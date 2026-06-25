Германия: много младежи проявяват интерес към военна служба

От началото на тази година Бундесверът изпраща писма до младежи, които скоро ще навършат 18 години, в които ги пита дали са готови за евентуална военна служба. До средата на юни са изпратени около 298 200 писма, от които малко над половината – до момчета, които скоро ще навършат пълнолетие. От тях около 96 процента са попълнили задължителния въпросник в срок.
Малко над 20 процента от участниците в анкетата са заявили интерес към служба във въоръжените сили на Германия. Дотук са проведени 1 500 медицински прегледа, а 530 души са определени като годни за военна служба и междувременно са планирани окончателно за служба през 2026 г., съобщиха от Министерството на отбраната.
Значителен ръст на кандидатурите
Целта на новата военна служба е да привлече повече кадри за Бундесвера. Сред нововъведенията са и нови модели на служба, както и по-високи заплати. Това изглежда дава резултати.
От стартирането на новата схема в средата на януари Бундесверът отчита значителен ръст на кандидатурите и новонаетите лица. През текущата година досега са постъпили около 38 500 кандидатури. Това представлява ръст от около 24 процента в сравнение със същия период на миналата година.
Броят на новите назначения пък е нараснал с 13 процента - до около 11 000, става ясно още от данните на военното министерство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #37, #40
12:37 25.06.2026
2 Исторически парк
12:37 25.06.2026
3 Гост
Коментиран от #42, #50
12:40 25.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Германия е единственната страна в света
Смазала цяла европа и русия за 3 месеца
Поклон пред великата нация
Коментиран от #18, #29, #31
12:41 25.06.2026
6 Цвете
12:42 25.06.2026
7 Гълъб Донев
12:42 25.06.2026
8 Вярно е
12:42 25.06.2026
9 Цвете
12:43 25.06.2026
10 Мнение
12:43 25.06.2026
11 Ганьо
12:43 25.06.2026
12 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
12:47 25.06.2026
13 Затова им требваха талибаните в европа
12:48 25.06.2026
14 ООрана държава
12:48 25.06.2026
15 Чудесна новина
12:48 25.06.2026
16 За цяла Гермния 530 души
Коментиран от #19
12:49 25.06.2026
17 БЪЛГАРИЯ И ДОЙЧЛАНД
Работата ще ви направи.. СВОБОДНИ, Ко пейки де БИЛНИ
Коментиран от #28
12:49 25.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Географ
До коментар #16 от "За цяла Гермния 530 души":Това са само от европеидната раса.
12:50 25.06.2026
20 Гост
Коментиран от #23
12:51 25.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кольо
12:54 25.06.2026
23 Зае БИ тия хо но фантазии
До коментар #20 от "Гост":Де БИЛ! Глей монгольяк ислямисткия Ген ЩАБ дека избегаа като Шлю ХИ от лошиот готвач
Хехехехехехе
Цаливаш ли КУ РАна рамАзан и Апти Ауадинов, кат Ху йло?
Коментиран от #49
12:57 25.06.2026
24 Истината
Тотален запад!!
12:57 25.06.2026
25 Хахахахаха
12:58 25.06.2026
26 хахахахах
13:01 25.06.2026
27 СТИГА БЕ
13:01 25.06.2026
28 ти ще работиш свободно
До коментар #17 от "БЪЛГАРИЯ И ДОЙЧЛАНД":в Белене до края на живота си (който ще е кратък)
13:03 25.06.2026
29 Много велика, няма що
До коментар #5 от "Германия е единственната страна в света":Обикновените руски хора, работници и селяни отърсиха велика Германия като брашнян чувал.
Коментиран от #33, #34, #36, #47
13:03 25.06.2026
30 Аоо
13:03 25.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЛЪЖИ СЪС ВКИСНАТО ЗЕЛЕ
Коментиран от #35, #38
13:05 25.06.2026
33 Да се знае
До коментар #29 от "Много велика, няма що":аха, след като САЩ и Англия ги облякоха, нахраниха, въоръжиха и качиха на техни камиони/танкове.
13:08 25.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЛЪЖИ НА КРЕМЪЛСКАТА СЕКТА
До коментар #32 от "ЛЪЖИ СЪС ВКИСНАТО ЗЕЛЕ":КОЙ НОРМАЛЕН РУСНАК ИСКА ДА УМИРА НА ФРОНТА В УКРАЙНА ЗА ВПУТИН И ОЛИГАРСИТЕ МУ??????
13:10 25.06.2026
36 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #29 от "Много велика, няма що":В състава на армията на СССР 56% са украинци, 17,8% са беларуси, има още над 100 народа, а на тези които викаш руснаци - московските монголи, са били една незначителна част
13:11 25.06.2026
37 стоян
До коментар #1 от "честен ционист":До 1 ком - другар явно не си гледал в мюслюманската федерация допитвания дали искат да живеят в нея или искат на запад при тия мъже в Германия - оказа се че 70% от рузкините желаят в Германия или САЩ - важното да не са в русия
Коментиран от #45
13:13 25.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Логично
13:14 25.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Отреазвяващ
13:15 25.06.2026
42 Никви такиви
До коментар #3 от "Гост":България няма младежи и хора в активна възраст за убиване! Не забравяйте казаното от Цар Борис III: "По-добре черен хляб отколкото черни забрадки"!
13:19 25.06.2026
43 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #38 от "Без казармен пен Дел, да? )))":Лап Пай У Йотт бре ,горноджумайски хъесосс,кво ми пелтечиш мрршоо !
13:21 25.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пъстър свят
До коментар #37 от "стоян":Що ти питаш ли Десислава дали иска да я плюю .щятт малцинствени групи ?
13:22 25.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Интереса,клати феса!
13:27 25.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Госкието
До коментар #3 от "Гост":Може изпращането да започни със синовете и дъщерите на бизнесмините и бизнесдамите и децата на политиците от всички партии, заедно с армията от охранители от охр фирмите, подкрепени от джандармеристи.
13:30 25.06.2026
51 Славков
До коментар #47 от "копейко,":Много спам изръси бре педдикюр 💅 за някви си 12с.на пост ,ела го поллапуркай да те кича едни 20€врака и после да разпускаш .
13:31 25.06.2026
52 Георги
13:34 25.06.2026
53 Тома
13:40 25.06.2026
54 Мдаа
Мдаа...
13:46 25.06.2026
55 Да се знае!
13:59 25.06.2026
56 КАЖЕТЕ ИМ НА ГЕРМАНЧЕТАТА
14:06 25.06.2026
57 СКОРО И В ГЕРМАНИЯ БУСИФИКАЦИЯ
14:08 25.06.2026
58 Мбонго от Конго
14:10 25.06.2026
59 зиххайл - ааа
14:23 25.06.2026
60 млад еврас
14:26 25.06.2026