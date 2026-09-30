Нетаняху: Eдиният пилот на отклонения полет на „Флайдубай“ намушкал другия и изглежда се опитал да разбие самолета

Полет на Flydubai от Дубай за Тел Авив беше отклонен към Саудитска Арабия, след като между двамата пилоти е възникнал сериозен инцидент в пилотската кабина. Самолетът е подал няколко сигнала за извънредна ситуация и в крайна сметка е кацнал безопасно в Табук. Всички пътници и членове на екипажа са в безопасност, предава БТА.

Според израелския премиер Бенямин Нетаняху единият пилот е нападнал и намушкал другия, след което вероятно е направил опит да поеме контрола над самолета и да го разбие. Нападателят е задържан от саудитските власти и е разпитван.

Нетаняху заяви, че е разговарял с пътник от борда, според когото друг член на екипажа е успял да стабилизира самолета. И двамата пилоти са получили медицинска помощ след кацането.

Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като предполагаем опит за „джихадистка терористична атака“ и заяви, че нападателят вероятно е възнамерявал да разбие самолета и да убие намиращите се на борда.

Тези оценки засега идват от израелските власти. Flydubai заяви, че причините и мотивите за инцидента все още не са установени и се изясняват в рамките на официално разследване. Авиокомпанията потвърди единствено, че е възникнал инцидент по време на полета и че всички пътници и екипажът са в безопасност.

Самолетът е изпълнявал полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив. След подаването на сигналите за извънредна ситуация екипажът е променил курса и е насочил машината към Саудитска Арабия. Случаят се разследва, като мотивите за действията на нападналия пилот все още не са официално установени.