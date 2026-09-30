Нетаняху: Eдиният пилот на отклонения полет на „Флайдубай“ намушкал другия и изглежда се опитал да разбие самолета

Полет на Flydubai от Дубай за Тел Авив беше отклонен към Саудитска Арабия, след като между двамата пилоти е възникнал сериозен инцидент в пилотската кабина. Самолетът е подал няколко сигнала за извънредна ситуация и в крайна сметка е кацнал безопасно в Табук. Всички пътници и членове на екипажа са в безопасност, предава БТА.
Според израелския премиер Бенямин Нетаняху единият пилот е нападнал и намушкал другия, след което вероятно е направил опит да поеме контрола над самолета и да го разбие. Нападателят е задържан от саудитските власти и е разпитван.
Нетаняху заяви, че е разговарял с пътник от борда, според когото друг член на екипажа е успял да стабилизира самолета. И двамата пилоти са получили медицинска помощ след кацането.
Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като предполагаем опит за „джихадистка терористична атака“ и заяви, че нападателят вероятно е възнамерявал да разбие самолета и да убие намиращите се на борда.
Тези оценки засега идват от израелските власти. Flydubai заяви, че причините и мотивите за инцидента все още не са установени и се изясняват в рамките на официално разследване. Авиокомпанията потвърди единствено, че е възникнал инцидент по време на полета и че всички пътници и екипажът са в безопасност.
Самолетът е изпълнявал полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив. След подаването на сигналите за извънредна ситуация екипажът е променил курса и е насочил машината към Саудитска Арабия. Случаят се разследва, като мотивите за действията на нападналия пилот все още не са официално установени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #17
17:10 30.09.2026
2 Кучето на Мими 🐕
🦧🕌🕌🕌🦧
Коментиран от #4, #6, #20
17:10 30.09.2026
3 Не крийте
17:12 30.09.2026
4 Не бе
До коментар #2 от "Кучето на Мими 🐕":объркал си се. Обратното е!
17:12 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
До коментар #2 от "Кучето на Мими 🐕":Евреите са араби, а палестинците семити - езикови групи и по Африка.
17:14 30.09.2026
7 Добре
17:14 30.09.2026
8 За стюардесите
Коментиран от #12
17:16 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
17:18 30.09.2026
11 А може
17:22 30.09.2026
12 Пише,
До коментар #8 от "За стюардесите":че ЧЛЕН на ЕКИПАЖА е стабилизирал самолета. Може и стюардеса да е била.
Коментиран от #16, #21
17:22 30.09.2026
13 Някой си
Коментиран от #14
17:23 30.09.2026
14 Поо
До коментар #13 от "Някой си":перваза!
17:25 30.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Компютри и компоти
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Двамата пилоти са от Оман и ОАЕ и вторият намушква своя колега и се опитва да разбие самолета. Като туристи на борда пътуват двама пилоти от Украйна и Русия, които поемат управлението и го приземяват в последния момент с малки щети по опашката. Спасяват всички пътници.
Коментиран от #22, #23
17:32 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Голия
17:40 30.09.2026
20 стефанов
До коментар #2 от "Кучето на Мими 🐕":Като не разбираш недей да коментираш ...
17:52 30.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Добавка
До коментар #17 от "Компютри и компоти":Вторият е от Оман, искал да разбива самолета, вероятно да се самоубива. Първият пилот от ОАЕ му попречил и бил намушкан. Руският и украински пилоти, не са се били, а са се консолидирали да приземят самолета, били им отказали от летища приземяване заради опасност от терористичен акт, затова е приземен на второстепенно летище. Няма нищо общо с израелците в самолета и антисемитизма.
18:00 30.09.2026
23 Добавка
До коментар #17 от "Компютри и компоти":Виж 22
Коментиран от #25
18:01 30.09.2026
24 Истината:
Пилотите - руснак, командир и украинец вторият пилот, са се сбили,
вследствие на което, вторият пилот е намушкал командира,
след това Украинеца, вторият пилот е насочил самолета рязко към земята!
18:03 30.09.2026
25 компютри и компоти
До коментар #23 от "Добавка":Ти какво всъщност казваш, че е компоти и компютри?
18:08 30.09.2026