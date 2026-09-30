Румен Радев участва в среща на Euronews за отбрана и космос

Министър-председателят Румен Радев ще участва в срещата на върха на Euronews за отбрана и космос 2026 г., която се провежда в Брюксел. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти.

В центъра на разговорите са бъдещето на европейската сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. Обсъждането ще обхване политиките, индустриалното развитие и технологиите, свързани със сигурността и космическите дейности.

Радев ще даде интервю за Euronews

В рамките на форума, в 11:45 часа, Румен Радев ще даде индивидуално интервю за Euronews. Очаква се той да коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор.

Събитието е насрочено за 30 септември в Albert Hall на Avenue Eudore Pirmez 9 в Брюксел. Правителствената пресслужба съобщи за участието на българския премиер във форума.

Акцент върху космическите технологии

Темата за космоса е сред приоритетите на кабинета. При участието си в Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж на 10 септември Румен Радев заяви:

„За да имаме силна, суверенна и просперираща Европа, трябва да имаме силна космическа екосистема.“

В Париж премиерът представи космическия сектор като област, свързана не само със сигурността, но и с развитието на технологиите и икономиката. В Брюксел разговорът ще бъде разширен и към отбранителната индустрия и общите европейски способности.

Източници: БНТ, Банкер