Четирима италианци загинаха при катастрофа на хеликоптер на EUFOR в Босна

Четирима души са загинали, а други 11 са ранени при катастрофа на италиански военен хеликоптер, участващ в мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. Машината CH-47 „Чинук“ се е разбила в района на Бръчко по време на „рутинно обучение“, съобщи EUFOR.

На борда е имало 15 души. Всички те са били италиански граждани, а сред загиналите са двама военнослужещи и двама доброволци от доброволческия военен корпус на италианския Червен кръст. Ранените са получили медицинска помощ и са в стабилно състояние.

Четвъртият пострадал е починал в болница

Първоначално местните власти са съобщили за трима загинали и 12 ранени. Говорител на болницата в Бръчко е потвърдил пред Франс прес, че четвърти пострадал е починал след транспортирането му в лечебното заведение. Дванадесет души са били откарани в болницата след катастрофата.

Снимки, публикувани от босненски медии, показват преобърнатия хеликоптер в равнинен терен. В района са били изпратени спасителни екипи, пожарникари и медицински служби. Не се съобщава за пострадали цивилни.

Започна разследване на причините

Причината за катастрофата все още не е установена. EUFOR заяви: „Провеждаме пълно и щателно разследване на инцидента и ще публикуваме допълнителна информация, когато тя бъде проверена и когато това е уместно.“

Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето изрази съболезнования на близките на загиналите. „В този момент на огромна скръб мислите ми са насочени най-вече към семействата на загиналите, на които поднасям личните си съболезнования, както и тези на цялото отбранително ведомство“, заяви той.

EUFOR е разположена в Босна и Херцеговина от 2004 г., когато пое мироопазващата мисия от НАТО. Операция „Алтеа“ следи за изпълнението на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната през 1995 г. Мисията разполага с между 1000 и 1500 служители.

Източници: aljazeera.com, investing.com, apnews.com