Бивш губернатор на провинция в Китай беше осъден на смърт по обвинения в корупция

Бивш губернатор на провинция в Китай, обвинен в незаконно присвояване на сума, равностойна на 19 милиона евро, получи условна смъртна присъда, която обикновено се заменя с доживотен затвор, съобщи китайски съд, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Шестдесет и две годишният Цзин Сянцзюн, управлявал провинция Шанси от края на 2022 до 2025 г. е последният китайски политик, засегнат от широкомащабната антикорупционна кампания в Китай, която започна преди десетилетие по инициатива на президента Си Цзинпин.

Цзин Сянцзюн "се е възползвал" от служебното си положение, което е заемал в продължение на близо двадесет години, за да подпомага "юридически и физически лица при управлението на предприятия, спечелването на обществени поръчки и издигане в кариерата", съобщи съдът в източния град Синян, който постанови присъдата на първа инстанция.

Сянцзюн е придобил по незаконен път също така имущество и средства на обща стойност от повече от 148 милиона юана (19 милиона евро), подчерта още съдът.

Подобен случай на корупция може да подлежи на смъртно наказание в Китай, отбелязва АФП.

Бившият губернатор обаче го е избегнал благодарение на "смекчаващи вината обстоятелства", като например самопризнанията му, съдействието му при разследването, "разкаянието му", както и частичното възстановяване на присвоените средства.

Бившият държавен служител беше осъден на смърт с отлагане на изпълнението на присъдата от две години – присъда, която е обичайна за китайската съдебна система и обикновено се превръща в доживотен затвор след изтичането на установения срок.

В Китай почти ежедневно се съобщава за политици, отстранени от длъжност поради обвинения в корупция.

Днес например бившият министър за управлението на кризи Ван Сянси също беше отстранен от всички свои официални длъжности и изключен от Комунистическата партия по обвинение за "сериозно нарушение на дисциплината и законите", информира Синхуа, използвайки често срещан евфемизъм за корупция.