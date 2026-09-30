Въздушните тревоги струват на Украйна по 45 млн. долара на час

Всеки час, в който украинският бизнес преустановява работа заради предупреждения за ракетни атаки, струва на икономиката на страната приблизително 45 милиона долара. Това заяви министърът на икономиката и околната среда Александър Кравченко пред британския вестник The Guardian, предава Фокус.
При въздушна тревога предприятия, магазини и услуги са принудени да прекратят дейността си, докато служителите и гражданите се укриват в защитени помещения. Това води до преки загуби за производството и търговията и допълнително затруднява функционирането на икономиката.
На този фон украинското правителство търси начини да ограничи икономическите последици от атаките. В началото на септември Киев въведе двустепенна система за въздушните тревоги. При „жълта“ тревога, свързана с атака с дронове, на бизнеса е позволено да продължи работа при спазване на определени мерки за сигурност. „Червената“ тревога при ракетна или комбинирана атака изисква по-строги действия и евакуация в укрития.
Икономическият натиск се засилва и заради директните поражения върху инфраструктурата. Според The Guardian руските удари по индустриални обекти, логистични центрове и центрове за данни са причинили около 10 милиарда долара щети на украинската икономика само през тази година.
Правителството паралелно подготвя мерки за подпомагане на компаниите и за поддържане на доставките на основни стоки. Сред обсъжданите инструменти е преференциално финансиране за бизнеса с оборотен капитал до 1 млрд. украински гривни за компания или група компании.
На фона на наближаващата зима Киев е изправен и пред допълнителен натиск върху енергийната и цифровата инфраструктура. Последните руски атаки засегнаха енергийни обекти, телекомуникации и центрове за данни, което създава нови рискове за нормалната работа на бизнеса и публичните услуги.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварска медия
15:12 30.09.2026
2 Европеец
15:13 30.09.2026
3 Зеления
И какво ви пука, нали Урсулския Райх плаща, барабар с него и наш Ганьо.
15:13 30.09.2026
4 Курбийкова
15:13 30.09.2026
5 Зеленски
15:16 30.09.2026
6 Абе
15:17 30.09.2026
7 провинциалист
15:19 30.09.2026
8 Да се чете
15:20 30.09.2026
9 Примати
Коментиран от #12, #14, #17, #22
15:21 30.09.2026
10 зеле нapkoмана
Все пак съм свикнал да къкам само в златно гърне.
15:25 30.09.2026
11 Софиянец
15:25 30.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДрайвингПлежър
15:28 30.09.2026
14 Браво
До коментар #9 от "Примати":И кой ти даде таа информация?Те/руснацити/ нямат още обявена за 5 г. Мобилизация.виж с украйна е друга бира.
Коментиран от #16
15:28 30.09.2026
15 Тревога
И... бензин нет.
15:38 30.09.2026
16 Примати
До коментар #14 от "Браво":Галя от посолствоТО така ми каза, а тя не би ме излъгала, нали?
Пък и все пак ми плаща...
Коментиран от #18, #19
15:39 30.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Посолство
До коментар #16 от "Примати":Галя я смениха с Олга.
15:54 30.09.2026
20 Така е!
15:56 30.09.2026
21 Урсулите:
ЕС Загива Икономически, но ние сме ти
подготвили Подарък нови Триста Милиарда Евро за 2027г.
Ще има и за златни вани и тоалетни!
15:57 30.09.2026
22 Разузнавач
До коментар #9 от "Примати":А бе нас са ни учили , че когато са ни подпалили задните части почваме дезинформация, например , че сме се обадили на пожарната .
15:57 30.09.2026
23 Миро Димимов
15:59 30.09.2026
24 Мухаа ха!
16:09 30.09.2026
25 Ами,
16:22 30.09.2026
26 Трепя русофоби
16:23 30.09.2026
27 Все тая
16:23 30.09.2026
28 Соломон Котарака 🐱
16:23 30.09.2026