Германия ще изтегли военнослужещите си от иракския град Ербил

Германия ще изтегли до края на септември военнослужещите си от северния иракски град Ербил и ще закрие полевия лагер там, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Според списание "Шпигел" в обекта, намиращ се в близост до летището в Ербил, в момента са разположени около 30 германски военнослужещи.
Берлин намали значително военното си присъствие в Близкия изток заради повишените рискове за сигурността, свързани с войната с Иран.
Говорител на германското Министерство на отбраната потвърди, че Германия планира поетапно да намали военното си присъствие в Ербил, без да посочва конкретни срокове или численост.
"Искам да подчертая, че просто намаляваме присъствието си. Жизненоважните дейности по подкрепа, включително тези за кюрдските сили Пешмерга, ще продължат. За тази цел в германското посолство ще остане екип от военни съветници", заяви говорителят.
Германски военни са разположени в Ербил от години като част от международната коалиция срещу терористичната групировка "Ислямска държава". Те осигуряват обучение, консултации и подкрепа на кюрдските сили за сигурност в автономния регион Иракски Кюрдистан.
На въпрос дали решението е свързано с плановете на САЩ за намаляване на военното си присъствие в района, говорителят заяви, че то е взето в координация с всички партньори. "Нито един партньор не е бил решаващ в този случай. Решението е резултат от координация между всички участници", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
17:20 10.07.2026
2 Иран ви
Коментиран от #3
17:20 10.07.2026
3 Мдаа
До коментар #2 от "Иран ви":И от там ще се изтеглят западналите, както от Ирак
17:21 10.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:25 10.07.2026
5 хехе
17:25 10.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
17:57 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гробар
18:10 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
18:13 10.07.2026
13 Слава
18:23 10.07.2026