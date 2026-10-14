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Бедствие в морето! Американската брегова охрана спаси 32 български моряци след пожар в Мексиканския залив (ВИДЕО)

Бедствие в морето! Американската брегова охрана спаси 32 български моряци след пожар в Мексиканския залив (ВИДЕО)

14 Октомври, 2026 11:15 1 595 14

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  • брегова охрана на сащ-
  • rem andes-
  • пожар на кораб

Пожарът е избухнал в машинното отделение на REM ANDES, шестима български моряци са останали на борда в очакване на влекач

Бедствие в морето! Американската брегова охрана спаси 32 български моряци след пожар в Мексиканския залив (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

32 български моряци са евакуирани безопасно след пожар на кораба REM ANDES в Мексиканския залив. Инцидентът е станал на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана, а операцията е координирана от Бреговата охрана на САЩ.

Пожарът е избухнал в машинното отделение на плавателния съд, който плава под флага на Кипър. REM ANDES е построен през 2012 г. и е с дедуейт 5232 тона. Причината за възникването на огъня все още не е установена.

На борда е имало общо 46 души, сред които сеизмици и български моряци. От българското представителство на компанията собственик REM са уточнили пред Нова телевизия, че българите са били 38. 32-ма от тях са напуснали кораба, а шестима са останали на борда в очакване на влекач, който да го изведе до брега.

Сигналът за бедствие е засечен от самолет

Сигналът за бедствие е бил засечен от екипаж на самолет C-27 Spartan на Бреговата охрана от авиобазата „Клиъруотър“. Самолетът се е насочил към района, а по-късно към кораба е изпратен и хеликоптер.

Членовете на екипажа, които са се качили на спасителни салове, са били прехвърлени от пристигнали офшорни снабдителни кораби. Те са транспортирани до пристанището Порт Фушон.

Няма пострадали сред евакуираните.

Това е потвърдила пресслужбата на Бреговата охрана на САЩ. Спасените български моряци вече са настанени в хотел, като се организира прибирането им във Варна.

Подготвя се операция за кораба

Пожарът на REM ANDES е овладян. В момента се координира операция по спасяване на плавателния съд и имуществото на компанията REM.

Към момента няма данни за причината за пожара или за размера на щетите по кораба. Шестимата български моряци, които са останали на борда, очакват пристигането на влекач.

Източници: news.bg, maritime.bg, fox8live.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 6 Отговор
    Руски дрон.

    Коментиран от #3, #11

    11:16 14.10.2026

  • 2 честен ционист

    6 5 Отговор
    Руските дронове бият чак до бившия Мексикански залив, който вече се преименува на Американски залив.

    11:18 14.10.2026

  • 3 Куба либре

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Мексикански дрон е, а може и кубински.

    11:18 14.10.2026

  • 4 Смирчев

    17 2 Отговор
    Веднага да се извика Митрофанова

    11:18 14.10.2026

  • 5 Кокорчо 🌈🌈🌈

    12 2 Отговор
    Путин е виновен.Да се изгони Митрофанова

    11:18 14.10.2026

  • 6 Любопитен

    7 3 Отговор
    Такъв залив не същестува вече и беше преименуван на Американския залив.

    11:24 14.10.2026

  • 7 барем ще

    8 1 Отговор
    видят америка на живо

    11:26 14.10.2026

  • 8 Митко

    14 3 Отговор
    Къде са ония " умници " , които обясняваха , че нас не ни вълнува съдбата на моряците потънали на 17 мили от българския бряг , не е наша работа . Глупаци са американците , притекли се на помощ на бедстващ кораб на 100 мили от брега .Истината се връща със страшна сила и те удря по челото , но за хора с умствен капацитет , за останалите не заслужават внимание .

    11:28 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хихи

    5 2 Отговор
    Причината са пожара е съветски дрон избрал свободата и тръгнал към САЩ

    11:52 14.10.2026

  • 11 Шега

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Капиталистическа конкуренция..

    11:53 14.10.2026

  • 12 Хахаха

    2 0 Отговор
    Русия е виновна.

    12:09 14.10.2026

  • 13 чакайте

    3 0 Отговор
    това не беше ли американския залив или залива тръмп - неблагодарници

    12:11 14.10.2026

  • 14 Английски

    4 0 Отговор
    Английски, баце! Вместо товароподемност имаме дедуейт!? Молим!?

    12:25 14.10.2026