейшио":

    Не решава Турция : Основната причина САЩ да се противопоставят на притежанието на руските зенитно-ракетни комплекси С-400 от страна на Турция е рискът от компрометиране на технологиите на американските изтребители от пето поколение F-35 Lightning II.
    Вашингтон и съюзниците му в НАТО се опасяват, че ако С-400 работят в близост до F-35, мощните руски радарни системи могат да събират чувствителни технически данни за радарната невидимост (стелт характеристиките) на американския самолет и да ги предадат обратно на Москва.

    Коментиран от #19

    13:07 29.09.2026

  • 9 Либераст

    15 7 Отговор

    До коментар #4 от "Хорейшио":

    Като са много добри "патриотите", защо около Иран всички станаха на скрап!😆😆

    Коментиран от #13, #14, #16

    13:08 29.09.2026

  • 10 Гошо

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хорейшио":

    да, виждаме ги, всеки ден ги виждаме в украйна. също така виждаме и как сащ успяват да доставят ракети за тези пейтриът-и. истаинта е, че при такива сделки не се гледа кое е по-добро или кое върши работа - сделката е политическа и икономическа.

    13:08 29.09.2026

  • 11 Вучич

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Иванов":

    Не сме давали С 300 само си измисляш.
    Имаше дефектни ракети за тях ,украинците трябваше да си ги оправят ,но дадохме ли ги ,не ги ли дадохме не знам

    13:16 29.09.2026

  • 12 Удри копейката с лопатЕто!

    6 8 Отговор
    Скрап.Ердоган си скубе мустаците и се чуди на кой да прибута непригодните руско кюнци.
    Скрап.

    13:22 29.09.2026

  • 13 Ми не

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Либераст":

    Успеваемост на Пейтитрът -90 процента.
    Успеваемост на С 400- 6 процента.

    Коментиран от #24

    13:24 29.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сега е момента да си ги купим,

    3 3 Отговор
    втора ръка на половин цена, чисто нови са.

    13:29 29.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахаха

    4 3 Отговор
    Турция да ги прехвърли на Украйна.

    13:33 29.09.2026

  • 18 Всичко от Московия е лъжа и измама !

    6 3 Отговор
    Едва ли има нормален човек, който да вярва на лъжите на кремълските клоуни.
    17 февруари 2022: "На Запад ще ги е срам за клеветата за подготовката на руско нахлуване в Украйна. Руските войски проведоха учения и вече се разотиват".
    26 септември 2026: "Не възнамеряваме да воюваме с Европа. Това е абсурд и глупости".

    13:35 29.09.2026

  • 19 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Е да де. Излиза, че за Турция са по-важни да има Ф35 от колкото С400.

    13:35 29.09.2026

  • 20 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    3 2 Отговор
    ДА ГИ ВЪРНЕ В РУСИЯ
    ТЕЗИ С-400

    ЗАЩОТО УКРАЙНА ПОДПАЛИ
    МУСКАЛИЕТО
    И УНИЩОЖИХА
    ВЕЧЕ НЯКОЛКО ТАКИВА С-400.
    КОИТО СЕ ОКАЗА
    ЧЕ ГИ УДРЯТ С ДРОНОВЕ.
    НЕ МОГАТ ДА СЕ ОПАЗЯТ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    13:41 29.09.2026

  • 21 НАДУЛИ

    2 4 Отговор
    ОБМАНУЛИ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    БАТЕ ЕРДО ВИДЯ КАКВИ БОКЛУЦИ
    СА КУПИЛИ ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ .

    ГЛЕДА ДА СЕ ОТЪРВЕ ОТ ТЯХ .

    13:44 29.09.2026

  • 22 Само че

    2 3 Отговор
    Никоя друга държава не желае да ги купи защото са лесни за унищожаване. Примери много - в Иран ВВС на Израел ги унищожиха за нула време, Украйна също ги унищожава в русия с дронове.

    13:51 29.09.2026

  • 23 анализиращ

    1 2 Отговор
    Самолетите Ф-35, са СТЕЛТ самолети за нападение в тила на врага, защото могат нощем, незабелязани от радарите му, да атакуват стратегическите му обекти и да извоюват желаното за страните им, превъзходство.
    ПВО Системите С-400, от друга страна, са за отбрана. Те могат да свалят вражески самолети, ако ги забележат, което е непостижимо за СТЕЛТ самолетите, като Ф-35, Ф-22 и може би, Су-57.
    Тъй като е ясно, че най добрата отбрана е нападението, Турция логично е избрала, Ф-35 пред С-400.
    Във връзка обаче, с нашите избори за президент, ние не оставаме с впечатление, че избираме главнокомандващ на въоръжените си сили и то, в обстановка, в която наблюдаваме трескаво въоръжаване на повечето страни в света, както и в съседите ни. Тук, нашият премиер, посещава Полша, за да уговаря рествриране на самолетите МиГ 29, за които и децата знаят, че са си изпяли песента.
    Изглежда толкова години, под гръцко и турско владичество, не са ни научили, да мислим сами, за собственната си съдба!

    13:55 29.09.2026

  • 24 Малката муха

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ми не":

    това процентите на взривените ПВО системи ли е?
    за един прЕятел питам.

    14:12 29.09.2026

  • 25 И тази система за милиарди

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдааа":

    нещо не може да фаща украинските дронове и наблюдаваме фойерверки по нефтените предприятия в Русия.

    14:21 29.09.2026

  • 26 А аз

    1 0 Отговор
    се надявам, нашите противни копейки, да изчезнат от лицето на земята колкото може по-скоро.

    14:29 29.09.2026

  • 27 Значи

    0 0 Отговор
    някой като ми продаде кола,трябва да ми разреши да я препродам?

    14:30 29.09.2026

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