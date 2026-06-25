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Германия: много младежи проявяват интерес към военна служба

Германия: много младежи проявяват интерес към военна служба

25 Юни, 2026 12:36 1 034 60

  • бундесвер-
  • германия-
  • военна служба-
  • войници-
  • отбрана

Новата система за набиране на кандидати за военна служба явно работи

Германия: много младежи проявяват интерес към военна служба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

От началото на тази година Бундесверът изпраща писма до младежи, които скоро ще навършат 18 години, в които ги пита дали са готови за евентуална военна служба. До средата на юни са изпратени около 298 200 писма, от които малко над половината – до момчета, които скоро ще навършат пълнолетие. От тях около 96 процента са попълнили задължителния въпросник в срок.

Малко над 20 процента от участниците в анкетата са заявили интерес към служба във въоръжените сили на Германия. Дотук са проведени 1 500 медицински прегледа, а 530 души са определени като годни за военна служба и междувременно са планирани окончателно за служба през 2026 г., съобщиха от Министерството на отбраната.

Значителен ръст на кандидатурите

Целта на новата военна служба е да привлече повече кадри за Бундесвера. Сред нововъведенията са и нови модели на служба, както и по-високи заплати. Това изглежда дава резултати.

От стартирането на новата схема в средата на януари Бундесверът отчита значителен ръст на кандидатурите и новонаетите лица. През текущата година досега са постъпили около 38 500 кандидатури. Това представлява ръст от около 24 процента в сравнение със същия период на миналата година.

Броят на новите назначения пък е нараснал с 13 процента - до около 11 000, става ясно още от данните на военното министерство.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    31 13 Отговор
    45% от немските мъже си мечтаят да са домакини и тайно носят бельото на майките си. И това беше преди 15г.

    Коментиран от #37, #40

    12:37 25.06.2026

  • 2 Исторически парк

    29 7 Отговор
    Ми нормално гейовете обичат да се събират само китки на едно място

    12:37 25.06.2026

  • 3 Гост

    9 12 Отговор
    Радев да праща младите 18-30 в казармата.

    Коментиран от #42, #50

    12:40 25.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Германия е единственната страна в света

    12 41 Отговор
    Била се със целият свят едновременно и директно
    Смазала цяла европа и русия за 3 месеца
    Поклон пред великата нация

    Коментиран от #18, #29, #31

    12:41 25.06.2026

  • 6 Цвете

    24 4 Отговор
    НЯМА ТАКОВА НЕЩО. КОЙ Е НАПИСАЛ ТАЗИ ГЛУПОСТ? ТОВА ДА НЕ ВИЕ АФГАНИСТАН ИЛИ ПАКИСТАН??????

    12:42 25.06.2026

  • 7 Гълъб Донев

    19 1 Отговор
    Няма да плащат осигуровки.

    12:42 25.06.2026

  • 8 Вярно е

    24 2 Отговор
    Хасан, Мустафа и други с паравоенен и военен опит...

    12:42 25.06.2026

  • 9 Цвете

    14 4 Отговор
    НЯМА ТАКОВА НЕЩО. КОЙ Е НАПИСАЛ ТАЗИ ГЛУПОСТ? ТОВА ДА НЕ ВИЕ АФГАНИСТАН ИЛИ ПАКИСТАН??????

    12:43 25.06.2026

  • 10 Мнение

    24 2 Отговор
    И на Ганьо след като му окрадоха спестяванията много му се ходи на Източния фронт, че тука олигарсите се изнервиха, че Ганьо много дълго живее и трябва да му плащат пенсионни.

    12:43 25.06.2026

  • 11 Ганьо

    22 0 Отговор
    има само генерали , войска няма !

    12:43 25.06.2026

  • 12 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    3 20 Отговор
    Завинаги със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!

    12:47 25.06.2026

  • 13 Затова им требваха талибаните в европа

    20 0 Отговор
    За да ги пратят да мрът срещу путин някой ден

    12:48 25.06.2026

  • 14 ООрана държава

    25 1 Отговор
    Ония ден писахте че младежите искали да бягат да работят по сащ канада австралия...

    12:48 25.06.2026

  • 15 Чудесна новина

    4 14 Отговор
    Открива се възможност за реванш срещу монголоидната напаст.

    12:48 25.06.2026

  • 16 За цяла Гермния 530 души

    19 2 Отговор
    Обещаващо, много обещаващо.

    Коментиран от #19

    12:49 25.06.2026

  • 17 БЪЛГАРИЯ И ДОЙЧЛАНД

    3 16 Отговор
    ЮБЕР АЛЛЕС!!
    Работата ще ви направи.. СВОБОДНИ, Ко пейки де БИЛНИ

    Коментиран от #28

    12:49 25.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Географ

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "За цяла Гермния 530 души":

    Това са само от европеидната раса.

    12:50 25.06.2026

  • 20 Гост

    15 2 Отговор
    И след време в германската армия: Бригаден генерал ЮСЕИН, полковник О,БОНГО, майор Хикмет, капитан Махмуд,...редник.....НКВАМЕ! Освен католически капелани, протестантски пастори ще има и ходжи и лами и т.н. Въобще това ще е лицето не само на нова Германия, но и на нова Европа.

    Коментиран от #23

    12:51 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кольо

    10 2 Отговор
    Пращайте мераклиите в Украйна, там търсят такива.

    12:54 25.06.2026

  • 23 Зае БИ тия хо но фантазии

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Де БИЛ! Глей монгольяк ислямисткия Ген ЩАБ дека избегаа като Шлю ХИ от лошиот готвач
    Хехехехехехе
    Цаливаш ли КУ РАна рамАзан и Апти Ауадинов, кат Ху йло?

    Коментиран от #49

    12:57 25.06.2026

  • 24 Истината

    9 0 Отговор
    Ами защото защото безработицата е ужасна.
    Тотален запад!!

    12:57 25.06.2026

  • 25 Хахахахаха

    10 1 Отговор
    Пълни измислици

    12:58 25.06.2026

  • 26 хахахахах

    11 1 Отговор
    и през 1933 година е било така, а след 10 години проявилите интерес са полегнали да наторят безкрайните руски полета под Сталинград и Курск. Давайте германчета, отивайте да умрете, че за вашите места чакат милиони субсахарски хирурзи.

    13:01 25.06.2026

  • 27 СТИГА БЕ

    4 0 Отговор
    Ами няма работа,... а войнаклъка е сигурна

    13:01 25.06.2026

  • 28 ти ще работиш свободно

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "БЪЛГАРИЯ И ДОЙЧЛАНД":

    в Белене до края на живота си (който ще е кратък)

    13:03 25.06.2026

  • 29 Много велика, няма що

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Германия е единственната страна в света":

    Обикновените руски хора, работници и селяни отърсиха велика Германия като брашнян чувал.

    Коментиран от #33, #34, #36, #47

    13:03 25.06.2026

  • 30 Аоо

    6 1 Отговор
    Те смятат, че ще се размотават в казармите, за което ще получават заплати и осигуровки, а американците ще ги бранят. Ама чичо Дони е на друго мнение, а и фриц мерц.

    13:03 25.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЛЪЖИ СЪС ВКИСНАТО ЗЕЛЕ

    9 3 Отговор
    Кой германец иска да умира на фронта в Русия???

    Коментиран от #35, #38

    13:05 25.06.2026

  • 33 Да се знае

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Много велика, няма що":

    аха, след като САЩ и Англия ги облякоха, нахраниха, въоръжиха и качиха на техни камиони/танкове.

    13:08 25.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЛЪЖИ НА КРЕМЪЛСКАТА СЕКТА

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "ЛЪЖИ СЪС ВКИСНАТО ЗЕЛЕ":

    КОЙ НОРМАЛЕН РУСНАК ИСКА ДА УМИРА НА ФРОНТА В УКРАЙНА ЗА ВПУТИН И ОЛИГАРСИТЕ МУ??????

    13:10 25.06.2026

  • 36 Клета невежа копейка 🤪

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Много велика, няма що":

    В състава на армията на СССР 56% са украинци, 17,8% са беларуси, има още над 100 народа, а на тези които викаш руснаци - московските монголи, са били една незначителна част

    13:11 25.06.2026

  • 37 стоян

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    До 1 ком - другар явно не си гледал в мюслюманската федерация допитвания дали искат да живеят в нея или искат на запад при тия мъже в Германия - оказа се че 70% от рузкините желаят в Германия или САЩ - важното да не са в русия

    Коментиран от #45

    13:13 25.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Логично

    4 2 Отговор
    Щом много проявяват интерес към военна служба, значи ще се подобрят условията за бизнес за производство и търговия с ковчези, на траурните агенции и на свещениците.

    13:14 25.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Отреазвяващ

    4 1 Отговор
    При такава безработица,несигурност е напълно нормално.

    13:15 25.06.2026

  • 42 Никви такиви

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    България няма младежи и хора в активна възраст за убиване! Не забравяйте казаното от Цар Борис III: "По-добре черен хляб отколкото черни забрадки"!

    13:19 25.06.2026

  • 43 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Без казармен пен Дел, да? )))":

    Лап Пай У Йотт бре ,горноджумайски хъесосс,кво ми пелтечиш мрршоо !

    13:21 25.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пъстър свят

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян":

    Що ти питаш ли Десислава дали иска да я плюю .щятт малцинствени групи ?

    13:22 25.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Интереса,клати феса!

    4 0 Отговор
    Я им кажете,че от утре ги пращате на фронта,да видим ,,интереса" им дали няма мигновено да се изпари...😉?!

    13:27 25.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Госкието

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Може изпращането да започни със синовете и дъщерите на бизнесмините и бизнесдамите и децата на политиците от всички партии, заедно с армията от охранители от охр фирмите, подкрепени от джандармеристи.

    13:30 25.06.2026

  • 51 Славков

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "копейко,":

    Много спам изръси бре педдикюр 💅 за някви си 12с.на пост ,ела го поллапуркай да те кича едни 20€врака и после да разпускаш .

    13:31 25.06.2026

  • 52 Георги

    5 0 Отговор
    Вярвате ли си на това,което пишете.

    13:34 25.06.2026

  • 53 Тома

    6 0 Отговор
    Но повечето младежи имат интерес към разгонените прайдове.

    13:40 25.06.2026

  • 54 Мдаа

    7 0 Отговор
    Вчера „Берлинер Цайтунг“ съобщава, че само 530 германци са се явили доброволно на военна служба през последните шест месеца. Бундесверът е изпратил 298 200 задължителни въпросника на млади хора. Въз основа на тези въпросници са проведени 1500 медицински прегледа и са избрани 530 души. Припомняме, че миналия декември Германия прие нов закон, целящ да увеличи броя на военния персонал до 255 000–270 000 до 2035 г., а на резервистите до 200 000. С тези темпове обаче те не просто няма да увеличат броя на военния персонал, а всъщност ще започнат да губят армията."

    Мдаа...

    13:46 25.06.2026

  • 55 Да се знае!

    3 0 Отговор
    тези младежи явно са разбрали, че ще играят на войници с фунийки и тръбички (преди) или както е в момента актуалното на PlaySttion 5 на видео игри като battlefield 6 или Call of Duty....само, че реалността е друга...дано въобще не се налага да го разбират, че ще е страшно късно и безвъзвратно...

    13:59 25.06.2026

  • 56 КАЖЕТЕ ИМ НА ГЕРМАНЧЕТАТА

    4 0 Отговор
    Че все още има фашисти от ВСВ дето не са се прибрали от Сибир.

    14:06 25.06.2026

  • 57 СКОРО И В ГЕРМАНИЯ БУСИФИКАЦИЯ

    4 0 Отговор
    Реално желанието на германците да умират на фронта клони към нула.

    14:08 25.06.2026

  • 58 Мбонго от Конго

    4 0 Отговор
    Гуут, гуут, алес белокож дойче геймър век на Ост фронт. Жени остане за Мбонго, Дойчланд стане Конго.

    14:10 25.06.2026

  • 59 зиххайл - ааа

    1 0 Отговор
    щее ли ви се - ха ха ха

    14:23 25.06.2026

  • 60 млад еврас

    1 0 Отговор
    Това само показва, че много младежи са абсИлютни нekaдъpници, че не могат нищо друго освен в армията.

    14:26 25.06.2026

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