Путин: Руският бюджет трябва да е реалистичен, без „разрушителен популизъм“

Руският президент Владимир Путин призова за балансиран и реалистичен федерален бюджет, като предупреди депутатите да не допускат „разрушителен популизъм“ при обсъждането на финансовия план на страната. Той направи изказването си при откриването на първата сесия на Държавната дума от деветия състав, предава БТА.
Бюджетът за следващите три години е сред основните законопроекти, които депутатите трябва да разгледат през есенната сесия. По думите на Путин ресурсите трябва да бъдат разпределени прецизно, а разходите да съответстват на текущите приоритети и дългосрочните цели на държавата.
Руският президент заяви, че запазването на макроикономическата стабилност трябва да върви паралелно с финансирането на националните проекти и федералните програми. Той увери, че социалните ангажименти към населението ще бъдат изпълнени изцяло.
Сред приоритетите, които според него трябва да намерят достатъчно средства в бюджета, са мерките срещу демографския спад, подобряването на жилищните условия и повишаването на благосъстоянието на семействата, особено тези с деца.
Путин определи руската финансова система и икономика като стабилни, но подчерта необходимостта решенията в тези области да се вземат внимателно и без грешки.
Президентът постави акцент и върху дългосрочния икономически растеж. Според него бюджетът трябва да създаде условия за започването на нов инвестиционен цикъл, след като предходният вече е приключил и редица инвестиционни програми са били реализирани.
Путин призова също за подкрепа на руските региони, включително за укрепване на бюджетната им устойчивост и разширяване на данъчната им база.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 копейка
16:26 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ако съм Питин
16:27 30.09.2026
4 Урсула
Мунчо:
- Аз съм твърдо против, но браво шефке, браво! Уникална сте! Ще даваме!!!
Както резна парите на всеки българин, и готово!
16:30 30.09.2026
5 Вова
16:30 30.09.2026
6 Планетата на маймуните
16:30 30.09.2026
7 Путлето е позорна станица
16:31 30.09.2026
8 Реалистично
Друго не го интересува. Крепостните ... са си крепостни.
Коментиран от #13, #29, #44, #46
16:31 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 В.В.Путин
16:32 30.09.2026
12 Тити
16:33 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Силуанов
16:35 30.09.2026
15 Руския бюджет трябва да е със
Печатането на хартийки трябва да е обвързано с менделеевата таблица
16:35 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Колко е бюджета
16:36 30.09.2026
18 Йода
16:37 30.09.2026
19 Мунчо
Коментиран от #30
16:38 30.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Никой не може да ви даде толкова много
16:39 30.09.2026
22 А МОЧАТА?
Коментиран от #28
16:40 30.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БРАВО
16:41 30.09.2026
25 какво ще стане с Райха без Фюрера
-;-
То Райха така или иначе е разрушен - със или без бюджета на Фюрера
16:41 30.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Путин
16:42 30.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Атина Палада
До коментар #19 от "Мунчо":Защо питаш? Сигурно Урсула взима и питаш дали и Путин като Урсула )
Коментиран от #34
16:45 30.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И както винаги се оказа, че не е руснак
До коментар #23 от "Руснак":Чети се образовай😂🤣😂🤣 Руснак- пилот, който е бил пътник е овладял самолета. Спасил пътниците.
Коментиран от #36
16:46 30.09.2026
33 Пламен
А нашите неумни копейки как се радваха. 😀
16:47 30.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Атина Палада
До коментар #31 от "Маша":Аз не пия алкохол!
Коментиран от #38
16:48 30.09.2026
36 В Правда
До коментар #32 от "И както винаги се оказа, че не е руснак":ли го чете?
Коментиран от #39
16:49 30.09.2026
37 Шафьоро
16:49 30.09.2026
38 Аха
До коментар #35 от "Атина Палада":само краставичка....
16:49 30.09.2026
39 .......
До коментар #36 от "В Правда":Украинска правда.
16:54 30.09.2026
40 Боби Баламата
Нито една изпълнена от педофила цел?!?
Сигурно щото са пе.. ДАЛЕ
Коментиран от #43
16:55 30.09.2026
41 БРАВО
Коментиран от #47
16:55 30.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Орк
До коментар #40 от "Боби Баламата":За да разбираш нещо трябва да имаш мозък. Като начално условие.
17:02 30.09.2026
44 Русия харчи свои пари
До коментар #8 от "Реалистично":А Зеленски харчи парите на Европа,
Щото функционираща държава с име Украйна отдавна няма.
17:04 30.09.2026
45 Kaлпазанин
17:07 30.09.2026
46 Русия харчи свои пари
До коментар #8 от "Реалистично":Освен това Зеленски изпука тройно повече!
И то за да затрие Украйна.
17:07 30.09.2026
47 Орк
До коментар #41 от "БРАВО":Всяко село има свои " придурки" . за какво и на Русия ти?
17:09 30.09.2026