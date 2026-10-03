Над 5000 задържани при ученическите протести във Франция

Над 5000 души са били задържани във Франция от понеделник насам по време на ученическите протести. Данните съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез пред телевизия Те Еф 1.

По думите му 1747 души са били задържани в деня на изявлението, а 1954 - предишния ден. Около 85% от всички задържани са непълнолетни, като повечето от тях са ученици.

Нуниез уточни, че това не означава непременно, че непълнолетните са били задържани в училищата, в които учат.

Засегнати са 735 училища

Общо 735 училища са били засегнати от протестите в деня на изявлението на министъра. Това е с 30% по-малко спрямо предходния ден. Безредици са избухнали в близост до 158 училища.

Силите за сигурност са се намесвали при инциденти, свързани с безредици, нанасяне на имуществени щети и актове на насилие, посочи Лоран Нуниез.

Източници: БТА ([bta.bg](https://www.bta.bg/bg/news?tag=221&utm_source=openai)), ДПА