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Въздушните тревоги струват на Украйна по 45 млн. долара на час
  Тема: Украйна

Въздушните тревоги струват на Украйна по 45 млн. долара на час

30 Септември, 2026 15:09, обновена 30 Септември, 2026 15:14 812 28

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  • украйна-
  • тревоги-
  • въздушни тревоги

Киев променя правилата за работа на бизнеса, докато руските ракетни и дронови атаки все по-силно натоварват украинската икономика

Въздушните тревоги струват на Украйна по 45 млн. долара на час - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Всеки час, в който украинският бизнес преустановява работа заради предупреждения за ракетни атаки, струва на икономиката на страната приблизително 45 милиона долара. Това заяви министърът на икономиката и околната среда Александър Кравченко пред британския вестник The Guardian, предава Фокус.

При въздушна тревога предприятия, магазини и услуги са принудени да прекратят дейността си, докато служителите и гражданите се укриват в защитени помещения. Това води до преки загуби за производството и търговията и допълнително затруднява функционирането на икономиката.

На този фон украинското правителство търси начини да ограничи икономическите последици от атаките. В началото на септември Киев въведе двустепенна система за въздушните тревоги. При „жълта“ тревога, свързана с атака с дронове, на бизнеса е позволено да продължи работа при спазване на определени мерки за сигурност. „Червената“ тревога при ракетна или комбинирана атака изисква по-строги действия и евакуация в укрития.

Икономическият натиск се засилва и заради директните поражения върху инфраструктурата. Според The Guardian руските удари по индустриални обекти, логистични центрове и центрове за данни са причинили около 10 милиарда долара щети на украинската икономика само през тази година.

Правителството паралелно подготвя мерки за подпомагане на компаниите и за поддържане на доставките на основни стоки. Сред обсъжданите инструменти е преференциално финансиране за бизнеса с оборотен капитал до 1 млрд. украински гривни за компания или група компании.

На фона на наближаващата зима Киев е изправен и пред допълнителен натиск върху енергийната и цифровата инфраструктура. Последните руски атаки засегнаха енергийни обекти, телекомуникации и центрове за данни, което създава нови рискове за нормалната работа на бизнеса и публичните услуги.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    14 0 Отговор
    на нас мисирки, на нас

    15:12 30.09.2026

  • 2 Европеец

    12 0 Отговор
    Украйна ....ха-ха...

    15:13 30.09.2026

  • 3 Зеления

    31 0 Отговор
    "Всеки час, в който украинският бизнес преустановява работа заради предупреждения за ракетни атаки, струва на икономиката на страната приблизително 45 милиона долара"

    И какво ви пука, нали Урсулския Райх плаща, барабар с него и наш Ганьо.

    15:13 30.09.2026

  • 4 Курбийкова

    8 0 Отговор
    Въй, въй въй

    15:13 30.09.2026

  • 5 Зеленски

    14 0 Отговор
    Дайте евро...Нямаме дърва и отопляваме се с пари...Зима тежка и студена почна.Вече 10 градуса.Пари горят отлично...

    15:16 30.09.2026

  • 6 Абе

    20 0 Отговор
    какво значение има колко са, нали ние ги плащаме!

    15:17 30.09.2026

  • 7 провинциалист

    11 0 Отговор
    "Всеки час, в който украинският бизнес преустановява работа заради предупреждения за ракетни атаки" дава часове работа на натовската оръжейна промишленост. Точка.

    15:19 30.09.2026

  • 8 Да се чете

    11 0 Отговор
    На ЕсЕс гражданите и селяните от там почват да ги плащат , а до краят на веригата/ а тя е безконечна/ се наслагват още милИончета на секунда за да му е гадно на кремъл

    15:20 30.09.2026

  • 9 Примати

    2 21 Отговор
    Някои от световните разузнавания и то на водещи страни са напълно категорични , че най - голямото предизвикателство за Русия , е че тя вече губи повече хора на фронта отколкото мобилизира. Дупката вече е около 60 000 войници. Също обаче Русия изпитва недостиг на части за локомотиви а за рафинериите всички знаят. Тези 300 000 войници които Путин сега ще мобилизира ще бъдат хора без никаква мотивация освен някакси да спасят живота си… Русия ще загуби войната със сигурност… а забравих… през последните два месеца Украйна си връща територии а Русия не напредва никъде

    Коментиран от #12, #14, #17, #22

    15:21 30.09.2026

  • 10 зеле нapkoмана

    12 0 Отговор
    Иначе казано, дайте ми по милиард долара за всеки ден в който сме обявили въздушна тревога.
    Все пак съм свикнал да къкам само в златно гърне.

    15:25 30.09.2026

  • 11 Софиянец

    9 0 Отговор
    Че кой ги кара да ги пускат 😂

    15:25 30.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    А на кого му дреме?

    15:28 30.09.2026

  • 14 Браво

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    И кой ти даде таа информация?Те/руснацити/ нямат още обявена за 5 г. Мобилизация.виж с украйна е друга бира.

    Коментиран от #16

    15:28 30.09.2026

  • 15 Тревога

    1 7 Отговор
    Затова в русията не обявяват въздушни тревоги. Пестят другарите.
    И... бензин нет.

    15:38 30.09.2026

  • 16 Примати

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Браво":

    Галя от посолствоТО така ми каза, а тя не би ме излъгала, нали?
    Пък и все пак ми плаща...

    Коментиран от #18, #19

    15:39 30.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Посолство

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Примати":

    Галя я смениха с Олга.

    15:54 30.09.2026

  • 20 Така е!

    2 4 Отговор
    2 милиарда и половина рубли на час струва войната на Русия. Без да броим санкциите , убитите и запалените рафинерии.

    15:56 30.09.2026

  • 21 Урсулите:

    4 0 Отговор
    Спокойно бе Зеленски не плачи!
    ЕС Загива Икономически, но ние сме ти
    подготвили Подарък нови Триста Милиарда Евро за 2027г.
    Ще има и за златни вани и тоалетни!

    15:57 30.09.2026

  • 22 Разузнавач

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    А бе нас са ни учили , че когато са ни подпалили задните части почваме дезинформация, например , че сме се обадили на пожарната .

    15:57 30.09.2026

  • 23 Миро Димимов

    2 0 Отговор
    Украйна няма икономика, това означава , че някой и дава тези пари. Кой ли е той ?

    15:59 30.09.2026

  • 24 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    За три месеца,90 милиарда от дойната крава- ЕС,само за " въздушни тревоги.Жаля ,искрено обикновените хора на Незалежная.По нищо не се различават от всички нас.Освен жестоките реалности,натрапени им от клоуна и акушерката.Някой вярва ли,че милионите трудови хора подкрепят клоуна,и са пълни с фалшив патриотизъм,да ги пращат в окопите насила,да живеят в постоянен стрес,в дома,на работа,дали е жив онзи- в окопите.

    16:09 30.09.2026

  • 25 Ами,

    0 1 Отговор
    Дайте още да стягаме коланите!

    16:22 30.09.2026

  • 26 Трепя русофоби

    1 0 Отговор
    Малко им е на хахлите,още повече гърч им трябва

    16:23 30.09.2026

  • 27 Все тая

    0 0 Отговор
    Значи бая бюджет си требе

    16:23 30.09.2026

  • 28 Соломон Котарака 🐱

    0 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола ,колкото повече ги млатят по им е кеф !

    16:23 30.09.2026

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