Бивш губернатор на провинция в Китай беше осъден на смърт по обвинения в корупция

Бивш губернатор на провинция в Китай, обвинен в незаконно присвояване на сума, равностойна на 19 милиона евро, получи условна смъртна присъда, която обикновено се заменя с доживотен затвор, съобщи китайски съд, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Шестдесет и две годишният Цзин Сянцзюн, управлявал провинция Шанси от края на 2022 до 2025 г. е последният китайски политик, засегнат от широкомащабната антикорупционна кампания в Китай, която започна преди десетилетие по инициатива на президента Си Цзинпин.
Цзин Сянцзюн "се е възползвал" от служебното си положение, което е заемал в продължение на близо двадесет години, за да подпомага "юридически и физически лица при управлението на предприятия, спечелването на обществени поръчки и издигане в кариерата", съобщи съдът в източния град Синян, който постанови присъдата на първа инстанция.
Сянцзюн е придобил по незаконен път също така имущество и средства на обща стойност от повече от 148 милиона юана (19 милиона евро), подчерта още съдът.
Подобен случай на корупция може да подлежи на смъртно наказание в Китай, отбелязва АФП.
Бившият губернатор обаче го е избегнал благодарение на "смекчаващи вината обстоятелства", като например самопризнанията му, съдействието му при разследването, "разкаянието му", както и частичното възстановяване на присвоените средства.
Бившият държавен служител беше осъден на смърт с отлагане на изпълнението на присъдата от две години – присъда, която е обичайна за китайската съдебна система и обикновено се превръща в доживотен затвор след изтичането на установения срок.
В Китай почти ежедневно се съобщава за политици, отстранени от длъжност поради обвинения в корупция.
Днес например бившият министър за управлението на кризи Ван Сянси също беше отстранен от всички свои официални длъжности и изключен от Комунистическата партия по обвинение за "сериозно нарушение на дисциплината и законите", информира Синхуа, използвайки често срещан евфемизъм за корупция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
Коментиран от #17
22:17 08.09.2026
2 Трол
Коментиран от #5, #8, #12, #21
22:19 08.09.2026
3 Ииии бааа
22:22 08.09.2026
4 Кина
22:22 08.09.2026
5 Бойчо
До коментар #2 от "Трол":Надявай се
22:22 08.09.2026
6 Същото
22:22 08.09.2026
7 Бялджип
Коментиран от #16
22:23 08.09.2026
8 Урсула
До коментар #2 от "Трол":каза, че няма нужда
22:23 08.09.2026
9 нннн
22:24 08.09.2026
10 Евгени от Алфапласт
22:27 08.09.2026
11 А корупционера Боташов
Коментиран от #14
22:28 08.09.2026
12 Ами дано
До коментар #2 от "Трол":Лъжливите путинци са първите за национално предателство.
22:29 08.09.2026
13 Гробар
Коментиран от #20
22:30 08.09.2026
14 Да бе
До коментар #11 от "А корупционера Боташов":А за баце и шиши? Пропусна ги. Ако Д беше в Китай, ама не е...
22:31 08.09.2026
15 Разбирач
22:32 08.09.2026
16 Чел, ама недочел
До коментар #7 от "Бялджип":Тия изроди комунистически останаха ненаказани и сега сърбаш попарата на децата и внуците им.
Коментиран от #19
22:32 08.09.2026
17 Христо Божинов
До коментар #1 от "Мда":Ей затова всички ще караме китайски коли и.ще поръчваме от там всичко
Коментиран от #18
22:33 08.09.2026
18 Бай Миле
До коментар #17 от "Христо Божинов":Ами разходи се у Србия. Там всичко е китайско - пътищата, сградите, стадионите, фабриките и тн
22:35 08.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Продължаваме Промяната
До коментар #13 от "Гробар":Т.н. "кюмюр" ще стане новия президент на Република България. А Кирил Петков жертва пенсията си и привилегиите за да дойде и да спаси България. Неблагодарници
Коментиран от #27
22:37 08.09.2026
21 руски банан
До коментар #2 от "Трол":Първо това трябва да стане в големия свинарник Русия и едва тогава ще можем да очакваме същото и в нашата малка кочина. Ние все от тях взимаме челен опит и пример.
22:39 08.09.2026
22 Китайският опит
Мързи ме да продължавам, но тук има най-малко 5000 човека от политиката и олигархията.
Коментиран от #25
22:39 08.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цвете
22:44 08.09.2026
25 Да попитам
До коментар #22 от "Китайският опит":Харесваш ли Ленин, Сталин, Хитлер, Путин, или поне част от тях?
22:51 08.09.2026
26 грУЙО
22:52 08.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.