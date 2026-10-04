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Зеленски: Русия вероятно е дала на КНДР дронови технологии
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия вероятно е дала на КНДР дронови технологии

4 Октомври, 2026 20:04 831 9

  • володимир зеленски-
  • русия-
  • северна корея-
  • реактивни дронове-
  • войната в украйна

Украинският президент твърди, че Москва споделя с Пхенян военни технологии в замяна на ракетна и военна подкрепа. Независимо потвърждение за предаването на технология за реактивни дронове няма.

Зеленски: Русия вероятно е дала на КНДР дронови технологии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия вероятно е предала на Северна Корея технологии за производство на реактивни дронове, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Думите му са цитирани от „Ройтерс“.

Зеленски беше попитан дали Москва е споделила с Пхенян технологията, използвана при последното поколение руски безпилотни апарати с реактивни двигатели. „Да, разбира се“, отговори той.

„Те споделят със Северна Корея всички технологии. Не знам за балистичните и останалите, но мисля, че да, защото Северна Корея им помогна с ракети“, добави украинският президент.

Към момента няма независимо потвърждение, че Русия действително е предала на Северна Корея конкретната технология за реактивни дронове. Твърдението на Зеленски идва на фона на увеличеното използване на такива апарати от руските сили във войната срещу Украйна.

Украйна използва бойна авиация за прехващане

Според Киев през последните седмици руската армия рязко е увеличила атаките с дронове, оборудвани с реактивни двигатели. Украинската страна твърди, че засега не разполага с достатъчно ефективни средства за противодействие срещу тях.

В отделни случаи украинските сили са били принудени да използват бойна авиация за прехващането на безпилотните апарати. Не са представени подробности за броя на използваните дронове или за конкретната технология, за която говори Зеленски.

Военният обмен между Москва и Пхенян

Южна Корея и западни държави отдавна предупреждават, че Северна Корея може да получава руска технологична помощ за развитието на своите оръжейни програми в замяна на подкрепата за Москва.

Пхенян е предоставил на Русия милиони артилерийски снаряди, а впоследствие и балистични ракети, използвани от руските сили за удари по Украйна. Хиляди севернокорейски военнослужещи също са били изпратени в Русия и са участвали във военни действия, придобивайки боен опит.

Изявлението на Зеленски е направено на фона на дипломатическо напрежение между Киев и Сеул. Украйна предаде на Южна Корея двама севернокорейски военнослужещи, пленени, докато са се сражавали на страната на Русия.

Южнокорейският президент Ли Дже-мьон заяви, че публичното съобщаване на трансфера е нарушило договорка за поверителност. Той заплаши с неуточнени мерки срещу Украйна, ако Киев не признае съществуването на споразумението и не се извини.

Зеленски не коментира пряко предупреждението на южнокорейския президент. Той заяви, че Сеул е поискал предаването на севернокорейските военнослужещи и че Украйна е изпълнила това искане, тъй като според южнокорейската конституция те са граждани на Южна Корея.

Източници: Ройтерс, Йонхап


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман

    21 1 Отговор
    Тоз няма спиране. Меси се по целия свят. А е господар само на Европа и натото

    Коментиран от #7

    20:13 04.10.2026

  • 2 ?????

    21 1 Отговор
    Е и кво от тва?

    20:15 04.10.2026

  • 3 среднощен

    29 2 Отговор
    "...Русия вероятно е дала на КНДР дронови технологии...";

    Грешна информация.
    Русия отдавна воюва само със "сапьорска лопатка" и тук-там с "някоя дръжка от метла"..
    За какви технологии иде реч..?

    20:17 04.10.2026

  • 4 Мдаа...

    15 2 Отговор
    Ли Дже-мьон и "приятелчето" му инфантилния идиот тръмп е хубаво да почнат да мислят и да си опичат акъла. Щото Ким не е Путин. Също както Иран не е Венецуела.

    20:18 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ти да видиш

    22 1 Отговор
    Па Русия и не само тя,може да търгува със когото си иска и каквото си иска!!!??? Не мога да разбера тоа като какъв се явява???🫤Световен митничар ли,некакъв процент ли требва да му се плаща???🫤🫤🫤

    20:20 04.10.2026

  • 7 Груба грешка

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аман":

    Може би вече превърта наобратно зелен плуужек

    20:35 04.10.2026

  • 8 Киевското фаше

    7 0 Отговор
    Ходи по света и си изпроси какво ли не . получи пари, оръжие боеприпаси политическа и каква ли още не подкрепа. Както и трансфер на военни технологии , които иначе са секретни. Да не говорим за разузнасателна информация и данни без които ударите по заводи и рафинерии биха били невъзможни. И сега толкова се е надул , че го подкрепяме. Но парите ни свършват , а с тях и подкрепата. Защото подкрепата за киевския режим носи единствено страдание не само на украйна , но и на всички поданици на европейската империя. Не само заради цената на дизела и бензина.

    20:59 04.10.2026

  • 9 Дедо

    2 0 Отговор
    Ааа, те немат бе. Нали одеха по нужда ототвънка? Клозето у дворо? Кви тахналигии?

    21:23 04.10.2026

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