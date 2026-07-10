Жертви на Джефри Епстийн обвиняват дългогодишната му асистентка в лъжа пред Конгреса

Дългогодишната асистентка на Джефри Епстийн - Лесли Гроф, е обвинена от жертви на покойния финансист и осъден сексуален престъпник, че е дала неверни показания пред членове на Конгреса на САЩ. Това съобщава CNN, позовавайки се на интервюта с жени, които твърдят, че лично са общували с нея, предава Фокус.

По време на изслушването си миналия месец Гроф заявила, че никога не е срещала момичетата и младите жени, които са правили масажи на Епстийн, както и че не знае нищо за тях, включително на колко години са били.

Според редица жертви обаче тези твърдения не отговарят на истината.

Свидетелки оспорват показанията ѝ

CNN съобщава, че множество жертви на Епстийн, сред които четири жени, дали официални интервюта, както и още две, пожелали анонимност, оспорват различни части от показанията на Гроф.

По думите им те многократно са се срещали лично с нея, разговаряли са за възрастта си, а в продължение на близо 18 години именно Лесли Гроф им е изплащала възнагражденията. Според тях това директно противоречи на заявеното от асистентката пред Конгреса.

Без обвинения, въпреки съмненията

Лесли Гроф е била посочена като потенциален съучастник на Джефри Епстийн в рамките на спорното споразумение за неналагане на наказателно преследване, сключено с федералните прокурори във Флорида през 2008 г.

Въпреки това срещу нея никога не са били повдигани наказателни обвинения.

Възможни последствия

Според конгресмени, които са прегледали повторно записите от изслушването, ако Лесли Гроф не признае, че е дала неверни показания, срещу нея може да бъде потърсена юридическа отговорност.

CNN отбелязва, че нейните свидетелски показания засилват опасенията, че разследванията на Конгреса и разсекретяването на милиони страници документи, свързани с престъпленията на Джефри Епстийн, може да не доведат до по-сериозни правни последствия за други лица, свързани със случая.