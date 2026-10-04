Медицински самолет с 6 души изчезна край Нантъкет

Медицински транспортен самолет с шест души на борда изчезна по време на полет от Бермудските острови към Бостън. Машината Gulfstream G100 е била на канадската компания Latitude Air Ambulance, а бреговата охрана на САЩ продължава издирването край остров Нантъкет, Масачузетс.

Федералната авиационна администрация на САЩ е подала сигнал до бреговата охрана, след като е изгубила връзка със самолета. Той е излетял в 00:41 часа местно време. По данни на FlightAware машината е летяла през по-голямата част от маршрута на височина около 7300 метра, но в рамките на две минути се е снижила с приблизително 4000 метра. След това диспечерите са изгубили контакт с пилотите.

Издирването продължава край Нантъкет

Екипи на бреговата охрана търсят самолета по въздух и вода в района южно от Нантъкет. По-късно са открити отломки, за които е потвърдено, че са свързани с изчезналата машина. Към последната информация издирването на шестимата души на борда продължава, без да е съобщено за намерени оцелели.

Самолетът е изпълнявал медицински транспорт от Бермудските острови към Бостън. Latitude Air Ambulance е базирана в Онтарио и извършва въздушен превоз на пациенти. Ройтерс съобщи, че компанията не е отговорила на запитване за коментар.

На борда е имало канадски граждани

Канадският министър на транспорта Стивън Маккинън заяви, че на борда е имало граждани на Канада. „Внимателно следим ситуацията и работим със съответните власти в хода на издирвателно-спасителните дейности“, написа той.

Властите на Бермудските острови са заявили, че поддържат постоянен контакт с американските си колеги и семействата на пътниците. Причината за изчезването на самолета все още не е установена.

Източници: БТА, Ройтерс, WCVB