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Над 5000 задържани при ученическите протести във Франция

Над 5000 задържани при ученическите протести във Франция

3 Октомври, 2026 06:27 811 10

  • франция-
  • ученически протести-
  • лоран нуниез-
  • задържани

Около 85% от задържаните са непълнолетни, съобщи вътрешният министър Лоран Нуниез. Протестите са засегнали 735 училища.

Над 5000 задържани при ученическите протести във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 5000 души са били задържани във Франция от понеделник насам по време на ученическите протести. Данните съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез пред телевизия Те Еф 1.

По думите му 1747 души са били задържани в деня на изявлението, а 1954 - предишния ден. Около 85% от всички задържани са непълнолетни, като повечето от тях са ученици.

Нуниез уточни, че това не означава непременно, че непълнолетните са били задържани в училищата, в които учат.

Засегнати са 735 училища

Общо 735 училища са били засегнати от протестите в деня на изявлението на министъра. Това е с 30% по-малко спрямо предходния ден. Безредици са избухнали в близост до 158 училища.

Силите за сигурност са се намесвали при инциденти, свързани с безредици, нанасяне на имуществени щети и актове на насилие, посочи Лоран Нуниез.

Източници: БТА ([bta.bg](https://www.bta.bg/bg/news?tag=221&utm_source=openai)), ДПА


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 0 Отговор
    С ТАКИВА ДЕЦА СЪМ СПОКОЕН
    ЗА БЪДЕЩЕТО НА ФРАНЦИЯ ...
    .... НАШИТЕ СА ПРОБЛЕМ , ЗАЩОТО
    ГО ИЗБИВАТ НА ФАШИЗЪМ

    06:46 03.10.2026

  • 6 баце

    13 0 Отговор
    Пиши колко са протестирали. Щом са прибрали 5000, значи бая са били на протести.

    Коментиран от #8

    06:57 03.10.2026

  • 7 Доктор Гюлотен

    10 0 Отговор
    Май ще се намесвам скоро! Първо ще трябва да мина през Елисейския дворец!

    07:00 03.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "баце":

    1000 училища с по 1000 ученици във всяко.

    07:10 03.10.2026

  • 9 Тъй ли

    4 0 Отговор
    Ко става, европейците не харесват ли новото нормално?
    Че пък що тъй?

    Коментиран от #10

    08:22 03.10.2026

  • 10 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тъй ли":

    Харесват си и то много. А тия протести са пак някакво майданче. Сорос така работи.
    Претенциите на протеста са справедливи, но какво се крие зад това никак не е ясно. Пак казвам, Сорос така работи.

    08:36 03.10.2026

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