Германия ще изтегли военнослужещите си от иракския град Ербил

Германия ще изтегли до края на септември военнослужещите си от северния иракски град Ербил и ще закрие полевия лагер там, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според списание "Шпигел" в обекта, намиращ се в близост до летището в Ербил, в момента са разположени около 30 германски военнослужещи.

Берлин намали значително военното си присъствие в Близкия изток заради повишените рискове за сигурността, свързани с войната с Иран.

Говорител на германското Министерство на отбраната потвърди, че Германия планира поетапно да намали военното си присъствие в Ербил, без да посочва конкретни срокове или численост.

"Искам да подчертая, че просто намаляваме присъствието си. Жизненоважните дейности по подкрепа, включително тези за кюрдските сили Пешмерга, ще продължат. За тази цел в германското посолство ще остане екип от военни съветници", заяви говорителят.

Германски военни са разположени в Ербил от години като част от международната коалиция срещу терористичната групировка "Ислямска държава". Те осигуряват обучение, консултации и подкрепа на кюрдските сили за сигурност в автономния регион Иракски Кюрдистан.

На въпрос дали решението е свързано с плановете на САЩ за намаляване на военното си присъствие в района, говорителят заяви, че то е взето в координация с всички партньори. "Нито един партньор не е бил решаващ в този случай. Решението е резултат от координация между всички участници", добави той.