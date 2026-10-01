Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
МААЕ преговаря за локално спиране на огъня за ремонт на ЗАЕЦ
  Тема: Украйна

МААЕ преговаря за локално спиране на огъня за ремонт на ЗАЕЦ

1 Октомври, 2026 05:35 449 1

  • маае-
  • запорожка аец-
  • рафаел гроси-
  • русия-
  • украйна

Рафаел Гроси заяви, че договореностите с Русия и Украйна са нужни за безопасен ремонт на повредените електропроводи към централата.

МААЕ преговаря за локално спиране на огъня за ремонт на ЗАЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) води преговори с Русия и Украйна за локални прекратявания на огъня, необходими за ремонт на повредените електропроводи към Запорожката атомна електроцентрала. Това е заявил генералният директор на агенцията Рафаел Гроси в интервю за РИА Новости.

По думите му договореностите са нужни, за да се гарантира безопасното извършване на ремонтните работи по линиите, които осигуряват външното електрозахранване на централата.

„Тези договорености са необходими за безопасното извършване на ремонтните работи по линиите, осигуряващи външното електрозахранване на станцията“, заяви Рафаел Гроси.

Външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ остава нестабилно. Докато проблемът не бъде отстранен, МААЕ подпомага работата на резервните системи и съдействa за доставките на гориво за аварийните генератори. Те могат да бъдат необходими при ново прекъсване на връзката на централата с електроенергийната мрежа.

Според Гроси необходимостта от тези мерки е свързана с продължаващите бойни действия в района на централата. Повредите по електропроводите водят до прекъсвания на външното електрозахранване и усложняват поддържането на резервните системи.

Шестте реактора са в студен престой

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и разполага с шест енергоблока. Тя не произвежда електроенергия от 11 септември 2022 г.

И шестте реактора са в режим на студен престой. Това означава, че са спрени при ниско налягане и ниска температура на охлаждащата вода. Поддръжката на съоръженията се извършва по установените регламенти и при строг контрол на нормите за радиационна безопасност.

Източници: Газета.пресс, РИА Новости


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледащ

    0 0 Отговор
    Няма нужда от ремонт нали са изключени след като всичко приключи победителя ще я оправи сега знаем че Европа има проблем със скъпия ток но това няма значение

    06:42 01.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания