Бедствие в морето! Американската брегова охрана спаси 32 български моряци след пожар в Мексиканския залив (ВИДЕО)

32 български моряци са евакуирани безопасно след пожар на кораба REM ANDES в Мексиканския залив. Инцидентът е станал на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана, а операцията е координирана от Бреговата охрана на САЩ.

Пожарът е избухнал в машинното отделение на плавателния съд, който плава под флага на Кипър. REM ANDES е построен през 2012 г. и е с дедуейт 5232 тона. Причината за възникването на огъня все още не е установена.

На борда е имало общо 46 души, сред които сеизмици и български моряци. От българското представителство на компанията собственик REM са уточнили пред Нова телевизия, че българите са били 38. 32-ма от тях са напуснали кораба, а шестима са останали на борда в очакване на влекач, който да го изведе до брега.

Сигналът за бедствие е засечен от самолет

Сигналът за бедствие е бил засечен от екипаж на самолет C-27 Spartan на Бреговата охрана от авиобазата „Клиъруотър“. Самолетът се е насочил към района, а по-късно към кораба е изпратен и хеликоптер.

Български моряци бяха евакуирани от кораб в Мексиканския залив https://t.co/3c7bOsrfcs — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 14, 2026

Членовете на екипажа, които са се качили на спасителни салове, са били прехвърлени от пристигнали офшорни снабдителни кораби. Те са транспортирани до пристанището Порт Фушон.

Няма пострадали сред евакуираните.

Това е потвърдила пресслужбата на Бреговата охрана на САЩ. Спасените български моряци вече са настанени в хотел, като се организира прибирането им във Варна.

Подготвя се операция за кораба

Пожарът на REM ANDES е овладян. В момента се координира операция по спасяване на плавателния съд и имуществото на компанията REM.

Към момента няма данни за причината за пожара или за размера на щетите по кораба. Шестимата български моряци, които са останали на борда, очакват пристигането на влекач.

Източници: news.bg, maritime.bg, fox8live.com