Германия: много младежи проявяват интерес към военна служба

От началото на тази година Бундесверът изпраща писма до младежи, които скоро ще навършат 18 години, в които ги пита дали са готови за евентуална военна служба. До средата на юни са изпратени около 298 200 писма, от които малко над половината – до момчета, които скоро ще навършат пълнолетие. От тях около 96 процента са попълнили задължителния въпросник в срок.

Малко над 20 процента от участниците в анкетата са заявили интерес към служба във въоръжените сили на Германия. Дотук са проведени 1 500 медицински прегледа, а 530 души са определени като годни за военна служба и междувременно са планирани окончателно за служба през 2026 г., съобщиха от Министерството на отбраната.

Значителен ръст на кандидатурите

Целта на новата военна служба е да привлече повече кадри за Бундесвера. Сред нововъведенията са и нови модели на служба, както и по-високи заплати. Това изглежда дава резултати.

От стартирането на новата схема в средата на януари Бундесверът отчита значителен ръст на кандидатурите и новонаетите лица. През текущата година досега са постъпили около 38 500 кандидатури. Това представлява ръст от около 24 процента в сравнение със същия период на миналата година.

Броят на новите назначения пък е нараснал с 13 процента - до около 11 000, става ясно още от данните на военното министерство.