МААЕ преговаря за локално спиране на огъня за ремонт на ЗАЕЦ

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) води преговори с Русия и Украйна за локални прекратявания на огъня, необходими за ремонт на повредените електропроводи към Запорожката атомна електроцентрала. Това е заявил генералният директор на агенцията Рафаел Гроси в интервю за РИА Новости.

По думите му договореностите са нужни, за да се гарантира безопасното извършване на ремонтните работи по линиите, които осигуряват външното електрозахранване на централата.

„Тези договорености са необходими за безопасното извършване на ремонтните работи по линиите, осигуряващи външното електрозахранване на станцията“, заяви Рафаел Гроси.

Външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ остава нестабилно. Докато проблемът не бъде отстранен, МААЕ подпомага работата на резервните системи и съдействa за доставките на гориво за аварийните генератори. Те могат да бъдат необходими при ново прекъсване на връзката на централата с електроенергийната мрежа.

Според Гроси необходимостта от тези мерки е свързана с продължаващите бойни действия в района на централата. Повредите по електропроводите водят до прекъсвания на външното електрозахранване и усложняват поддържането на резервните системи.

Шестте реактора са в студен престой

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и разполага с шест енергоблока. Тя не произвежда електроенергия от 11 септември 2022 г.

И шестте реактора са в режим на студен престой. Това означава, че са спрени при ниско налягане и ниска температура на охлаждащата вода. Поддръжката на съоръженията се извършва по установените регламенти и при строг контрол на нормите за радиационна безопасност.

Източници: Газета.пресс, РИА Новости