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Тръмп обяви Овалния кабинет за национална забележителност – бъдещите президенти са с вързани ръце

Тръмп обяви Овалния кабинет за национална забележителност – бъдещите президенти са с вързани ръце

6 Ноември, 2026 10:55 840 3

  • доналд тرمپ-
  • овален кабинет-
  • белият дом-
  • конгрес на сащ-
  • президентство

Президентска прокламация обявява историческите помещения за национален паметник. Съществено преустройство ще изисква одобрение от Конгреса на САЩ

Тръмп обяви Овалния кабинет за национална забележителност – бъдещите президенти са с вързани ръце - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа прокламация, с която обяви Овалния кабинет за национален паметник и въведе ограничения върху бъдещи съществени промени в историческите помещения на Западното крило на Белия дом. Документът е подписан на 5 ноември 2026 г. и предвижда промени, които засягат архитектурния характер на пространствата, да бъдат подлагани на специален преглед.

Белият дом посочва, че в обхвата на националния паметник влизат самият Овален кабинет, Външният овал и Кабинетната зала. В материала на Укрінформ, който се позовава на The New York Post, е посочена и стаята „Рузвелт“. Официалният текст на прокламацията обаче изброява Кабинетната зала, а не стаята „Рузвелт“.

Съществено преустройство само с одобрение от Конгреса

Според Тръмп бъдещите президенти няма да могат еднолично да извършват сериозни конструктивни промени в тези помещения.

„Никакви сериозни промени няма да са възможни без одобрението на Конгреса. Ако бъдещите президенти искат например да премахнат овалната форма и да направят помещението квадратно, ще трябва отново да се обърнат към Конгреса“,

е заявил американският президент, цитиран от Укрінформ.

Прокламацията възлага на министъра на вътрешните работи, чрез Националната паркова служба, да изготви план за управление и опазване на обекта. Преди съществено преустройство или разрушаване трябва да бъдат разгледани възможните алтернативи, а предложенията трябва да бъдат съобразени с историческото значение на помещенията.

Декорацията може да бъде променяна

Ограниченията не обхващат обичайното преобзавеждане. Следващият президент ще може да сменя мебели, картини и декоративни елементи, включително да премахне златната украса, добавена по време на втория мандат на Тръмп.

Документът допуска и оперативни и охранителни промени, ако те не увреждат съществено архитектурния облик и историческия характер на помещенията.

Поводът е спор за бъдещето на кабинета

Тръмп заяви, че през октомври Секретната служба го е информирала за намерение Овалният кабинет да бъде съборен и изграден наново като по-защитено работно пространство. Той каза, че е отхвърлил идеята и е нарекъл кабинета федерално защитен обект.

„Това е паметник с федерално значение. Когато всичко бъде завършено и документацията придобие пълна юридическа сила, това ще направи невъзможно бъдещото унищожаване на това невероятно пространство“, заяви Тръмп, според Укрінформ.

Новата прокламация не променя правомощията на Конгреса върху федералната собственост. Тя идва на фона на продължаващия проект за изграждане на бална зала към Белия дом, чието строителство администрацията получи разрешение да продължи след решение на Върховния съд на САЩ.

Източници: nypost.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маре

    4 0 Отговор
    ми ти укроинформ ли ползваш да се информираш за делата на САЩ ?!!!
    Браво похвално това е най-безпристрастната информационна агенция!!!
    Вече нивото е под 0-та!!!

    Коментиран от #2

    11:19 06.11.2026

  • 2 Цеко сифоня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Маре":

    Тя е на заплата там.

    11:23 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.