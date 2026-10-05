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Босна и Херцеговина избра умерен и двама националисти за Президентството
  Тема: Избори

Босна и Херцеговина избра умерен и двама националисти за Президентството

5 Октомври, 2026 03:55, обновена 5 Октомври, 2026 04:03 437 0

  • босна и херцеговина-
  • общи избори-
  • президентство-
  • милорад додик

Денис Бечирович и Желка Цвиянович се очертават за втори мандат, а Дарияна Филипович влиза за първи път в тричленното Президентство.

Босна и Херцеговина избра умерен и двама националисти за Президентството - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предварителните резултати от общите избори в Босна и Херцеговина очертават състав на тричленното Президентство с един умерен и двама националистически представители. Денис Бечирович води при бошняшкия вот, Дарияна Филипович печели надпреварата за хърватски представител, а Желка Цвиянович е убедителен победител сред сръбските избиратели.

Данните на босненската Централна избирателна комисия са при обработени 94,65 процента от бюлетините. Бечирович от Социалдемократическата партия получава 26,78 процента, следван от лидера на Партията на демократичното действие Бакир Изетбегович с 23,88 процента.

Филипович влиза за първи път в Президентството

Дарияна Филипович от националистическата Хърватска демократическа общност на Босна и Херцеговина получава 13,86 процента от гласовете за хърватски представител. Втори е кандидатът на умерения Демократичен фронт Славен Ковачевич с 9,11 процента.

След обявяването на резултатите Филипович заяви, че работата на тримата членове на Президентството трябва да бъде пример за функционирането на босненските институции. „Главната тема да не е дали резултатът е 2:1 или 1:2, а решенията ни да бъдат такива, с които взаимно се уважаваме“, каза тя.

Цвиянович запазва сръбското място

Желка Цвиянович от управляващия в Република Сръбска Съюз на независимите социалдемократи печели втори мандат като сръбски представител в Президентството. Тя събира 55,33 процента срещу 26,55 процента за Маринко Божович от Сръбската демократическа партия.

Цвиянович определи резултата като победа за партията на Милорад Додик и заяви, че ще продължи да укрепва позициите на Република Сръбска в международен план. Додик, който е председател на Съюза на независимите социалдемократи и бивш президент на Република Сръбска, обяви победа на партията на всички равнища.

Кандидатът на същата партия Саво Минич води и в изборите за президент на Република Сръбска с 52,13 процента. Бранко Блануша от Социалдемократическата партия е втори с 41,91 процента.

Вотът обхвана и парламентите

Съюзът на независимите социалдемократи води и в изборите за парламент на Република Сръбска с 38,93 процента. В мюсюлманско-хърватската федерация начело е Партията на демократичното действие с 30,57 процента, следвана от Социалдемократическата партия с 15,35 процента и Хърватската демократическа общност на Босна и Херцеговина с 13,63 процента.

Избирателната активност е 42,02 процента. Около 3,4 милиона души в страната имаха право да гласуват, а близо 48 хиляди босненци, живеещи в чужбина, се регистрираха за вот. Освен тримата членове на Президентството гражданите избираха 518 депутати в държавния парламент, парламентите на двете съставни части и кантоналните парламенти.

Резултатите остават предварителни до приключването на преброяването и официалното им потвърждаване от Централната избирателна комисия.

Източници: БТА


Босна и Херцеговина
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