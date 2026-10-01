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Сирените като тест за паметта на градовете

Сирените като тест за паметта на градовете

1 Октомври, 2026 14:55 432 8

  • сиренна система-
  • мвр-
  • bg-alert-
  • сигнали за тревога-
  • защита при бедствия

Сигналът за тревога не е просто звук, а първата част от инструкцията. Важно е да се знае къде се чува, как се различава и какво следва след него.

Сирените като тест за паметта на градовете - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вой на сирена над града трае само няколко минути, но в него е събрана цяла система от решения. Той трябва да бъде разпознат, правилно разтълкуван и последван от действие. Затова тестът на сирените не е само техническа проверка. Той е проверка дали градовете помнят как се реагира, когато обичайният ритъм бъде прекъснат.

Сирените бяха задействани в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и Стара Загора. Обхванати бяха още общини от областите Видин, Перник и Ямбол, населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“ и локални системи, интегрирани към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Сигналите бяха съпътствани от гласова информация.

МВР определи тренировката като проверка на техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на сигналите. Паралелно ведомството обяви и тест на BG-ALERT – системата, която изпраща предупреждения до мобилни устройства в засегнат район.

Не всеки вой означава едно и също

Националният сигнал за тревога е непрекъснат триминутен вой с резки промени на честотата между 700 и 1000 херца през осем секунди. Националният сигнал за край на тревогата е по-нисък и равен звук с продължителност две минути и честота 450 херца.

Отделно съществуват сигналите „Въздушна опасност“ и „Отбой от въздушна опасност“. Първият продължава три минути и се отличава с плавно изменение на звука през 15 секунди, в диапазона от 100 до 450 херца. Вторият е двуминутен непрекъснат звук с честота 450 херца. Сигналът за въздушна опасност се излъчва на територията на цялата страна при необходимост, както и ежегодно на 2 юни по време на сирените в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България.

Какво се прави при реална опасност

При истински сигнал сирената сама по себе си не дава всички подробности. Тя казва, че трябва да бъде потърсена допълнителна информация. МВР препоръчва гражданите да следят съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и мобилните предупреждения, а след това да изпълняват конкретните указания на органите на властта и спасителните екипи.

Това е важно, защото едно и също предупреждение може да бъде свързано с различни действия според опасността. При промишлена авария указанията може да са за затваряне и уплътняване на прозорци, врати и отдушници. При радиационна авария се следват специални инструкции за укриване, ограничаване на достъпа на външен въздух, евакуация или приемане на защитни мерки. Няма универсална реакция, която да замени официалното съобщение.

При тест гражданите не трябва да предприемат евакуация или да се укриват. При реална опасност обаче най-рисковата реакция е да се действа по слухове – да се тръгне хаотично с автомобил, да се разпространява непотвърдена информация или да се пренебрегне гласовото съобщение след сирената.

Паметта започва от разпознаването

Националната система се проверява два пъти годишно – в първия работен ден на април и октомври. Причината не е само да се установи дали устройствата работят. Нужно е хората да свикнат с разликата между тревога и край на тревогата, да знаят откъде ще получат указания и да разбират, че обхватът не е еднакъв за всички населени места.

Сирената е най-старият елемент от тази памет, но не е единственият. Радиото, телевизията, местните системи и BG-ALERT превръщат звука в съобщение. А смисълът на всяка проверка е прост: когато сигналът вече не е учебен, човек да не губи време да пита какво означава.

Източници: БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма полза

    6 0 Отговор
    от това, че ще ме предупредят, че обявяват тревога, при положение, че не зная къде мога да се скрия по най-бързия начин от например въздушни атаки. При лошия социализъм във всеки квартал или жилищна сграда имаше укрития или бомбоубежища. Днес никой не знае какво да прави в случай на военни действия. Тези сирени са просто една формалност, от която няма никаква полза, освен че е дразнещо. Ако някой от политиците ни наистина иска да съхрани живота на населението, то отдавна щеше да е предприел действия по възстановяване на укритията и поддържането им в използваем вид. Бог да ни пази!

    Коментиран от #2, #3, #6

    15:10 01.10.2026

  • 2 ползата е

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "няма полза":

    за калинките които гепаха милиони ужким да я изграждат таз система и после ужким да я поддържат!

    15:23 01.10.2026

  • 3 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "няма полза":

    Кой е казал, че ще те води БГ Алерта на сигурно място?

    15:23 01.10.2026

  • 4 добре че са мисирките

    1 0 Отговор
    та да разбере народа че се задействала тази "система"..

    15:26 01.10.2026

  • 5 Алекс

    3 0 Отговор
    Ако някой от управниците мисли за народа ,да раздаде малко собсидираме на бедните хора безвъзвратно за да могат да си купят провизий за кухнята за да не умрат от глад!!!
    После ни плашете с война колкото си искате !!!

    15:30 01.10.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "няма полза":

    НАЧАЛНИК
    АМИ СЛЕЗТЕ В НЯКОЕ МАЗЕ НА
    ПАНЕЛЕН БЛОК И ВЖ.В КАКВО
    СЕ СЪСТОИ Т.НАР.УБЕЖИЩЕ...
    МЕТАЛНА ВРАТА С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ И РЕЗЕ ОТ ВЪТР.СТРАНА😀
    НЯМА ВЕНТИЛАЦИЯ НЯМА ВОДА...НИЩО
    САМО МЕТРОТО Е СИ

    15:32 01.10.2026

  • 7 нннн

    1 0 Отговор
    Какво значи думата ,,алерт"? За. Bg е ясно, че това е България. Можеха все пак Бг да го изпишат. Но звучната българска дума ,,алерт" остана загадка за мен.

    15:40 01.10.2026

  • 8 Роза

    0 0 Отговор
    Някога имаше предмет "Гражданска отбрана" за ученици и студенти.Сега има само едни сирени два пъти годишно,които напомнят на гражданите,че са евентуални жертвички и оцеляването е въпрос на късмет!

    15:45 01.10.2026

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