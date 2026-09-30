Новини
Свят »
Русия »
Путин: Руският бюджет трябва да е реалистичен, без „разрушителен популизъм“

Путин: Руският бюджет трябва да е реалистичен, без „разрушителен популизъм“

30 Септември, 2026 16:25 546 47

  • путин-
  • русия-
  • бюджет-
  • популизъм

Президентът призова депутатите да съчетаят макроикономическата стабилност със социалните ангажименти и нов инвестиционен цикъл

Путин: Руският бюджет трябва да е реалистичен, без „разрушителен популизъм“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин призова за балансиран и реалистичен федерален бюджет, като предупреди депутатите да не допускат „разрушителен популизъм“ при обсъждането на финансовия план на страната. Той направи изказването си при откриването на първата сесия на Държавната дума от деветия състав, предава БТА.

Бюджетът за следващите три години е сред основните законопроекти, които депутатите трябва да разгледат през есенната сесия. По думите на Путин ресурсите трябва да бъдат разпределени прецизно, а разходите да съответстват на текущите приоритети и дългосрочните цели на държавата.

Руският президент заяви, че запазването на макроикономическата стабилност трябва да върви паралелно с финансирането на националните проекти и федералните програми. Той увери, че социалните ангажименти към населението ще бъдат изпълнени изцяло.

Сред приоритетите, които според него трябва да намерят достатъчно средства в бюджета, са мерките срещу демографския спад, подобряването на жилищните условия и повишаването на благосъстоянието на семействата, особено тези с деца.

Путин определи руската финансова система и икономика като стабилни, но подчерта необходимостта решенията в тези области да се вземат внимателно и без грешки.

Президентът постави акцент и върху дългосрочния икономически растеж. Според него бюджетът трябва да създаде условия за започването на нов инвестиционен цикъл, след като предходният вече е приключил и редица инвестиционни програми са били реализирани.

Путин призова също за подкрепа на руските региони, включително за укрепване на бюджетната им устойчивост и разширяване на данъчната им база.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 копейка

    10 6 Отговор
    това е най-пр стия хлапак във видимата вселена

    16:26 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ако съм Питин

    6 6 Отговор
    всяка рубла ще преминава през мен!

    16:27 30.09.2026

  • 4 Урсула

    4 10 Отговор
    - Аз ще наредя да се гласува 188 заем от двеста милиарда за Украйна!!!
    Мунчо:
    - Аз съм твърдо против, но браво шефке, браво! Уникална сте! Ще даваме!!!
    Както резна парите на всеки българин, и готово!

    16:30 30.09.2026

  • 5 Вова

    7 4 Отговор
    да разпусне Думата и правителството,само харчат пари и му пречат!

    16:30 30.09.2026

  • 6 Планетата на маймуните

    7 7 Отговор
    ЕС - кия бюджет е пълна катастрофа благодарение на зеления бял нос с малките и къси ръчички..

    16:30 30.09.2026

  • 7 Путлето е позорна станица

    10 7 Отговор
    В историята на руското крепостничество.

    16:31 30.09.2026

  • 8 Реалистично

    12 6 Отговор
    Абсолютно реалистично Путин ще изпука 200+ милиарда за войната в Украйна.
    Друго не го интересува. Крепостните ... са си крепостни.

    Коментиран от #13, #29, #44, #46

    16:31 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В.В.Путин

    3 1 Отговор
    е ДИН от 1999 година!

    16:32 30.09.2026

  • 12 Тити

    9 4 Отговор
    Каквото изкарат рашистите отива на войната.

    16:33 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Силуанов

    8 4 Отговор
    Ако имахме пари за хартия,щяхме да имаме по-голям бюджет!

    16:35 30.09.2026

  • 15 Руския бюджет трябва да е със

    7 2 Отговор
    Златен стандарт
    Печатането на хартийки трябва да е обвързано с менделеевата таблица

    16:35 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Колко е бюджета

    3 5 Отговор
    за ядрената триада?

    16:36 30.09.2026

  • 18 Йода

    10 6 Отговор
    Путин продължава да потъва в блатото и няма излизане от там.

    16:37 30.09.2026

  • 19 Мунчо

    8 1 Отговор
    Вова взима ли 2 пенсии и заплата?

    Коментиран от #30

    16:38 30.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никой не може да ви даде толкова много

    6 4 Отговор
    Колкото ние можем да ви обещаем

    16:39 30.09.2026

  • 22 А МОЧАТА?

    4 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #28

    16:40 30.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БРАВО

    6 3 Отговор
    „разрушителен популизъм“ разбирай Орязване на здравеопазване , Образование , култура , спорт , социално подпомагане и др . " Разрушителни" разходи !Честито на крепостните !

    16:41 30.09.2026

  • 25 какво ще стане с Райха без Фюрера

    5 4 Отговор
    Путин: Руският бюджет трябва да е реалистичен, без „разрушителен популизъм“
    -;-
    То Райха така или иначе е разрушен - със или без бюджета на Фюрера

    16:41 30.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Путин

    7 3 Отговор
    е най великия полководец-икономист-военен стратег и политик!

    16:42 30.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мунчо":

    Защо питаш? Сигурно Урсула взима и питаш дали и Путин като Урсула )

    Коментиран от #34

    16:45 30.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И както винаги се оказа, че не е руснак

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Руснак":

    Чети се образовай😂🤣😂🤣 Руснак- пилот, който е бил пътник е овладял самолета. Спасил пътниците.

    Коментиран от #36

    16:46 30.09.2026

  • 33 Пламен

    7 2 Отговор
    Елвира Набиулина каза, че високите цени на петрола съсипват руския бюджет.
    А нашите неумни копейки как се радваха. 😀

    16:47 30.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Маша":

    Аз не пия алкохол!

    Коментиран от #38

    16:48 30.09.2026

  • 36 В Правда

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "И както винаги се оказа, че не е руснак":

    ли го чете?

    Коментиран от #39

    16:49 30.09.2026

  • 37 Шафьоро

    2 1 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    16:49 30.09.2026

  • 38 Аха

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    само краставичка....

    16:49 30.09.2026

  • 39 .......

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "В Правда":

    Украинска правда.

    16:54 30.09.2026

  • 40 Боби Баламата

    3 0 Отговор
    Я не можах до сега да разберем, що тия 23 монгольяк ядрени републики, пен ДЕЛА Пиздюхи Ким Газо , не МОГАТ 13 год да превземат нито една Област и областен град?
    Нито една изпълнена от педофила цел?!?
    Сигурно щото са пе.. ДАЛЕ

    Коментиран от #43

    16:55 30.09.2026

  • 41 БРАВО

    3 0 Отговор
    Всеки ден благодаря на Бог че не съм се родил в Русия или Северна Корея !

    Коментиран от #47

    16:55 30.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Боби Баламата":

    За да разбираш нещо трябва да имаш мозък. Като начално условие.

    17:02 30.09.2026

  • 44 Русия харчи свои пари

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Реалистично":

    А Зеленски харчи парите на Европа,

    Щото функционираща държава с име Украйна отдавна няма.

    17:04 30.09.2026

  • 45 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    А. Ние в цивилизования ЕС ,теглим борчове от Ротшилд в хартия а после и да мрем за тях,само о само Урсула магарето Мерц и риск да са добре

    17:07 30.09.2026

  • 46 Русия харчи свои пари

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Реалистично":

    Освен това Зеленски изпука тройно повече!
    И то за да затрие Украйна.

    17:07 30.09.2026

  • 47 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "БРАВО":

    Всяко село има свои " придурки" . за какво и на Русия ти?

    17:09 30.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания