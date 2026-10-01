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Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: В България всеки проблем се обсъжда, докато бъде замъглен от следващия (ВИДЕО)

Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: В България всеки проблем се обсъжда, докато бъде замъглен от следващия (ВИДЕО)

1 Октомври, 2026 14:57 594 11

  • николай-
  • радулов-
  • илиян филипов-
  • иван петлешков-
  • европол

Чрез глобите влизат доста средства за МВР, които вътрешният министър често харчи не точно за пътна безопасност, казва гостът

Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: В България всеки проблем се обсъжда, докато бъде замъглен от следващия (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В България всеки проблем, който започва, се обсъжда публично, докато бъде замъглен от следващия. Обсъждат се мантинелите, обсъждат се пътищата. Имаме голямо увеличаване на катастрофите с жертви на пътя и в същото време имаме голямо увеличение на събраните глоби от МВР. Чрез глобите влизат доста средства за МВР, които вътрешният министър често харчи не точно за пътна безопасност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност и преподавател в НБУ.

„Темата за връзките между убития Илиян Филипов и Иван Петлешков и в парламента се коментира, но аз ще ви кажа един факт от доклад на Европейската комисия за сигурност и Европол, в който се разказва за мафиотски организации в рамките на Европейския съюз. В него се подчертава, че в България има две основни мафиотски структури: едната е Черноморската, касаеща пристанищата, явно като вход и изход на наркотици, цигари, а другата е пловдивско-пазарджишката. В този доклад пише за тази в Пловдив и в два-три реда се казва, че тази група работи спокойно и необезпокоявана, защото е свързана с определени полицейски служители на определени постове. И това вече води до много неща“, добави гостът.

„Спомняме си за прословутия случай „прибирайте се“, който беше в Пловдив. Там ставаше дума за цигари. Илиян Филипов е ръководител на една огромна транспортна фирма, на която през миналата година бяха заловени два камиона с 200 килограма кокаин във Франция. Това изглеждаше доста фрапантно, но ако си спомняте, първо беше заловен в бургаското пристанище един кораб с 130 килограма, мисля, кокаин, а близо до Ирландия бяха заловени два кораба на същия корабовладелец с 300 килограма кокаин. Говори се, че големите транспортни фирми, с или без знанието на ръководството, се явяват транспортна линия за такива стоки. Говорим за всичко, което докарва големи печалби. Заловен е кокаин или цигари, но няма никаква гаранция, че не минава и оръжие. Контрабандата на оръжие последните години, в аспекта на военните действия, които се водят, е много засилена“, каза още проф. Радулов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    4 2 Отговор
    Защо нито един професор не каза , до кога чужди компании ще пълнят минералната вода на България в шишета и продават на народа..?

    Коментиран от #5, #8

    15:06 01.10.2026

  • 4 !!!?

    5 1 Отговор
    В България има две основни мафиотски структури - едната Варненската на КГБ и другата Пловдивската на ДПС...,а Гълъбарника на Мистър Кеш е посредника на червената русофилска Мафия !

    15:08 01.10.2026

  • 5 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Питай Мистър Кеш, а не професора...!
    Да си чул професора да е подписал договора "Боташ"...!!!?

    15:11 01.10.2026

  • 6 така е

    1 0 Отговор
    щот само крадете на хората парите в парламента!

    15:17 01.10.2026

  • 7 Не е ли истина

    0 0 Отговор
    Българска работа“ (конгрес, културно тържество, състояние, обществено предприятие и пр.), това е работа необмислена или недомислена, зле започната, без ръководство или нескопосно ръководена, която сякаш по задължение свършва със скандал, за да послужи само за позорна регистрация на печалните си герои.

    15:36 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ХРИСТОФОРОС

    2 0 Отговор
    АМАНАНТИДИС ТАКИ.АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ,, НОТАРИУСА..ПЕПИ ЕВРОТО..ПАШАТА ..БОКО..ШИШИ..ТИМ. ДЪНКАТА СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА...ОЩЕ И ОШЕ И ОЩЕ КОЦИ И Т.Н ...МАФИЯ ТУК Е КОЛУМБИЯ НА ЕС...

    15:39 01.10.2026

  • 10 Смехоран

    0 0 Отговор
    Професоре,къде не е така?Може би само в племената в джунглата,но и това не е сигурно.

    15:50 01.10.2026

  • 11 Историята помни

    0 0 Отговор
    Нека в такъв случай да припомним, че мафиЙотова е помилвала 5 разпространители на дрога, един от които е бил наркобарон с международна слава.

    15:53 01.10.2026

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