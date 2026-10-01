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Иран може да е свързан с опита за разбиване на самолет „ФлайДубай“, заяви Тръмп

Иран може да е свързан с опита за разбиване на самолет „ФлайДубай“, заяви Тръмп

1 Октомври, 2026 22:56 704 15

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  • тръмп

Американският президент заяви, че Техеран може да е свързан с нападението над пилота, но разследването все още не е установило мотивите на извършителя

Иран може да е свързан с опита за разбиване на самолет „ФлайДубай“, заяви Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да е свързан с нападението на втория пилот на самолет на Flydubai, който според израелските власти е направил опит да разбие машината по време на полет към Израел. Американският президент обаче не представи доказателства за подобна връзка, а разследването продължава, предава БТА.

Инцидентът е станал на борда на полет FZ1073 от Дубай за Тел Авив. Оманският втори пилот е нападнал капитана, след което самолетът е започнал рязко снижение. Пътници и членове на екипажа са успели да овладеят ситуацията, а машината е извършила аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия.

Попитан дали е получил информация за възможна връзка между нападателя и Техеран, Тръмп заяви, че американските власти работят по въпроса. „Бих казал, че според това, което чувам, отговорът е да“, каза президентът, като подчерта, че проверката все още продължава.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже дали Иран има отношение към случая. Той посочи, че властите първо трябва да установят мотивите на нападателя и дали е действал сам или е имал съучастници.

ОАЕ също започна разследване, което трябва да установи обстоятелствата около инцидента, мотивите на втория пилот и дали е имало предварително планиране или външно ръководство. Израелски представители съобщиха, че техните служби също участват в проверката.

На въпрос как ще реагират САЩ, ако бъде доказано участие на Иран, Тръмп заяви, че Техеран ще бъде „ударен много тежко“.

Засега обаче няма публично представени доказателства, които да потвърждават иранска връзка. Основният мотив за нападението и евентуалните му организатори остават предмет на международно разследване.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гяуров не пита

    10 0 Отговор
    Защо да поддържаме добри отношения с терористичния режим в СОК, който избива невинни иранци?

    22:58 01.10.2026

  • 2 Иван Иванов

    6 1 Отговор
    9/11 отново

    22:59 01.10.2026

  • 3 нннн

    16 0 Отговор
    И Вашингтон може да е свързан.

    23:00 01.10.2026

  • 4 Тръмп

    15 0 Отговор
    Нетаняху ми докладва, че това е така!
    Аз нищо не му разбрах, ама е така!
    Човеко с компроматите е казАл...

    23:00 01.10.2026

  • 5 Всичко може

    17 0 Отговор
    И Натаняху може също да е свързан с опита за разбиване на самолет „ФлайДубай“,

    23:00 01.10.2026

  • 6 Всичко може

    12 0 Отговор
    На въпрос как ще реагират САЩ, ако бъде доказано и участие на Натаняху и Мосад , Тръмп заяви, че ще ги „удари много тежко“.

    23:04 01.10.2026

  • 7 Българин

    9 0 Отговор
    И ние м/ра/зим исрсиль

    23:04 01.10.2026

  • 8 Сандо

    10 0 Отговор
    Ами то на всички вече е ясно,че ако не е Иран,то ще е Путин /Русия рядко се употребява/,в краен случай ще е 140 - килограмовия Ким със собственото си тяло.Други варианти като нещо фалшиво,като набеждаване или просто човешка грешка са изключени.

    23:06 01.10.2026

  • 9 Абе кой

    5 2 Отговор
    е приземил тоя самолет ? Стюардесата ли?

    23:08 01.10.2026

  • 10 14/88

    12 0 Отговор
    зелето че каже путин

    23:09 01.10.2026

  • 11 14/88

    7 0 Отговор
    важното е че ЦРУ няма нищо общо

    23:09 01.10.2026

  • 12 Самолета е бил пълен

    10 0 Отговор
    с пияни израелски терористи и са нападнали пилота когато е казал че ще ги свали в Йордания

    23:10 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 сащисан кравар

    3 0 Отговор
    Бай Дончо д0лно лъже и спекулира, както обикновено!

    23:36 01.10.2026

  • 15 Трън

    1 0 Отговор
    Агент Моше пак полуде! 🤑🤑🤭

    00:18 02.10.2026