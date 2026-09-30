Румен Радев участва в среща на Euronews за отбрана и космос

Министър-председателят Румен Радев ще участва в срещата на върха на Euronews за отбрана и космос 2026 г., която се провежда в Брюксел. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти.
В центъра на разговорите са бъдещето на европейската сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. Обсъждането ще обхване политиките, индустриалното развитие и технологиите, свързани със сигурността и космическите дейности.
Радев ще даде интервю за Euronews
В рамките на форума, в 11:45 часа, Румен Радев ще даде индивидуално интервю за Euronews. Очаква се той да коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор.
Събитието е насрочено за 30 септември в Albert Hall на Avenue Eudore Pirmez 9 в Брюксел. Правителствената пресслужба съобщи за участието на българския премиер във форума.
Акцент върху космическите технологии
Темата за космоса е сред приоритетите на кабинета. При участието си в Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж на 10 септември Румен Радев заяви:„За да имаме силна, суверенна и просперираща Европа, трябва да имаме силна космическа екосистема.“
В Париж премиерът представи космическия сектор като област, свързана не само със сигурността, но и с развитието на технологиите и икономиката. В Брюксел разговорът ще бъде разширен и към отбранителната индустрия и общите европейски способности.
Източници: БНТ, Банкер
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв космос
Коментиран от #6
06:31 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 щамов работник
06:34 30.09.2026
4 трясъ
06:39 30.09.2026
5 Що, ще
06:49 30.09.2026
6 Прав си!
До коментар #1 от "Какъв космос":Пеевско-герберските престъпници, вместо да бъдат арестувани, се шляят в парламента, а Румен Радев спи дълбок зимен сън.
06:51 30.09.2026
7 Оффф ,
06:55 30.09.2026
8 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
07:24 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Почва се захващаме ги
07:48 30.09.2026
11 среща банкет и ние там
07:53 30.09.2026