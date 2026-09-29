Лавров допусна Турция да прехвърли С-400 на друга приятелска държава

Русия допуска възможността Турция да прехвърли закупените от Москва системи за противовъздушна отбрана С-400 на друга държава, но само при изрично руско одобрение. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк, съобщава „Катимерини“, пише News.bg.
По думите му евентуалният получател трябва да бъде „отговорна“ държава, която поддържа приятелски отношения с Русия. Москва настоява и за гаранции, че системите няма впоследствие да бъдат прехвърлени на друга страна.
„Има такава възможност, когато страната, в която ще бъдат преместени тези С-400, е отговорна и поддържа приятелски отношения с Руската федерация“, заяви Лавров.
Той уточни, че към момента няма конкретно искане от Анкара за прехвърляне на системите. „Когато постъпи искане, тогава ще разберем какво възнамеряват да направят турските ни колеги“, посочи руският външен министър.
В турските медии от месеци се появяват информации, че Анкара търси възможност да прехвърли С-400 на трета държава. Като възможен получател се посочват Обединените арабски емирства, но няма официално потвърждение за договорена сделка.
Турция придоби руските С-400 за милиарди долари, което доведе до изключването ѝ от американската програма за изтребители F-35 и до санкции от Вашингтон. Впоследствие разрешаването на спора около руските системи се превърна в един от въпросите около евентуалното връщане на Анкара в програмата F-35.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МДАМ
Коментиран от #6
12:54 29.09.2026
2 Иванов
Коментиран от #4, #11
12:57 29.09.2026
3 Янко Видрарски
12:59 29.09.2026
4 Хорейшио
До коментар #2 от "Иванов":Защо ще ги купуваме тия отпадъци. Ако бяха много хубави Турция нямаше да се чуди какво да ги прави Виждал ли ,че никой не ги иска.Пейтриът са много по добри
Коментиран от #8, #9, #10
13:03 29.09.2026
5 Има опит
13:04 29.09.2026
6 Мдааа
До коментар #1 от "МДАМ":Укрите не мислят така!
Коментиран от #25
13:05 29.09.2026
7 плевен
13:06 29.09.2026
8 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #4 от "Хорейшио":Не решава Турция : Основната причина САЩ да се противопоставят на притежанието на руските зенитно-ракетни комплекси С-400 от страна на Турция е рискът от компрометиране на технологиите на американските изтребители от пето поколение F-35 Lightning II.
Вашингтон и съюзниците му в НАТО се опасяват, че ако С-400 работят в близост до F-35, мощните руски радарни системи могат да събират чувствителни технически данни за радарната невидимост (стелт характеристиките) на американския самолет и да ги предадат обратно на Москва.
Коментиран от #19
13:07 29.09.2026
9 Либераст
До коментар #4 от "Хорейшио":Като са много добри "патриотите", защо около Иран всички станаха на скрап!😆😆
Коментиран от #13, #14, #16
13:08 29.09.2026
10 Гошо
До коментар #4 от "Хорейшио":да, виждаме ги, всеки ден ги виждаме в украйна. също така виждаме и как сащ успяват да доставят ракети за тези пейтриът-и. истаинта е, че при такива сделки не се гледа кое е по-добро или кое върши работа - сделката е политическа и икономическа.
13:08 29.09.2026
11 Вучич
До коментар #2 от "Иванов":Не сме давали С 300 само си измисляш.
Имаше дефектни ракети за тях ,украинците трябваше да си ги оправят ,но дадохме ли ги ,не ги ли дадохме не знам
13:16 29.09.2026
12 Удри копейката с лопатЕто!
Скрап.
13:22 29.09.2026
13 Ми не
До коментар #9 от "Либераст":Успеваемост на Пейтитрът -90 процента.
Успеваемост на С 400- 6 процента.
Коментиран от #24
13:24 29.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сега е момента да си ги купим,
13:29 29.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахахаха
13:33 29.09.2026
18 Всичко от Московия е лъжа и измама !
17 февруари 2022: "На Запад ще ги е срам за клеветата за подготовката на руско нахлуване в Украйна. Руските войски проведоха учения и вече се разотиват".
26 септември 2026: "Не възнамеряваме да воюваме с Европа. Това е абсурд и глупости".
13:35 29.09.2026
19 Хахахаха
До коментар #8 от "Елементарно , бе Уотсън !":Е да де. Излиза, че за Турция са по-важни да има Ф35 от колкото С400.
13:35 29.09.2026
20 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН
ТЕЗИ С-400
ЗАЩОТО УКРАЙНА ПОДПАЛИ
МУСКАЛИЕТО
И УНИЩОЖИХА
ВЕЧЕ НЯКОЛКО ТАКИВА С-400.
КОИТО СЕ ОКАЗА
ЧЕ ГИ УДРЯТ С ДРОНОВЕ.
НЕ МОГАТ ДА СЕ ОПАЗЯТ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
13:41 29.09.2026
21 НАДУЛИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
БАТЕ ЕРДО ВИДЯ КАКВИ БОКЛУЦИ
СА КУПИЛИ ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ .
ГЛЕДА ДА СЕ ОТЪРВЕ ОТ ТЯХ .
13:44 29.09.2026
22 Само че
13:51 29.09.2026
23 анализиращ
ПВО Системите С-400, от друга страна, са за отбрана. Те могат да свалят вражески самолети, ако ги забележат, което е непостижимо за СТЕЛТ самолетите, като Ф-35, Ф-22 и може би, Су-57.
Тъй като е ясно, че най добрата отбрана е нападението, Турция логично е избрала, Ф-35 пред С-400.
Във връзка обаче, с нашите избори за президент, ние не оставаме с впечатление, че избираме главнокомандващ на въоръжените си сили и то, в обстановка, в която наблюдаваме трескаво въоръжаване на повечето страни в света, както и в съседите ни. Тук, нашият премиер, посещава Полша, за да уговаря рествриране на самолетите МиГ 29, за които и децата знаят, че са си изпяли песента.
Изглежда толкова години, под гръцко и турско владичество, не са ни научили, да мислим сами, за собственната си съдба!
13:55 29.09.2026
24 Малката муха
До коментар #13 от "Ми не":това процентите на взривените ПВО системи ли е?
за един прЕятел питам.
14:12 29.09.2026
25 И тази система за милиарди
До коментар #6 от "Мдааа":нещо не може да фаща украинските дронове и наблюдаваме фойерверки по нефтените предприятия в Русия.
14:21 29.09.2026
26 А аз
14:29 29.09.2026
27 Значи
14:30 29.09.2026