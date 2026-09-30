Въздушните тревоги струват на Украйна по 45 млн. долара на час

Всеки час, в който украинският бизнес преустановява работа заради предупреждения за ракетни атаки, струва на икономиката на страната приблизително 45 милиона долара. Това заяви министърът на икономиката и околната среда Александър Кравченко пред британския вестник The Guardian, предава Фокус.

При въздушна тревога предприятия, магазини и услуги са принудени да прекратят дейността си, докато служителите и гражданите се укриват в защитени помещения. Това води до преки загуби за производството и търговията и допълнително затруднява функционирането на икономиката.

На този фон украинското правителство търси начини да ограничи икономическите последици от атаките. В началото на септември Киев въведе двустепенна система за въздушните тревоги. При „жълта“ тревога, свързана с атака с дронове, на бизнеса е позволено да продължи работа при спазване на определени мерки за сигурност. „Червената“ тревога при ракетна или комбинирана атака изисква по-строги действия и евакуация в укрития.

Икономическият натиск се засилва и заради директните поражения върху инфраструктурата. Според The Guardian руските удари по индустриални обекти, логистични центрове и центрове за данни са причинили около 10 милиарда долара щети на украинската икономика само през тази година.

Правителството паралелно подготвя мерки за подпомагане на компаниите и за поддържане на доставките на основни стоки. Сред обсъжданите инструменти е преференциално финансиране за бизнеса с оборотен капитал до 1 млрд. украински гривни за компания или група компании.

На фона на наближаващата зима Киев е изправен и пред допълнителен натиск върху енергийната и цифровата инфраструктура. Последните руски атаки засегнаха енергийни обекти, телекомуникации и центрове за данни, което създава нови рискове за нормалната работа на бизнеса и публичните услуги.