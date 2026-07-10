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Германия ще изтегли военнослужещите си от иракския град Ербил

Германия ще изтегли военнослужещите си от иракския град Ербил

10 Юли, 2026 17:18 696 13

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Берлин намали значително военното си присъствие в Близкия изток заради повишените рискове за сигурността, свързани с войната с Иран

Германия ще изтегли военнослужещите си от иракския град Ербил - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия ще изтегли до края на септември военнослужещите си от северния иракски град Ербил и ще закрие полевия лагер там, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според списание "Шпигел" в обекта, намиращ се в близост до летището в Ербил, в момента са разположени около 30 германски военнослужещи.

Берлин намали значително военното си присъствие в Близкия изток заради повишените рискове за сигурността, свързани с войната с Иран.

Говорител на германското Министерство на отбраната потвърди, че Германия планира поетапно да намали военното си присъствие в Ербил, без да посочва конкретни срокове или численост.

"Искам да подчертая, че просто намаляваме присъствието си. Жизненоважните дейности по подкрепа, включително тези за кюрдските сили Пешмерга, ще продължат. За тази цел в германското посолство ще остане екип от военни съветници", заяви говорителят.

Германски военни са разположени в Ербил от години като част от международната коалиция срещу терористичната групировка "Ислямска държава". Те осигуряват обучение, консултации и подкрепа на кюрдските сили за сигурност в автономния регион Иракски Кюрдистан.

На въпрос дали решението е свързано с плановете на САЩ за намаляване на военното си присъствие в района, говорителят заяви, че то е взето в координация с всички партньори. "Нито един партньор не е бил решаващ в този случай. Решението е резултат от координация между всички участници", добави той.


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    9 0 Отговор
    Козметиците на швабен жинжър са се изнесли и те след тях.

    17:20 10.07.2026

  • 2 Иран ви

    10 0 Отговор
    показа от къде изгрява слънцето. Хвала!

    Коментиран от #3

    17:20 10.07.2026

  • 3 Мдаа

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иран ви":

    И от там ще се изтеглят западналите, както от Ирак

    17:21 10.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    В прав текст " И от Ирак ги изритаха"❗

    17:25 10.07.2026

  • 5 хехе

    2 1 Отговор
    Изтеглят ги за да ги пратят като лани в Гренландия да разузнават.

    17:25 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    3 1 Отговор
    майкa си търсят хитлeристите там

    17:57 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гробар

    2 0 Отговор
    Нормално. Трябва пушено месо за операция Барбароса 2.

    18:10 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    2 1 Отговор
    видиш ли нaцист германец самоТРЕПAНЕ

    18:13 10.07.2026

  • 13 Слава

    1 2 Отговор
    Слава на великата германска армия!

    18:23 10.07.2026

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