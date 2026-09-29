Лавров допусна Турция да прехвърли С-400 на друга приятелска държава

Русия допуска възможността Турция да прехвърли закупените от Москва системи за противовъздушна отбрана С-400 на друга държава, но само при изрично руско одобрение. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк, съобщава „Катимерини“, пише News.bg.

По думите му евентуалният получател трябва да бъде „отговорна“ държава, която поддържа приятелски отношения с Русия. Москва настоява и за гаранции, че системите няма впоследствие да бъдат прехвърлени на друга страна.

„Има такава възможност, когато страната, в която ще бъдат преместени тези С-400, е отговорна и поддържа приятелски отношения с Руската федерация“, заяви Лавров.

Той уточни, че към момента няма конкретно искане от Анкара за прехвърляне на системите. „Когато постъпи искане, тогава ще разберем какво възнамеряват да направят турските ни колеги“, посочи руският външен министър.

В турските медии от месеци се появяват информации, че Анкара търси възможност да прехвърли С-400 на трета държава. Като възможен получател се посочват Обединените арабски емирства, но няма официално потвърждение за договорена сделка.

Турция придоби руските С-400 за милиарди долари, което доведе до изключването ѝ от американската програма за изтребители F-35 и до санкции от Вашингтон. Впоследствие разрешаването на спора около руските системи се превърна в един от въпросите около евентуалното връщане на Анкара в програмата F-35.