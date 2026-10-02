Оцелялата след екзекуция в САЩ е в критично състояние

Криста Пайк е в критично състояние и получава животоспасяващи медицински грижи, съобщиха адвокатите ѝ ден след като оцеля след две дози от препарата за смъртоносна инжекция в американския щат Тенеси. Точната прогноза за състоянието ѝ не е известна.

„Не знаем каква е прогнозата ѝ и нямаме много нова информация за здравето ѝ в момента. Но знаем, че тя е жива“, заяви адвокатът Ранди Спайви.

Пайк е дишала повече от час след инжекциите

Пайк е била поставена на носилка в камерата за екзекуции в затвора „Ривърбенд“ в Нашвил около 19:30 часа на 30 септември. След първата доза пентобарбитал тя не е починала, а протоколът на щата е предвиждал прилагането на втора доза.

Свидетели, сред които журналисти от Асошиейтед прес, са чули Пайк да говори и да казва, че ръката ѝ я боли. След това тя е продължила да диша и повече от час е издавала звуци, описани като хъркане. Около 21:14 часа пред затвора са пристигнали линейки и пожарни автомобили. Пайк е откарана в болница.

„Преследва ме това, което видях и чух — как тя говореше, пееше, а след това хъркаше“, каза Спайви, определяйки процедурата като жестока и мъчителна. Адвокатите посочиха, че все още не е ясно дали липсата на достатъчно кислород може да е причинила мозъчно увреждане.

Губернаторът спря екзекуциите до края на годината

Губернаторът на Тенеси Бил Лий нареди независимо разследване и спря планираните екзекуции в щата до края на годината. „Това е трагедия и дълбоко ме тревожи, че се случи в този щат. Хората заслужават по-добро и ще се погрижим това да стане“, заяви Лий.

Департаментът по затворите на Тенеси заяви, че служителите са следвали утвърдения протокол и че използваният препарат „последователно е бил ефективен“. Ведомството не посочи какво е довело до провала, но потвърди, че Пайк е транспортирана до медицинско заведение извън затвора.

Пайк, която сега е на 50 години, е осъдена на смърт за убийство, извършено през 1995 г., когато е била на 18 години. Екзекуцията ѝ трябваше да бъде първата на жена в Тенеси от повече от два века. Провалът е вторият подобен случай в щата през 2026 г. През май властите прекратиха процедурата срещу Тони Карътърс, след като не успяха да осигурят венозен достъп за прилагане на медикаментите.

Източници: Ройтерс, Тенесиън