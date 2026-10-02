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Оцелялата след екзекуция в САЩ е в критично състояние

Оцелялата след екзекуция в САЩ е в критично състояние

2 Октомври, 2026 06:03 1 190 13

  • криста пайк-
  • екзекуция-
  • тенеси-
  • смъртно наказание-
  • сащ

Адвокатите на Криста Пайк съобщиха, че тя получава животоспасяващи грижи след прилагането на две дози от смъртоносния препарат.

Оцелялата след екзекуция в САЩ е в критично състояние - 1
Снимка: Tennessee Department of Corrections
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Криста Пайк е в критично състояние и получава животоспасяващи медицински грижи, съобщиха адвокатите ѝ ден след като оцеля след две дози от препарата за смъртоносна инжекция в американския щат Тенеси. Точната прогноза за състоянието ѝ не е известна.

„Не знаем каква е прогнозата ѝ и нямаме много нова информация за здравето ѝ в момента. Но знаем, че тя е жива“, заяви адвокатът Ранди Спайви.

Пайк е дишала повече от час след инжекциите

Пайк е била поставена на носилка в камерата за екзекуции в затвора „Ривърбенд“ в Нашвил около 19:30 часа на 30 септември. След първата доза пентобарбитал тя не е починала, а протоколът на щата е предвиждал прилагането на втора доза.

Свидетели, сред които журналисти от Асошиейтед прес, са чули Пайк да говори и да казва, че ръката ѝ я боли. След това тя е продължила да диша и повече от час е издавала звуци, описани като хъркане. Около 21:14 часа пред затвора са пристигнали линейки и пожарни автомобили. Пайк е откарана в болница.

„Преследва ме това, което видях и чух — как тя говореше, пееше, а след това хъркаше“, каза Спайви, определяйки процедурата като жестока и мъчителна. Адвокатите посочиха, че все още не е ясно дали липсата на достатъчно кислород може да е причинила мозъчно увреждане.

Губернаторът спря екзекуциите до края на годината

Губернаторът на Тенеси Бил Лий нареди независимо разследване и спря планираните екзекуции в щата до края на годината. „Това е трагедия и дълбоко ме тревожи, че се случи в този щат. Хората заслужават по-добро и ще се погрижим това да стане“, заяви Лий.

Департаментът по затворите на Тенеси заяви, че служителите са следвали утвърдения протокол и че използваният препарат „последователно е бил ефективен“. Ведомството не посочи какво е довело до провала, но потвърди, че Пайк е транспортирана до медицинско заведение извън затвора.

Пайк, която сега е на 50 години, е осъдена на смърт за убийство, извършено през 1995 г., когато е била на 18 години. Екзекуцията ѝ трябваше да бъде първата на жена в Тенеси от повече от два века. Провалът е вторият подобен случай в щата през 2026 г. През май властите прекратиха процедурата срещу Тони Карътърс, след като не успяха да осигурят венозен достъп за прилагане на медикаментите.

Източници: Ройтерс, Тенесиън


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    17 0 Отговор
    Колко демократично и цивилизовано.

    Коментиран от #13

    06:08 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 американски глупости

    10 0 Отговор
    след като е осъдена на смърт защо и дават животоспасяващи медикаменти? и също така защо я трепят чак сега след като е осъдена за убийтво 95-та какъв смисъла от смъртната пеисъда след като тя си е изживяла жипта?

    06:24 02.10.2026

  • 4 Каквато

    1 1 Отговор
    Е държавата такъв и президента. Да я бяхте хванали и осъдили на 18...Сега за какво. Кръвожадна паплач.

    06:37 02.10.2026

  • 5 Още едно доказателство,

    2 0 Отговор
    че САЩ живеят още в пещерните времена, затова са толкова гадни сега. Каквото и да е направила, вече живеем в 21 век, а не в15. Тези идиоти само са се гаврили със жената. Долни кравари!

    06:38 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А смятайте какви воини са краварите...?!

    3 0 Отговор
    Щом не могат да убият осъден на смърт...,какво остава за бойното поле...?!

    06:44 02.10.2026

  • 9 Луд

    1 0 Отговор
    Ето видя се че за закона няма давност,Неможе и да има .Ако си убиец независимо кога си получаваш заслуженото,При редки случаи такива като този ,,ПРИСЪДАТА,,По добре късно отколкото ,,ИЗТЕКЛО ВРЕМЕТО НА ДАВНОСТ,,АМЕРИКА Е ВЕЛИКА И ЩЕ СТАВА ПО ВЕЛИКА ЗАЩОТО ИМА ЗАКОНИ И СЕ СПАЗВАТ,,

    06:48 02.10.2026

  • 10 клан не доклан, дран недодран бг поговка

    1 0 Отговор
    линейката ясно защо е дошла

    ама не разбрах пожарните коли защо са дошли? каква дейност са изпълнявали?

    06:49 02.10.2026

  • 11 някой дами преведе че не разбрах

    0 0 Отговор
    добре де, до 19 часа убивали! като не е умряла са й спасявали живота?

    сега последно искали са да я убият или да я спасяват?

    защо са я убивали като след това са я спасявали?

    06:50 02.10.2026

  • 12 някой дами преведе че не разбрах

    0 0 Отговор
    ей затова ким чен ги нарежда до стената и няма такъв къде да отселее

    06:51 02.10.2026

  • 13 демократично и цивилизовано

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    също като гилотината във франция, ама там няма оживял още

    06:52 02.10.2026