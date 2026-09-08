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Бивш губернатор на провинция в Китай беше осъден на смърт по обвинения в корупция

Бивш губернатор на провинция в Китай беше осъден на смърт по обвинения в корупция

8 Септември, 2026 22:15 727 27

  • корупция-
  • китай-
  • губернатор-
  • смъртна присъда-
  • си дзинпин

В Китай почти ежедневно се съобщава за политици, отстранени от длъжност поради обвинения в корупция

Бивш губернатор на провинция в Китай беше осъден на смърт по обвинения в корупция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бивш губернатор на провинция в Китай, обвинен в незаконно присвояване на сума, равностойна на 19 милиона евро, получи условна смъртна присъда, която обикновено се заменя с доживотен затвор, съобщи китайски съд, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Шестдесет и две годишният Цзин Сянцзюн, управлявал провинция Шанси от края на 2022 до 2025 г. е последният китайски политик, засегнат от широкомащабната антикорупционна кампания в Китай, която започна преди десетилетие по инициатива на президента Си Цзинпин.

Цзин Сянцзюн "се е възползвал" от служебното си положение, което е заемал в продължение на близо двадесет години, за да подпомага "юридически и физически лица при управлението на предприятия, спечелването на обществени поръчки и издигане в кариерата", съобщи съдът в източния град Синян, който постанови присъдата на първа инстанция.

Сянцзюн е придобил по незаконен път също така имущество и средства на обща стойност от повече от 148 милиона юана (19 милиона евро), подчерта още съдът.

Подобен случай на корупция може да подлежи на смъртно наказание в Китай, отбелязва АФП.

Бившият губернатор обаче го е избегнал благодарение на "смекчаващи вината обстоятелства", като например самопризнанията му, съдействието му при разследването, "разкаянието му", както и частичното възстановяване на присвоените средства.

Бившият държавен служител беше осъден на смърт с отлагане на изпълнението на присъдата от две години – присъда, която е обичайна за китайската съдебна система и обикновено се превръща в доживотен затвор след изтичането на установения срок.

В Китай почти ежедневно се съобщава за политици, отстранени от длъжност поради обвинения в корупция.

Днес например бившият министър за управлението на кризи Ван Сянси също беше отстранен от всички свои официални длъжности и изключен от Комунистическата партия по обвинение за "сериозно нарушение на дисциплината и законите", информира Синхуа, използвайки често срещан евфемизъм за корупция.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    16 0 Отговор
    Нема лабаво у Китай.

    Коментиран от #17

    22:17 08.09.2026

  • 2 Трол

    17 1 Отговор
    Да се надявам туй да стане и в България

    Коментиран от #5, #8, #12, #21

    22:19 08.09.2026

  • 3 Ииии бааа

    2 6 Отговор
    А ... Ху Йло...кога?!?

    22:22 08.09.2026

  • 4 Кина

    9 2 Отговор
    Това в ЕС е невъзможно , но реактивен дрон да целуне някой фашист от Брюксел е напълно възможно..!

    22:22 08.09.2026

  • 5 Бойчо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Надявай се

    22:22 08.09.2026

  • 6 Същото

    6 1 Отговор
    като в ЕС, но там ги наказват

    22:22 08.09.2026

  • 7 Бялджип

    11 5 Отговор
    В първите десетина години след 9-ти септември 1944 година, в България е имало смъртни присъди за завличане или открадване на пари. Чел съм, че 40 хиляди тогавашни пари са били достатъчни за такава присъда. Изпълнявали са я! дали е било морално, законно, човешки, не съм аз който да определя. Онова което сме видели след това е, че престъпността е паднала драстично. Страхът не е много популярно качество, но помага.

    Коментиран от #16

    22:23 08.09.2026

  • 8 Урсула

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    каза, че няма нужда

    22:23 08.09.2026

  • 9 нннн

    8 1 Отговор
    Всекиму - заслуженото. Това е то справедловост и демокрация.

    22:24 08.09.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    2 4 Отговор
    Тези двамата въобще не ми приличат на губернатор. Хеле пък осъден на смърт.

    22:27 08.09.2026

  • 11 А корупционера Боташов

    5 5 Отговор
    кога?

    Коментиран от #14

    22:28 08.09.2026

  • 12 Ами дано

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Лъжливите путинци са първите за национално предателство.

    22:29 08.09.2026

  • 13 Гробар

    8 1 Отговор
    А тука кога? Цялата престъпна червена шайка начело с Кюмура, Дедо, Бойко и Киро на въжето?

    Коментиран от #20

    22:30 08.09.2026

  • 14 Да бе

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "А корупционера Боташов":

    А за баце и шиши? Пропусна ги. Ако Д беше в Китай, ама не е...

    22:31 08.09.2026

  • 15 Разбирач

    5 0 Отговор
    Радев, спиш...отдавна Шиши, Тулупа, Кирчо и Кокорчо трябваше да го последват

    22:32 08.09.2026

  • 16 Чел, ама недочел

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Тия изроди комунистически останаха ненаказани и сега сърбаш попарата на децата и внуците им.

    Коментиран от #19

    22:32 08.09.2026

  • 17 Христо Божинов

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Ей затова всички ще караме китайски коли и.ще поръчваме от там всичко

    Коментиран от #18

    22:33 08.09.2026

  • 18 Бай Миле

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Христо Божинов":

    Ами разходи се у Србия. Там всичко е китайско - пътищата, сградите, стадионите, фабриките и тн

    22:35 08.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Продължаваме Промяната

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Гробар":

    Т.н. "кюмюр" ще стане новия президент на Република България. А Кирил Петков жертва пенсията си и привилегиите за да дойде и да спаси България. Неблагодарници

    Коментиран от #27

    22:37 08.09.2026

  • 21 руски банан

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Първо това трябва да стане в големия свинарник Русия и едва тогава ще можем да очакваме същото и в нашата малка кочина. Ние все от тях взимаме челен опит и пример.

    22:39 08.09.2026

  • 22 Китайският опит

    9 1 Отговор
    Иван Костов, Надежда Нейнски, Тагарев, Соломон Паси, Гюров, Ивайло Мирчев, Кирчо, Кокорчо, Прокопиев, братя Домусчиеви, Пеевски, цялото управление на ГЕРБ през годините, ПП-ДБ в пакет, Атанасова и всички конституционни съдии, всички членове на НС в последните 20 години ...
    Мързи ме да продължавам, но тук има най-малко 5000 човека от политиката и олигархията.

    Коментиран от #25

    22:39 08.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цвете

    4 0 Отговор
    А У НАС, КОГА ЩЕ ИМА ВКАРАНИ В ЗАТВОРА ЗА КОРУПЦИЯ? МАЙ КАНТАРА ДОСТА Е НАТЕЖАЛ ОТ ГОДИНИ. МИРАЖ ЛИ Е? 🐷🎃👺✈️🤫

    22:44 08.09.2026

  • 25 Да попитам

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Китайският опит":

    Харесваш ли Ленин, Сталин, Хитлер, Путин, или поне част от тях?

    22:51 08.09.2026

  • 26 грУЙО

    3 0 Отговор
    За това Китай е No1 . При нас крадците политици са управляващи . И нето един за 36г. не е в затвора, защото всички са грабили. Знаете кои са , рано или късно ще им фръкнат зелките и на наследниците тоже!

    22:52 08.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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