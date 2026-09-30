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Нетаняху: Eдиният пилот на отклонения полет на „Флайдубай“ намушкал другия и изглежда се опитал да разбие самолета

Нетаняху: Eдиният пилот на отклонения полет на „Флайдубай“ намушкал другия и изглежда се опитал да разбие самолета

30 Септември, 2026 17:06 1 957 25

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • отклонен полет-
  • флайдубай-
  • самолет-
  • полет

Самолетът е подал сигнали за извънредна ситуация и е кацнал аварийно в Саудитска Арабия, а израелските власти проверяват версия за опит за терористична атака

Нетаняху: Eдиният пилот на отклонения полет на „Флайдубай“ намушкал другия и изглежда се опитал да разбие самолета - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полет на Flydubai от Дубай за Тел Авив беше отклонен към Саудитска Арабия, след като между двамата пилоти е възникнал сериозен инцидент в пилотската кабина. Самолетът е подал няколко сигнала за извънредна ситуация и в крайна сметка е кацнал безопасно в Табук. Всички пътници и членове на екипажа са в безопасност, предава БТА.

Според израелския премиер Бенямин Нетаняху единият пилот е нападнал и намушкал другия, след което вероятно е направил опит да поеме контрола над самолета и да го разбие. Нападателят е задържан от саудитските власти и е разпитван.

Нетаняху заяви, че е разговарял с пътник от борда, според когото друг член на екипажа е успял да стабилизира самолета. И двамата пилоти са получили медицинска помощ след кацането.

Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като предполагаем опит за „джихадистка терористична атака“ и заяви, че нападателят вероятно е възнамерявал да разбие самолета и да убие намиращите се на борда.

Тези оценки засега идват от израелските власти. Flydubai заяви, че причините и мотивите за инцидента все още не са установени и се изясняват в рамките на официално разследване. Авиокомпанията потвърди единствено, че е възникнал инцидент по време на полета и че всички пътници и екипажът са в безопасност.

Самолетът е изпълнявал полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив. След подаването на сигналите за извънредна ситуация екипажът е променил курса и е насочил машината към Саудитска Арабия. Случаят се разследва, като мотивите за действията на нападналия пилот все още не са официално установени.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    26 3 Отговор
    Това беше най-разумната версия, ама трябваше пак да ни баламосвате докрай. Чак украинец и руснак намесихте и кво ли не.

    Коментиран от #17

    17:10 30.09.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    23 4 Отговор
    Странно,а аз вервах,че арабите обичат евреите.
    🦧🕌🕌🕌🦧

    Коментиран от #4, #6, #20

    17:10 30.09.2026

  • 3 Не крийте

    5 30 Отговор
    руснака джихадист!

    17:12 30.09.2026

  • 4 Не бе

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кучето на Мими 🐕":

    объркал си се. Обратното е!

    17:12 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кучето на Мими 🐕":

    Евреите са араби, а палестинците семити - езикови групи и по Африка.

    17:14 30.09.2026

  • 7 Добре

    6 1 Отговор
    че Уесли Снайпс е бил сред пътниците!

    17:14 30.09.2026

  • 8 За стюардесите

    9 2 Отговор
    нищо не пишат ,никъде!

    Коментиран от #12

    17:16 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    15 0 Отговор
    Този хаймана пилота явно е слушал онази песен - Бум Бум, Тел авив, и понякое време и той е запял - Алах акбар...

    17:18 30.09.2026

  • 11 А може

    6 2 Отговор
    другия да е намушкал единия!?

    17:22 30.09.2026

  • 12 Пише,

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "За стюардесите":

    че ЧЛЕН на ЕКИПАЖА е стабилизирал самолета. Може и стюардеса да е била.

    Коментиран от #16, #21

    17:22 30.09.2026

  • 13 Някой си

    10 1 Отговор
    Полет на Flydubai от Дубай за Тел Авив беше отклонен към Саудитска Арабия !? Ами от къде да мине бе ?

    Коментиран от #14

    17:23 30.09.2026

  • 14 Поо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой си":

    перваза!

    17:25 30.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Компютри и компоти

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Двамата пилоти са от Оман и ОАЕ и вторият намушква своя колега и се опитва да разбие самолета. Като туристи на борда пътуват двама пилоти от Украйна и Русия, които поемат управлението и го приземяват в последния момент с малки щети по опашката. Спасяват всички пътници.

    Коментиран от #22, #23

    17:32 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Голия

    2 11 Отговор
    мръсен палестинец

    17:40 30.09.2026

  • 20 стефанов

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кучето на Мими 🐕":

    Като не разбираш недей да коментираш ...

    17:52 30.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Добавка

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Компютри и компоти":

    Вторият е от Оман, искал да разбива самолета, вероятно да се самоубива. Първият пилот от ОАЕ му попречил и бил намушкан. Руският и украински пилоти, не са се били, а са се консолидирали да приземят самолета, били им отказали от летища приземяване заради опасност от терористичен акт, затова е приземен на второстепенно летище. Няма нищо общо с израелците в самолета и антисемитизма.

    18:00 30.09.2026

  • 23 Добавка

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Компютри и компоти":

    Виж 22

    Коментиран от #25

    18:01 30.09.2026

  • 24 Истината:

    3 6 Отговор
    Бой между пилоти приземи самолет!
    Пилотите - руснак, командир и украинец вторият пилот, са се сбили,
    вследствие на което, вторият пилот е намушкал командира,
    след това Украинеца, вторият пилот е насочил самолета рязко към земята!

    18:03 30.09.2026

  • 25 компютри и компоти

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Добавка":

    Ти какво всъщност казваш, че е компоти и компютри?

    18:08 30.09.2026