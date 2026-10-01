Иран може да е свързан с опита за разбиване на самолет „ФлайДубай“, заяви Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да е свързан с нападението на втория пилот на самолет на Flydubai, който според израелските власти е направил опит да разбие машината по време на полет към Израел. Американският президент обаче не представи доказателства за подобна връзка, а разследването продължава, предава БТА.

Инцидентът е станал на борда на полет FZ1073 от Дубай за Тел Авив. Оманският втори пилот е нападнал капитана, след което самолетът е започнал рязко снижение. Пътници и членове на екипажа са успели да овладеят ситуацията, а машината е извършила аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия.

Попитан дали е получил информация за възможна връзка между нападателя и Техеран, Тръмп заяви, че американските власти работят по въпроса. „Бих казал, че според това, което чувам, отговорът е да“, каза президентът, като подчерта, че проверката все още продължава.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже дали Иран има отношение към случая. Той посочи, че властите първо трябва да установят мотивите на нападателя и дали е действал сам или е имал съучастници.

ОАЕ също започна разследване, което трябва да установи обстоятелствата около инцидента, мотивите на втория пилот и дали е имало предварително планиране или външно ръководство. Израелски представители съобщиха, че техните служби също участват в проверката.

На въпрос как ще реагират САЩ, ако бъде доказано участие на Иран, Тръмп заяви, че Техеран ще бъде „ударен много тежко“.

Засега обаче няма публично представени доказателства, които да потвърждават иранска връзка. Основният мотив за нападението и евентуалните му организатори остават предмет на международно разследване.