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Румен Радев участва в среща на Euronews за отбрана и космос

Румен Радев участва в среща на Euronews за отбрана и космос

30 Септември, 2026 06:26 401 11

  • румен радев-
  • брюксел-
  • европейска отбрана-
  • космически сектор-
  • euronews

Премиерът ще говори за европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор.

Румен Радев участва в среща на Euronews за отбрана и космос - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще участва в срещата на върха на Euronews за отбрана и космос 2026 г., която се провежда в Брюксел. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти.

В центъра на разговорите са бъдещето на европейската сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. Обсъждането ще обхване политиките, индустриалното развитие и технологиите, свързани със сигурността и космическите дейности.

Радев ще даде интервю за Euronews

В рамките на форума, в 11:45 часа, Румен Радев ще даде индивидуално интервю за Euronews. Очаква се той да коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор.

Събитието е насрочено за 30 септември в Albert Hall на Avenue Eudore Pirmez 9 в Брюксел. Правителствената пресслужба съобщи за участието на българския премиер във форума.

Акцент върху космическите технологии

Темата за космоса е сред приоритетите на кабинета. При участието си в Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж на 10 септември Румен Радев заяви:

„За да имаме силна, суверенна и просперираща Европа, трябва да имаме силна космическа екосистема.“

В Париж премиерът представи космическия сектор като област, свързана не само със сигурността, но и с развитието на технологиите и икономиката. В Брюксел разговорът ще бъде разширен и към отбранителната индустрия и общите европейски способности.

Източници: БНТ, Банкер


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв космос

    6 0 Отговор
    Какви 5 лева, погледнете пътищата в НРБ 🤣

    Коментиран от #6

    06:31 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 щамов работник

    5 0 Отговор
    Отбрана и космос вече в България са необясними неща.Армията българска е оле-мале,а космосът е на светлинни години.От депутатщините.

    06:34 30.09.2026

  • 4 трясъ

    3 0 Отговор
    Общите европейски способности не са общи,а брюкселски-на този който има пари-милиарди и който командва положението.

    06:39 30.09.2026

  • 5 Що, ще

    3 0 Отговор
    те изтрелваме на Марс ли

    06:49 30.09.2026

  • 6 Прав си!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв космос":

    Пеевско-герберските престъпници, вместо да бъдат арестувани, се шляят в парламента, а Румен Радев спи дълбок зимен сън.

    06:51 30.09.2026

  • 7 Оффф ,

    4 0 Отговор
    експерт по Космоса.....у Брюксел.

    06:55 30.09.2026

  • 8 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    2 0 Отговор
    Зеления чорап да хваща първия кораб за космоса и да заминава!!!

    07:24 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Почва се захващаме ги

    1 0 Отговор
    Бившето военно летище в Доброславци се превръща в голям космически център. Целта е да привлича инвестиции във високите технологии и да се разработват нови системи, свързани с Космоса. Ще бъде изграден и национален център, който ще използва данни от космоса за наблюдение. В комплекса ще има и образователен кампус, който ще събира студенти, които да практикуват на терен.

    07:48 30.09.2026

  • 11 среща банкет и ние там

    1 0 Отговор
    Ф16 блок 70 сухопътия вариант.Страшилището на бойното поле.

    07:53 30.09.2026

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