Путин: Руският бюджет трябва да е реалистичен, без „разрушителен популизъм“

Руският президент Владимир Путин призова за балансиран и реалистичен федерален бюджет, като предупреди депутатите да не допускат „разрушителен популизъм“ при обсъждането на финансовия план на страната. Той направи изказването си при откриването на първата сесия на Държавната дума от деветия състав, предава БТА.

Бюджетът за следващите три години е сред основните законопроекти, които депутатите трябва да разгледат през есенната сесия. По думите на Путин ресурсите трябва да бъдат разпределени прецизно, а разходите да съответстват на текущите приоритети и дългосрочните цели на държавата.

Руският президент заяви, че запазването на макроикономическата стабилност трябва да върви паралелно с финансирането на националните проекти и федералните програми. Той увери, че социалните ангажименти към населението ще бъдат изпълнени изцяло.

Сред приоритетите, които според него трябва да намерят достатъчно средства в бюджета, са мерките срещу демографския спад, подобряването на жилищните условия и повишаването на благосъстоянието на семействата, особено тези с деца.

Путин определи руската финансова система и икономика като стабилни, но подчерта необходимостта решенията в тези области да се вземат внимателно и без грешки.

Президентът постави акцент и върху дългосрочния икономически растеж. Според него бюджетът трябва да създаде условия за започването на нов инвестиционен цикъл, след като предходният вече е приключил и редица инвестиционни програми са били реализирани.

Путин призова също за подкрепа на руските региони, включително за укрепване на бюджетната им устойчивост и разширяване на данъчната им база.