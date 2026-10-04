Зеленски: Русия вероятно е дала на КНДР дронови технологии

Русия вероятно е предала на Северна Корея технологии за производство на реактивни дронове, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Думите му са цитирани от „Ройтерс“.

Зеленски беше попитан дали Москва е споделила с Пхенян технологията, използвана при последното поколение руски безпилотни апарати с реактивни двигатели. „Да, разбира се“, отговори той.

„Те споделят със Северна Корея всички технологии. Не знам за балистичните и останалите, но мисля, че да, защото Северна Корея им помогна с ракети“, добави украинският президент.

Към момента няма независимо потвърждение, че Русия действително е предала на Северна Корея конкретната технология за реактивни дронове. Твърдението на Зеленски идва на фона на увеличеното използване на такива апарати от руските сили във войната срещу Украйна.

Украйна използва бойна авиация за прехващане

Според Киев през последните седмици руската армия рязко е увеличила атаките с дронове, оборудвани с реактивни двигатели. Украинската страна твърди, че засега не разполага с достатъчно ефективни средства за противодействие срещу тях.

В отделни случаи украинските сили са били принудени да използват бойна авиация за прехващането на безпилотните апарати. Не са представени подробности за броя на използваните дронове или за конкретната технология, за която говори Зеленски.

Военният обмен между Москва и Пхенян

Южна Корея и западни държави отдавна предупреждават, че Северна Корея може да получава руска технологична помощ за развитието на своите оръжейни програми в замяна на подкрепата за Москва.

Пхенян е предоставил на Русия милиони артилерийски снаряди, а впоследствие и балистични ракети, използвани от руските сили за удари по Украйна. Хиляди севернокорейски военнослужещи също са били изпратени в Русия и са участвали във военни действия, придобивайки боен опит.

Изявлението на Зеленски е направено на фона на дипломатическо напрежение между Киев и Сеул. Украйна предаде на Южна Корея двама севернокорейски военнослужещи, пленени, докато са се сражавали на страната на Русия.

Южнокорейският президент Ли Дже-мьон заяви, че публичното съобщаване на трансфера е нарушило договорка за поверителност. Той заплаши с неуточнени мерки срещу Украйна, ако Киев не признае съществуването на споразумението и не се извини.

Зеленски не коментира пряко предупреждението на южнокорейския президент. Той заяви, че Сеул е поискал предаването на севернокорейските военнослужещи и че Украйна е изпълнила това искане, тъй като според южнокорейската конституция те са граждани на Южна Корея.

Източници: Ройтерс, Йонхап